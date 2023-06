Nous sommes furieux du cauchemar d’à côté – nous ne voulons pas que des idiots ivres ruinent nos jardins et bloquent nos rues

Les habitants de FUMING ont critiqué un nouveau concert en disant qu’ils craignaient que les festivaliers ivres ne ruinent leurs jardins et bloquent leurs rues.

L’événement gastronomique et musical d’une journée devrait voir le petit village du Kent envahi de familles, « doubler » sa population.

Les habitants d’un petit village du Kent sont furieux alors qu’un nouveau festival est sur le point d’apparaître sur les terres agricoles Crédit : Instagram/the_knockholt_fest

Le Knockholt Fest a reçu le feu vert du conseil Crédit : Instagram / the_knockholt_fest

Knockholt Fest devrait débuter le premier week-end d’août, avec des billets coûtant 5 £ pour un enfant, 10 £ pour un adulte et 30 £ pour une famille.

Mais les habitants disent qu’ils craignent que l’événement inaugural, qui se tient près de Sevenoaks, ne devienne leur cauchemar vivant.

L’événement est promu comme familial – offrant « tout ce que vous attendez d’un grand festival britannique ».

Il présentera des boissons primées, de la nourriture de rue, de l’artisanat local et de la musique live.

Le festival a maintenant reçu le feu vert du Sevenoaks Council, pour le plus grand plaisir du propriétaire Michael Cutting et de l’organisateur d’événements Jay Scott.

Le couple a déclaré qu’il avait hâte d’organiser « un bel événement communautaire pour que tout le monde puisse en profiter dans la campagne britannique ».

Mais le festival avait été largement opposé par le conseil paroissial local et les habitants furieux.

La résidente Judy Bloomer possède un terrain juste à côté de l’endroit où l’événement doit démarrer.

KentOnline a rapporté qu’elle avait dit au conseil cette semaine : « Vous vendez de l’alcool, vous attirez des jeunes – ce ne sont pas que des familles.

« Rien n’empêche les gens d’éviter de payer pour venir à votre événement, de venir sur les droits de passage et de s’installer et de faire la fête sur notre terrain, d’acheter de l’alcool au magasin local et d’essayer d’organiser une fête sur notre terrain. »

Judy a ajouté: « Il ne s’agit pas de communauté, il ne s’agit pas d’impliquer l’église ou l’école ou tout le monde, il s’agit de gagner de l’argent. »

Une autre résidente, Linda Martin, a fustigé le lieu de l’événement.

Elle a dit au comité du conseil : « Je ne suis pas contre les festivals pour commencer, je suis une vieille hippie donc j’adore les festivals, je pense juste que là où c’est prévu n’est pas le bon endroit.

« Je n’ai pas déménagé à Knockholt quand j’ai arrêté d’accueillir des enfants pour un festival en face de chez moi, je voulais une vie tranquille. »

Linda, qui vit en face de la terre, s’est dite préoccupée par « près d’une semaine de bouleversements » pour la communauté lors de la mise en place du festival.

Elle a déclaré: «Aux heures de retour à l’école, c’est le chaos, je dois choisir le moment où je peux sortir de mon lecteur.

« Je n’ai pas le choix d’aller au festival et d’en profiter ou non, je vais devoir le supporter car c’est là que j’habite, juste à côté de votre festival. »

Rien n’empêche les gens d’éviter de payer pour venir à votre événement, de venir sur les emprises et de s’installer et de faire la fête sur notre terrain. Judy Bloomer

Malgré leurs inquiétudes, le conseil a accordé une licence limitée dans le temps permettant à l’événement de se dérouler de 10h30 à 22h.

Cela leur permet également de vendre de l’alcool à partir de 11h jusqu’à la même heure.

Après avoir obtenu le feu vert, Michael a déclaré : « Je me sens bien évidemment que nous avons gagné.

« Nous n’essayons pas de faire quoi que ce soit d’injustifié ou de fâcheux pour la communauté locale – nous voulons impliquer tout le monde et nous voulons que tout le monde profite de la journée.

« L’essentiel est de faire plaisir à toute la famille, des enfants aux grands-parents.

«Il y a des manèges pour enfants, il y a des stands de nourriture, il y a tout là-bas et la sécurité est là.

« Ce n’est pas comme si ça allait être une rave folle au fond du jardin de tout le monde. »

