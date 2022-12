Nous sommes furieux car notre école a interdit aux enfants d’aller aux toilettes pendant les cours, c’est épouvantable

Les PARENTS ont été indignés après qu’une école ait interdit aux enfants d’aller aux toilettes pendant les cours.

Ils ont dénoncé la décision, affirmant qu’elle privait les étudiants de leur droit humain fondamental.

Lucy Cox, avec sa fille Kay, 14 ans, dit que l’école a “déçu” ses élèves en matière de protection 1 crédit

La décision de Patchway signifiait que les élèves ne pouvaient utiliser les toilettes que pendant la pause du matin, l’heure du déjeuner ou après l’école 1 crédit

Les élèves ne peuvent désormais aller aux toilettes que pendant la pause du matin, à l’heure du déjeuner ou à la fin de l’école et les parents ont été consternés par la nouvelle politique.

Cette décision a laissé les parents exiger une réunion urgente avec le directeur, craignant que la santé des enfants ne soit mise en danger.

Une mère, Lucy Cox, dont la fille de 14 ans, Katy, va à la Patchway Community School de Bristol, a déclaré que l’école “avait échoué” à ses élèves en matière de protection.

Lucy, étudiante en droit à temps partiel, a déclaré : « L’école prive les enfants d’un droit humain fondamental et il y a des dizaines de parents bouleversés par les changements.

« Où d’autre empêche les enfants d’aller aux toilettes quand ils en ont besoin ? Ce n’est pas seulement un droit, mais c’est aussi un problème de santé, l’école mettant la santé des enfants en danger d’infections des voies urinaires.

« Comment peut-on s’attendre à ce qu’une école de plus de 700 élèves utilise ces cinq salles de bains allouées dans ce délai ? Ce n’est pas possible.

«Les élèves doivent faire la queue et attendre qu’un membre du personnel déverrouille les portes et que même pendant la pause déjeuner de 35 minutes de l’école, ils doivent attendre qu’un préposé ouvre les installations.

« Je souhaite juste que l’école soit plus ouverte avec les parents. S’ils manquent de personnel pour surveiller les enfants qui vont aux toilettes, dites-le nous simplement.

“Mais dire que les enfants doivent attendre les heures de récréation est tout simplement faux et nous, en tant que parents, devons le dire.”

Lucy, mère de cinq enfants, a maintenant créé un groupe Facebook pour que les parents en colère se plaignent du déménagement.

Lucy a ajouté : « C’est juste un effet boule de neige. Dès que les parents ont entendu parler de l’interdiction des toilettes, ils ont été consternés.

“J’ai reçu environ 30 messages de parents disant tous la même chose – ils ne peuvent pas faire ça à nos enfants.”

Un message d’un parent a écrit: «Mon enfant de 7e année m’a dit hier soir qu’il était désespéré pour les toilettes et qu’il était au point d’éclatement, ils lui ont dit désolé que nous ne soyons pas autorisés à donner des laissez-passer pour les toilettes pendant les cours.

«Je pense que c’est dégoûtant qu’un enfant leur dise qu’il avait un besoin urgent d’y aller et qu’il ne peut pas attendre et qu’ils ne le permettent pas. C’est dégoûtant et doit être réglé.

Un autre article disait: «J’ai une fille en 9e année. Le problème est qu’une personne de son âge devra utiliser les installations et pas seulement pour aller aux toilettes.

« Pourquoi les jeunes femmes devraient-elles être obligées de partager les toilettes si elles ont leurs règles ? C’est déjà assez grave qu’ils doivent expliquer pourquoi ils doivent utiliser les toilettes pendant les cours.

« Mon enfant est stressé et je ne vois pas pourquoi l’école impose de telles sanctions. Cela perturbe leur apprentissage et est donc inacceptable.

Un autre parent de Patchway, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré que sa fille de 14 ans s’inquiétait pour son hygiène féminine si elle avait un problème menstruel en raison des nouvelles mesures sanitaires.

Le papa de 32 ans a déclaré : « Elle est anxieuse. Même dans les prisons, c’est un droit humain de pouvoir utiliser les toilettes.

Il pense que les nouvelles politiques de l’école sont liées au vandalisme passé et que maintenant l’establishment “pénalise tout le monde pour les actions de quelques enfants”.

L’école a déclaré que veiller à ce que les toilettes soient traitées avec soin et respect afin de garantir un environnement sûr et propre pour les élèves faisait partie intégrante de la décision ».

L’école a écrit aux parents cette semaine pour expliquer les nouvelles dispositions.

Avant les changements, un seul ensemble de toilettes pour élèves était en service, et l’école affirme que davantage de toilettes ont maintenant rouvert aux élèves – cinq ensembles de toilettes non sexistes, chacune étant destinée à un groupe d’âge particulier.

Un extrait de la lettre de l’école a déclaré que les nouvelles dispositions « sont en réponse à la fin de la pandémie » et sont conformes aux autres écoles de la même fiducie multi-académie.

Cependant, bien qu’il y ait des toilettes à la réception ouvertes toute la journée “en cas d’urgence”, les parents affirment que les cinq principaux blocs sanitaires sont fermés en dehors des heures désignées, ce qui, selon eux, est trop restrictif.

Un porte-parole de Patchway Community School a déclaré: «Tous les élèves ont accès aux toilettes tout au long de la journée scolaire.

“Les étudiants ont plus accès aux toilettes que précieusement, car toutes les toilettes sont désormais réservées aux groupes d’âge.

“Les nouvelles mesures garantissent que les toilettes sont sûres et propres pour que tous les élèves puissent les utiliser tout au long de la journée scolaire.

“Les dispositions actuelles sont un essai pour le prochain mandat et sont constamment réexaminées.

“Ces mesures ont été prises en réponse aux demandes des élèves et des parents et ont été globalement bien accueillies.”

Lucy a créé un groupe Facebook en réponse à la décision de l’école 1 crédit