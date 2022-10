Nous sommes furieux contre les « atroces » repas scolaires gratuits servis à nos enfants… c’est comme nourrir les animaux avec des déchets

Les PARENTS se déchaînent contre les « atroces » repas scolaires gratuits servis à leurs jeunes enfants.

Ils affirment que les élèves de la Bulwell Academy dans le Nottinghamshire ont faim à cause de la nourriture qui ressemble à des « restes pour animaux ».

Les parents du Nottinghamshire craignent que leurs enfants aient faim en raison de petits dîners scolaires Crédit : BPM

Ils disent que les repas ne contiennent pas les nutriments dont leurs enfants ont besoin Crédit : BPM

La plupart des élèves finissent par manger une seule tranche de pizza pour le déjeuner Crédit : BPM

Les parents disent que les repas sont trop petits – et manquent de nutrition.

Ils peuvent voir exactement ce que leurs enfants ont mangé grâce à l’application ParentPay qui leur permet de payer les voyages scolaires, les collations et de voir ce que les élèves ont acheté pour le déjeuner.

Père de quatre enfants, Craig Laird, dit que les besoins nutritionnels “ne sont tout simplement pas satisfaits”.

Il affirme que ses enfants sont souvent obligés de choisir entre une seule tranche de pizza, des pâtes ou une simple baguette.

Il a déclaré à Nottinghamshire Live: “C’est littéralement comme une tasse de thé en polystyrène avec des pâtes et une goutte de sauce dessus. Ce sont censés être des repas nutritifs, mais c’est vraiment vraiment vraiment atroce, je ne donnerais même pas ça à mon chien.

“Ma fille a un handicap qui implique d’avoir une langue hypertrophiée qui est vraiment sensible.

«La moitié de ces repas sont tous épicés et elle ne peut pas les avoir, elle doit donc opter pour la deuxième option qui est une tranche de pizza qui semble avoir été achetée à Aldi dans la gamme quotidienne bon marché à 59p et vous obtenez juste un morceau.”

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur la baguette, il a dit: “C’est un pain de 8 pouces qui a été tranché et qui contient un bloc de fromage et c’est tout, c’est dégoûtant. Ils sont traités pire que dans une prison.”

Craig affirme que la plupart des enfants choisissent une pizza parce qu’ils sont difficiles à manger.

Il a ajouté: “Vous avez des parents tous ces autres parents qui dépendent des écoles pour ce repas pour nourrir leurs enfants, car ils ne peuvent pas se permettre de les nourrir correctement à la maison, surtout dans le climat actuel.

Ils devraient être sur une bonne bolognaise, ils n’ont même pas vraiment le choix.

Une autre maman, qui a demandé à rester anonyme, a raconté que sa fille avait “toujours faim” après son déjeuner.

Elle a déclaré: «Je n’avais jamais réalisé que les repas étaient si mauvais, c’est comme nourrir des animaux avec des déchets. Certains enfants ne reçoivent ce repas qu’à l’école, ce n’est pas assez bon.

“D’après ce que m’a dit ma fille, ils ont toujours été comme ça, elle fait des dîners à l’école et prend plein de collations pour continuer. Comment les enfants sont-ils censés se concentrer sur le travail lorsqu’ils ne mangent pas correctement ? ”

Un porte-parole de la Bulwell Academy a déclaré: «À la Bulwell Academy, nous sommes toujours reconnaissants des commentaires des parents et des élèves. Notre personnel de restauration travaille dur pour s’assurer que tous nos menus sont équilibrés sur le plan nutritionnel, mais nous apprécions les suggestions pour les futurs menus.

«Nous posons des questions sur les besoins alimentaires avant que les élèves ne commencent à la Bulwell Academy et des menus sur mesure sont créés en fonction de leurs besoins. Nos nouveaux représentants du formulaire étudiant seront également impliqués dans les choix de menu à l’avenir pour s’assurer que la voix des étudiants est entendue. »