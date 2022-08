Nous sommes furieux car l’énorme buisson de notre voisin est un danger pour la conduite – ils ont des JOURS pour le réparer

Les RÉSIDENTS sont furieux contre l’énorme buisson débordant d’un voisin – il est tellement envahi par la végétation qu’il est dangereux de conduire.

Des clichés choquants montrent la verdure sauvage qui déborde d’une clôture sur Christchurch Road à Boscombe, Bournemouth – mais heureusement, le conseil est intervenu.

Le buisson est tellement envahi qu’il masque un panneau de vitesse Crédit : BNPS

Les habitants sont terrifiés que la brousse soit un danger pour la conduite Crédit : BNPS

Les voisins sont scandalisés par le feuillage qui oblige les cyclistes et les piétons à emprunter la route très fréquentée.

Ils fulminent également que l’énorme masse de feuilles bloque un panneau de vitesse de 30 mph menant à un carrefour agité.

Cela pourrait même entraîner des accidents mortels, ont déclaré certains habitants.

Maintenant, le propriétaire de la plante embêtante s’est vu accorder un délai strict pour se débarrasser de l’arbuste – dans 28 jours, il doit disparaître.

Un résident local, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré au métro : “J’ai déjà écrit à ce sujet, mais le conseil ne semble pas effectuer de vérifications ou d’entretien.

“Cette “haie” pousse les promeneurs sur la route à la jonction très fréquentée de Christchurch Road/Manor Road.

“Et le panneau 30 mph est caché, donc s’ils vous accusent d’excès de vitesse, vous avez une excuse.”

Mais la brousse offensive est en fait une propriété privée et le conseil ou les bénévoles ne peuvent pas faire grand-chose.

Le voisin a ajouté: “Boscombe Gardens serait une honte sans les bénévoles, et de même pour le ramassage des ordures. Veuillez dépenser nos tarifs sur certains des problèmes qui nous affectent les vieux marcheurs et les familles pour s’amuser raisonnablement.”

Bournemouth Christchurch et Poole Council ont confirmé qu’ils étaient au courant de la situation, mais ont déclaré que l’usine était la “responsabilité” du propriétaire.

L’autorité a donné au propriétaire une instruction stricte de réduire l’usine dans les 28 prochains jours ou de faire face à “d’autres mesures”.

Un porte-parole a déclaré: “Nous sommes conscients des haies en surplomb sur une propriété privée à Manor Road et notre équipe des services de quartier a tenté de contacter le propriétaire.

“Ils ont 28 jours à compter de notre demande initiale pour couper ou réduire la zone jusqu’à leur limite ou avant de faire face à d’autres mesures.

“La végétation en surplomb peut causer des problèmes de sécurité et nous aimerions rappeler aux propriétaires qu’il est de leur responsabilité d’empêcher les buissons, les haies et les arbres de pousser sur les routes et les panneaux de signalisation.

“Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété est légalement responsable de s’assurer que les routes et les trottoirs adjacents ne sont pas obstrués par la végétation. Il s’agit d’un problème courant à cette période de l’année en raison de la croissance rapide des plantes pendant les mois d’été.”

La saga de la brousse de Bournemouth n’est pas la seule bataille contre les arbustes qui a fait la une des journaux.

En janvier, un couple a dû se rendre au tribunal pour faire face à leur voisin de cauchemar qui a attaqué à plusieurs reprises leur jardin.

Un retraité a été surpris par CCTV en train de déchirer les plantes de son voisin et de déverser de la terre au milieu d’une dispute amère sur un minuscule espace d’allée qui a traîné pendant des années.

Auparavant, un autre jardinier grincheux avait piraté le buisson de son voisin après qu’un conflit de stationnement de huit ans a finalement débordé.

Le moment choquant où la nounou a apporté des brûlures à l’usine délabrée a été filmé.

La brousse domine sévèrement la route Crédit : BNPS

Il cache aussi un autre signe dans ses feuilles Crédit : BNPS

Les habitants pensent que la verdure est dangereuse Crédit : BNPS