Nous sommes furieux après qu’un poteau de 60 pieds “horrible” soit apparu devant notre maison même si le conseil leur a dit non

UN COUPLE est furieux après qu’un poteau “horrible” de 60 pieds soit apparu devant leur maison même après que le conseil eut dit non.

Ray et Sheila Lillie ont déclaré que l’énorme tour 5G devant leur maison à Leamington Spa, Warwickshire, « semble provenir d’un film de science-fiction ».

Ray et Sheila Lillie ont déclaré que le mât domine leur maison et les a consternés 1 crédit

Le mât de 18 mètres a été rejeté par deux conseils l’année dernière, mais a reçu le feu vert suite à un recours auprès de l’inspection gouvernementale de l’urbanisme. 1 crédit

Le couple marié a été choqué de découvrir le poteau métallique de 18 mètres un matin après que ses plans ont été rejetés par le conseil de district de Warwick et le conseil municipal de Leamington l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, le mât est apparu dans la zone de conservation pendant la nuit et sans avertissement lundi.

Roy, 66 ans, a déclaré qu’il domine leur maison près de la jonction de Lillington Avenue et de Lillington Road, et qu’ils en sont consternés.

L’infirmière psychiatrique à la retraite a déclaré: “Nous avons été consternés par l’impact visuel. Nous n’en croyions pas nos yeux.

“Nous n’avons pas été informés de son augmentation.

“Nous avions vu des bases en béton et des caisses en bois, et nous pensions qu’il s’agissait peut-être de nouveaux feux de circulation, mais nous ignorions complètement ce que cela allait devenir.

“Le moins qu’ils puissent faire, c’est de le peindre en vert pour qu’il se fonde dans les arbres.

“Cela aurait été bien pour les résidents de l’emplacement de savoir qu’il allait là-bas et nous aurions alors pu avoir une idée de sa proximité et de son apparence visuelle.”

Le poteau – exploité par CK Hutchison Networks (UK) Ltd – a été érigé à quelques mètres de l’ancien arbre ‘Midland Oak’ qui, pendant des siècles, a marqué le point central exact de l’Angleterre.

Sheila, 60 ans, aide-soignante à la retraite, a ajouté: “Il y a quatre boîtes et une tour – c’est exagéré.

“La couleur n’a pas besoin d’être aussi sombre contre les arbres et elle n’a pas besoin d’être si proche du chêne Midland.

“Le Midland Oak est un arbre avec une grande plaque sur laquelle est réputé marquer le centre de l’Angleterre.

“C’est une zone assez importante, et l’arbre est protégé. Mettre un mât 5G en face est une insulte.

“Cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction.”

Un autre résident, Jim Levack, 58 ans, qui vit également à l’intérieur de la zone de conservation, a déclaré: “Il existe deux poids deux mesures concernant les décisions de planification.

“Si je veux mettre une fenêtre UPVC à l’arrière de ma maison, ce sera un non catégorique, mais cette horreur absolue est apparemment bien.

“Vraisemblablement, nous pouvons tous faire ce que nous aimons maintenant en matière de planification.

“Les conseillers sont élus pour nous représenter et ils ont essayé de bloquer cela pour être annulés par un inspecteur sans visage et non élu qui ne mettra jamais les pieds dans cette ville.

“Il s’agit d’une planification furtive, donc peu importe ce que les habitants ont à dire, leurs points de vue ne sont pas pertinents s’ils vont à l’encontre de la politique du gouvernement.”

Même si deux conseils ont rejeté les plans, ils ont reçu le feu vert suite à un recours auprès de l’inspection gouvernementale de la planification.

Le conseiller du travail Chris King, qui représente le quartier où le mât a été construit, a déclaré: “Non seulement le conseil municipal de Leamington, mais aussi les planificateurs de district, ont refusé la demande de planification, mais l’inspecteur de la planification a ignoré cet avis et l’a accordé.

“Je ne peux pas vous dire à quel point cela me met en colère, pas spécifiquement sur cette instance mais en général.

“Cela montre un mépris pour les opinions locales.

“Dans ce cas, vos conseillers locaux et vos planificateurs de conseils locaux ont fait leur travail, mais sans autre fin que d’être ignorés. C’est la question qui doit être rendue publique.”

Un entrepreneur a déclaré que des mâts comme celui-ci apparaîtront bientôt dans tout le pays dans le but d’assurer une meilleure connectivité.

“Ces mâts apparaîtront bientôt partout. Tout cela fait partie du plan du gouvernement pour s’assurer que nous avons une meilleure connectivité”, a ajouté l’entrepreneur.

Cependant, les ingénieurs installant le mât ont déclaré que cela n’améliorerait pas le signal pour les habitants en raison de la manière dont le signal est distribué.

Un entrepreneur a déclaré que les mâts faisaient partie d’un programme gouvernemental plus large et apparaîtraient dans tout le pays pour aider à la connectivité 1 crédit

Le mât 5G a été décrit comme une “horreur” 1 crédit