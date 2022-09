Nous sommes furieux car notre école VERROUILLE les toilettes pendant les cours – un garçon a fondu en larmes quand on lui a dit qu’il ne pouvait pas y aller

Des parents FURIOUS se sont plaints après qu’une politique de l’école signifiait que les toilettes étaient verrouillées pendant les cours et que les élèves n’étaient pas autorisés à y aller.

Handsworth Grange Community Sports College à Sheffield, a commencé le nouveau mandat avec la décision de fermer les blocs sanitaires pendant les cours.

Les parents étaient furieux après avoir appris que le Handsworth Grange Community Sports College verrouille les toilettes pendant les cours Crédit : Google Maps

Les enfants se sont plaints de files d’attente massives et un enfant a fondu en larmes après avoir reçu l’ordre de le retenir Crédit : Alamy

Et la politique stricte signifie que les toilettes ne seraient entièrement ouvertes qu’avant les cours, pendant les pauses, à l’heure du déjeuner et après la journée d’école.

Les élèves qui doivent y aller pour une raison quelconque pendant les cours doivent demander la permission, signer une clé du bloc sanitaire à la réception et la rendre avant de retourner en classe,

Le directeur Nicholas Parker dit que son personnel est «sensible et soutient les besoins de nos élèves» – mais les parents furieux ont une opinion différente.

L’école secondaire a été critiquée par des parents très critiques à l’égard de la politique, rapporte The Star.

Des parents et des tuteurs frustrés se sont plaints que leurs enfants auraient fait la queue pour les toilettes pendant une grande partie de leurs pauses déjeuner d’une demi-heure, au détriment de pouvoir manger à temps.

Alors que d’autres disent que leurs enfants ont été gênés ou réprimandés pour avoir dû y aller pendant les heures de classe.

Un parent a déclaré : « Ma fille avait besoin d’aller en classe parce qu’elle pensait que ses règles avaient commencé et ne voulait pas l’expliquer devant 30 autres enfants.

« Elle a demandé deux fois, poliment, mais on lui a dit non.

«Finalement, elle a juste dit qu’elle partait. L’enseignante a dit qu’elle serait mise en isolement si elle sortait et elle a dit que c’était bien, tant qu’elle pouvait y aller.

“Mon fils, quant à lui, dit qu’il éclatait et s’est fait dire non deux fois, au point qu’il s’est mis à pleurer.

“Quand une fille s’est levée et a mis un bras autour de lui, elle a été menacée de détention et il n’a toujours pas été autorisé à y aller.”

Les parents ont également afflué en ligne pour parler du problème avec des dizaines de groupes communautaires Facebook critiquant l’école.

Une maman a dit : «[My son] a également mentionné la situation des toilettes et on leur a dit qu’ils leur apprenaient à tenir et à faire la pause mais toujours des files d’attente massives.”

Un autre a écrit: «Mes deux sont à Handsworth Grange. Ils ont tous les deux dit que ça avait empiré depuis leur retour.

“Je ne comprends tout simplement pas, quand tu dois y aller, tu dois y aller, surtout en tant que femme aussi.”

Le directeur Nicholas Parker a déclaré: «Nos élèves peuvent utiliser les toilettes tout au long de la journée scolaire.

“De multiples blocs sanitaires sont disponibles avant l’école, pendant les temps sociaux et après l’école.

“Nous décourageons l’utilisation des toilettes pendant les cours en raison de l’impact sur l’apprentissage perdu, mais nous permettons à nos élèves d’y accéder si nécessaire, et nous sommes sensibles et soutenons les besoins de nos élèves, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé.”