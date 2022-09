Nous sommes furieux après qu’un énorme poteau de 42 pieds ait été érigé près de nos maisons sans que nous le sachions – ce que le conseil a dit nous a laissés stupéfaits

Les RÉSIDENTS sont furieux après qu’un poteau de 42 pieds ait été installé devant leurs maisons à leur insu.

Les voisins fatigués disent que le mât 5G est apparu pendant la nuit et les tient éveillés avec du bruit.

Et c’est plus du double de la taille d’une maison britannique moyenne, qui mesure environ 20 pieds.

Le nouveau mât – qui est à moins de 50 pieds de la maison la plus proche – est 16 pieds plus haut que le mât 4G qui se trouvait auparavant dans le lotissement de Lordshill près de Southampton.

Lorraine Rooker, 66 ans, qui vit à seulement 30 pieds, est furieuse que le mât “horrible” ait été installé “sans avertissement ni possibilité de s’y opposer”.

L’énorme structure domine maintenant sa maison et son jardin et elle affirme que cela a aggravé son signal téléphonique.

Elle a déclaré: “Il y avait d’abord un mât 3G, puis un mât 4G qui n’était pas agréable mais gérable. Même avec cela, vous pouviez entendre des pulsations.

“Lorsque la circulation se calme la nuit, vous pouvez l’entendre constamment vrombir.

“Mon signal téléphonique est nul, et il a empiré depuis qu’ils ont installé ce monstre. Maintenant, ce mât est plus haut. Je pense que c’est déraisonnable.

“Lorsque le mât 5G a été érigé, j’ai pensé qu’il devait s’arrêter. Ils peuvent simplement faire ce qu’ils veulent.

“Ils devraient au moins nous donner la possibilité de protester. Pourquoi ne l’ont-ils pas mis sur le rond-point ou dans le champ derrière la route?”

La 5G est la prochaine génération de connexion Internet mobile et offrirait des vitesses de téléchargement et de téléchargement de données beaucoup plus rapides.

La voisine Carolyn Lock, 52 ans, qui vit dans sa maison depuis 27 ans, a ajouté: “Bien que j’apprécie la technologie, ils sont très proches des maisons.”

Un autre résident a déclaré: “Nous ne sommes pas du tout impressionnés. Nous venons de revenir un jour et c’était là. Nous n’avons pas été consultés à ce sujet ou quoi que ce soit.

“C’est inquiétant parce que vous ne savez pas ce qu’il pourrait émettre.”

Mais le conseil municipal de Southampton a déclaré que les mâts n’avaient pas besoin d’un permis de construire ou d’une approbation préalable tant qu’ils ne dépassaient pas 66 pieds.

Et il a insisté sur le fait qu’il suivait toutes les directives et conseils des organismes officiels.

Cependant, d’autres résidents de la région étaient beaucoup moins critiques à l’égard du nouveau mât, malgré le fait que leur signal téléphonique ne s’est apparemment pas amélioré.

Bill Pearce, 71 ans, qui vit plus loin sur la route et a une vue dégagée sur le mât, a admis qu’il ne reçoit pas de signal 5G chez lui mais a déclaré “vous ne pouvez pas avoir les deux”.

“C’est bon pour le streaming et toutes les choses pour lesquelles vous avez besoin d’Internet.

“J’avais peur que cela n’affecte le prix de ma maison quand ils l’ont mis en place pour la première fois, mais je ne suis plus si dérangé maintenant.

“Cela ne me dérange pas trop. Je suis plus inquiet pour les gens qui vivent à proximité.”

Un autre habitant, Henry Hughes, 73 ans, a déclaré: “Je n’en ai jamais fait attention. Il y a beaucoup de mâts et de poteaux ici. Cela ne me dérange pas du tout.”

Le voisin Dennis Childs, 78 ans, a déclaré: “Je n’ai aucune inquiétude à ce sujet.

“Les gens se plaignent de la technologie moderne, mais il suffit de l’accepter.

“Il y a pire à craindre en ce moment.”

Et le résident Edward Vincent, 86 ans, peut voir le mât depuis son jardin et sa pièce de devant mais n’a aucune inquiétude quant à son apparence.

Un porte-parole du conseil a déclaré: “Lorsqu’une demande de planification ou une demande d’approbation préalable est nécessaire est reçue par le conseil, nous écrivons aux voisins les plus proches pour commenter et nous faire part de nos commentaires sur l’emplacement et l’apparence des mâts uniquement.

“Dans ce cas, le conseil n’a pas reçu de demande d’approbation préalable, ce qui signifie que le mât serait inférieur à 20 m (66 pieds) au-dessus du niveau du sol et constitue donc un développement autorisé.

“Les conseils de santé publique indiquent qu’il est possible qu’il y ait une légère augmentation de l’exposition globale aux ondes radio lorsque la 5G est ajoutée à un réseau existant ou dans une nouvelle zone.

“Cependant, l’exposition globale devrait rester faible et inférieure aux” technologies 5G: ondes radio et directives sanitaires “et, en tant que telle, aucune conséquence pour la santé publique n’est prévue.”

