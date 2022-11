Nous sommes furieux de la construction d’un domaine de 100 maisons juste à côté – nous serons bombardés de bruit et cela ruinera nos vies

Les RÉSIDENTS sont furieux contre les projets de construction de 100 nouvelles maisons à leur porte, en disant: “Ce sera tout simplement horrible.”

Les voisins fatigués craignent d’être bombardés de bruits assourdissants et ont insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient plus prendre de personnes.

La conseillère de Paris Susan Hughes dit que les projets de construction de 100 nouvelles maisons seront horribles Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les résidents disent que le développement gâchera leurs vues Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les voisins de Keele disent également que les travaux de construction seront perturbateurs Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ils ont également fulminé que leurs vues sur la campagne à Keele, à la périphérie de Stoke-on-Trent, Staffordshire, seraient ruinées.

La conseillère paroissiale Susan Hughes, 73 ans, a déclaré: «Nous ne voulons pas de ce nouveau domaine à nos portes.

« Il n’y a pas que la belle vue qui ira, le pire sera le bruit et l’extrait de circulation sur la voie qui a quelques virages désagréables et qui aura du mal à faire face.

« Il y aura d’énormes excavatrices et véhicules sur place de 7h30 du matin à 18h00. Ce sera sans arrêt. Ce sera juste horrible.”

Hier soir, les développeurs de Seddon Homes se sont battus pour obtenir l’approbation des autorités locales pour les pieux à impact, l’une des méthodes de construction les plus bruyantes. Il atteint près de 120 décibels à 10 pieds de distance.

Voisin Jean Vyse : « Cela aura un impact énorme sur la qualité de vie des résidents des environs immédiats et cela causera beaucoup de bruit et de perturbations dans notre vie quotidienne.

La retraitée Jean, qui vit dans sa maison depuis l’âge de 11 ans, a déclaré : « Ce développement causera toutes sortes de problèmes, pas seulement du bruit à cause de la préparation du terrain et de la construction.

“Il y a quelques mauvais virages sur notre route, il y a donc un problème de route – ils ne semblent pas avoir pris en compte le trafic.

“La perte de nos belles vues et le fait que notre communauté locale ne peut plus faire face à plus de personnes vivant ici.

« Les écoles sont pleines, le cabinet médical est plein, il faut attendre des semaines et des semaines pour un rendez-vous.

« Je ne pense pas que nous puissions en supporter plus !

“L’impact qui s’empile juste à l’avant doit être refusé, ce sera très bruyant et horrible.”

Le conseil paroissial de Keele s’est opposé au programme de «terre creusée» des nouvelles maisons, déclarant: «C’est inacceptable».

Mais cela a signifié que les promoteurs ont nettoyé une ancienne mine de charbon sur le terrain, qui a été gravement touchée par un incendie.

Maman Liz Kelly a déclaré au Sun: “Je ne vois pas quelle est l’objection. Je ne suis pas dérangé. Ils nous ont rendu service.

“Ils ont démoli d’anciennes usines, ce qui nous profite. Les promoteurs ont dépensé des millions de livres pour nettoyer la zone et construire de nouvelles maisons.

« Nous avons toujours une vue panoramique depuis notre maison, les nouvelles constructions seront plus bas.

«S’ils étaient juste devant chez moi, j’aurais peut-être un autre point de vue, mais je me suis désintéressé de ce qui se passe ou non de l’autre côté de la route.

“J’ai l’impression que les autres paniquent pour rien.”

Seddon Homes, Keele Parish Council et Newcastle Borough Council ont été approchés pour commentaires.