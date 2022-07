Nous sommes furieux que la maison de 300 000 £ de notre voisin soit démolie par le conseil pour faire place à une PISTE CYCLABLE

Les voisins OUTRAGES ont perdu leur bataille pour arrêter la démolition d’une maison “parfaitement bonne” de 300 000 £ – pour faire place à une piste cyclable.

La maison privée de quatre chambres à coucher, qui a moins de 20 ans, sera aplatie dans un cul-de-sac de banlieue verdoyant pour créer une piste cyclable vers un nouveau lotissement “abordable”.

Les voisins Alison et Vaughan Williams sont indignés après que le conseil a annoncé qu’il démolirait une maison familiale “parfaitement bonne” pour faire place à une piste cyclable 1 crédit

La maison privée de quatre chambres sera aplatie dans le cadre des plans de nouveaux logements sociaux 1 crédit

Le terrain qui sera aménagé et le lotissement en contrebas où la maison sera démolie 1 crédit

L’ordre de destruction fait partie des plans de 45 nouveaux logements sociaux à côté de maisons privées existantes à la périphérie de Cardiff.

Les familles ont lancé une tentative désespérée d’arrêter le projet pour des raisons de confidentialité et de sécurité, avec une pétition pour “sauver le numéro 43” signée par près de 300 personnes.

Mais les militants ont perdu leur combat après que le sentier dans la banlieue de Pontprennau des maisons de banlieue a été approuvé par le conseil de Cardiff mardi.

La voisine Joanna Fashan, qui a présenté la pétition au comité de planification des autorités locales, a déclaré: “Les résidents ont délibérément acheté des propriétés dans cette rue car il s’agissait d’un cul-de-sac fermé.

“Nous savions que nous pouvions élever nos familles en toute sécurité, avoir des retraites tranquilles, nous sentir en sécurité en vivant seuls et tous les autres avantages de vivre dans une telle rue.

“Cette ruelle crée une course de rats. Nous risquons donc d’avoir des taux de criminalité plus élevés, de la part de voleurs de voitures opportunistes par exemple.

“Cela met en danger la sûreté et la sécurité de toute la communauté.”

Vaughan et Alison Williams, qui vivent dans leur maison depuis plus de 20 ans, sont tellement en colère qu’ils envisagent maintenant de déménager.

Ils ont dit : « La démolition ne nous rassurera pas et cela changera la dynamique de la rue.

“On ne s’attend pas à ce qu’une maison en parfait état soit démolie.

“La piste cyclable ne mène nulle part, il n’y a pas de commerces en bas de la route.

“Si la décision n’est pas inversée, nous finirons par bouger car notre dynamique changera complètement.

“En tant que communauté ici, nous ne nous opposons pas au logement social, seulement à la piste cyclable.”

Malgré les inquiétudes suscitées par la transformation de la zone en “ghetto”, les voisins ont nié n’être “pas dans ma cour” NIMBY essayant de bloquer les personnes vivant dans les maisons abordables.

Au lieu de cela, le président du groupe d’action, Rob Lee, a déclaré: “Même si vous deviez construire des maisons de luxe de cinq chambres, nous nous opposerions au plan s’il impliquait la démolition d’une de nos maisons et la destruction de notre mode de vie.”

Le développeur du site United Welsh a acheté la maison qui sera bientôt démolie il y a plus d’un an et la loue depuis.

Emma Fortune, agente de planification représentant les promoteurs, affirme que le sentier pédestre et la piste cyclable “fourniront un important lien stratégique de déplacement actif pour les résidents”.

“Le lien offre une alternative sûre et pratique, afin que les résidents puissent marcher ou faire du vélo, plutôt que d’utiliser leur voiture”, a-t-elle déclaré.

Cllr Ali Ahmed a ajouté : « Nous ne créons aucun ghetto.

“La plupart des gens qui vivent dans des logements sociaux, certains d’entre eux sont des notaires, des avocats, des ingénieurs, etc.

“Oui, nous détruisons une maison, mais nous essayons de fournir 45 logements indispensables aux habitants de Cardiff.”

Six conseillers du comité de planification ont voté en faveur de l’autorisation du projet, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.

Un porte-parole de United Welsh a déclaré qu’il était important que les nouvelles constructions “s’intègrent bien” à la communauté.

Ils ont ajouté: “Ce développement fournira des logements de haute qualité indispensables pour des loyers abordables et des premiers acheteurs.

“Il est important que les nouvelles maisons proposées s’intègrent bien à la communauté et que les piétons et les cyclistes aient un accès adéquat aux installations et commodités locales

“Les résidents locaux sont consultés dans le cadre du processus de planification.”

Résident en colère Rob Lee avec ses voisins Alison et Vaughan Williams 1 crédit

Les habitants ont perdu leur bataille contre le conseil de Cardiff mardi 1 crédit

Un avis à l’extérieur de la maison de plus de 300 000 £ qui sera démolie 1 crédit