Nous sommes furieux car les conducteurs égoïstes conduisent DEUX fois la limite de vitesse alors que nous traversons la route pour aller à l’école – c’est comme jouer au poulet

Les mamans de l’ÉCOLE ont révélé qu’elles “jouaient avec la mort” sur une route cauchemardesque où les démons de la vitesse dévalaient la limite à 20 mph.

Les parents disent que traverser Beake Avenue, très fréquentée, à Coventry, c’est comme “jouer au poulet” alors qu’ils évitent les voitures avec leurs enfants.

Les résidents disent que l’avenue Beake est gâchée par les voitures qui roulent à grande vitesse et les longues files d’attente, ce qui rend la traversée dangereuse pour les enfants et les personnes âgées Crédit : Léon Images

Gill Barratt Davies avec son petit-fils John revenant de l’école Crédit : Léon Images

Ils ont exigé que les patrons du conseil prennent des mesures urgentes pour mettre en place des mesures de sécurité – avant que la tragédie ne frappe.

Gran Gill Barratt-Davies, 62 ans, a déclaré: “J’ai été témoin de nombreux accidents au fil des ans sur cette route.

“C’est juste horrible – un cauchemar complet.

“C’est censé être à 30 mph, mais les voitures filent ici sans tenir compte de la limite de vitesse.”

Plus de 600 habitants ont signé une pétition demandant des passages pour piétons sur la route à 30 mph.

Les habitants se disent préoccupés par un carrefour très fréquenté, à proximité d’une école primaire, où il n’y a pas de boutons de passage pour piétons.

Gill, un soignant, a ajouté: “Les conducteurs passent constamment au feu rouge. Je tourne à gauche pour rentrer chez moi et même lorsque le feu passe au vert, quelqu’un se précipite à travers.

“Il y a des parents et des enfants, et des personnes âgées, qui ne font que mourir avec la mort qui traverse le carrefour.

“Ma mère âgée le traverse avec sa canne et elle n’a pas assez de temps pour se rendre de l’autre côté et les chauffeurs ne font pas attention.”

Le Sun Online a vu des camions sauter des feux rouges et une voiture rouler du mauvais côté de la route alors que les parents se préparaient à aller chercher leurs enfants à l’école primaire voisine de Whitmore Park.

La nourrice Claire Ruddock, 46 ans, a comparé la traversée de la route au «poulet» – où les jeunes se défient pour se rendre de l’autre côté devant les voitures qui passent.

C’est comme jouer au “poulet” quand vous étiez enfant. Tu prends ta vie en main.” Claire Ruddock

“Les pilotes ne s’arrêtent pas et ils peuvent faire des vitesses stupides.

“Parce qu’il n’y a pas de passage pour piétons, vous ne pouvez même pas enseigner aux enfants le code de la croix verte. Il n’y a pas de bouton sur lequel appuyer, ni d’homme vert à attendre.

“Même les adultes ne savent pas vraiment quand il est sûr de traverser.

“Nous avions l’habitude d’avoir un homme sucette, mais maintenant vous n’avez plus qu’à vous rendre de l’autre côté aussi vite que possible.

“Ce n’est pas sûr – c’est un accident qui ne demande qu’à arriver.”

Sebeer Aomeer, 46 ans, maman de quatre enfants, a déclaré: “Ils font 40 à 50 mph ici alors qu’il y a des enfants qui vont et viennent de l’école.

“Je m’inquiète pour mes enfants.

“Il y a d’autres routes à proximité avec des radars de vitesse moyenne où il y a moins d’enfants. Alors pourquoi ne sont-ils pas sur cette route ?

“Quelque chose doit être fait.”

La pétition de 600 personnes a été remise au conseil et débattue lors d’une réunion au début du mois.

Un porte-parole du conseil municipal de Coventry a déclaré: «Nous sommes conscients des préoccupations des résidents locaux concernant Beake Avenue, telles qu’exprimées dans la pétition qui a été soumise au conseil, et examinerons les questions soulevées pour déterminer si des améliorations à cette jonction sont obligatoire.

“La sécurité de nos résidents et de tous les usagers de la route est une considération primordiale et nous investissons dans des mesures ciblées pour améliorer la sécurité routière selon une méthodologie priorisée qui a le plus grand impact.

“Nous avons l’intention d’améliorer les signaux à cet endroit l’année prochaine et d’inclure des installations piétonnes ici aussi. Nous répondrons à la pétition à ce sujet une fois notre examen terminé ».

Les habitants disent qu’ils ont signalé des problèmes de sécurité au conseil municipal de Coventry pendant des années – mais rien n’a jamais été fait.

Les résidents disent que Beake Avenue, où se trouve une crèche pour enfants et un foyer de soins résidentiels, est également gâchée par de longues files d’attente de circulation aux heures de pointe.

Sheila Owens, qui a recueilli les signatures, a déclaré que de nouveaux passages à niveau aideraient à éviter ou à réduire le risque de blessures pour les personnes qui traversent la route.

“En mettant en œuvre un programme de réduction du trafic, nous pouvons éviter, ou du moins, réduire le risque de blessures ou d’incidents évités de justesse, voire pire”, a-t-elle déclaré.

“Surtout aux heures de pointe, le volume de trafic est si important avec de longues files d’attente qui s’accumulent.

“Cela rend très difficile et dangereux, en particulier pour les personnes âgées et les écoliers, de traverser la route pour se rendre à l’école et de même après l’école”, a-t-elle ajouté.

Ahmed Muhammed, 32 ans, maman de deux enfants, a ajouté : « C’est très dangereux et les voitures roulent très vite. Si un enfant s’enfuit, vous n’aurez pas le temps de réagir.

“Nous craignons tous qu’il puisse y avoir un accident et que quelque chose puisse vraiment mal tourner.”

Les résidents veulent voir une jonction pélican mise en place et des passages pour piétons ailleurs sur l’avenue Beake.

Katy Jaggard, 37 ans, qui a trois enfants à l’école primaire, a ajouté : “Ils ont installé des radars sur la route suivante où vous pouvez à peine vous déplacer à cause de la congestion.

“Mais cette route est définitivement rapide. C’est dangereux avec tant d’enfants autour.”

Photographie d’Aomeer Sebeer qui s’inquiète pour la sécurité de ses quatre enfants Crédit : Léon Images

La nourrice Claire Ruddock fait la course à l’école Crédit : Léon Images