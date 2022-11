“Nous sommes ici pour gagner la Coupe du monde” – Van Gaal dit que les Néerlandais ne suivront pas les manifestations allemandes

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a déclaré qu’il n’y aurait pas de protestations de ses joueurs comme celle faite par l’Allemagne mercredi parce que les Oranje sont au Qatar “pour être champions du monde”.

Les joueurs allemands ont été photographiés avant leur défaite 2-1 contre le Japon mercredi, les mains sur la bouche pour signaler qu’ils ne seraient pas réduits au silence après la pression de la FIFA pour empêcher les nations européennes de porter le brassard OneLove.

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk devait également porter le brassard, qui représente la tolérance, la diversité et les droits LGBTQ +, jusqu’à un demi-tour de dernière minute des six nations européennes avant leurs matches d’ouverture.

En plus de leur geste d’avant-match, six des joueurs allemands portaient des bottes aux couleurs de l’arc-en-ciel sur le devant lors de leur match contre le Japon.

Mais l’équipe de Hansi Flick a perdu ce match et l’attaquant belge Eden Hazard a critiqué les Allemands. “Ils auraient fait mieux s’ils ne l’avaient pas fait et essayé de gagner”, a-t-il déclaré à RMC Sport.

Lors d’une conférence de presse jeudi, on a demandé à Van Gaal s’il pensait que la protestation de l’Allemagne avait pu causer un manque de concentration et il a répondu : C’est la question. Je ne veux pas courir ce risque, nous sommes ici pour être champion du monde.

“Nous avons mis un point final derrière toutes les questions politiques [last] Jeudi où nous avons invité les migrants et nous avons ce but.

“Nous n’allons pas que cela soit terni par les actions de la FIFA ou de toute autre organisation.”