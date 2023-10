Les PROPRIÉTAIRES sont furieux après que leur magnifique et historique mur de pierre ait été remplacé par une « moche » clôture en bois coûtant 200 000 £.

Les villageois des Cotswolds ont condamné la suppression d’un mur historique en pierre sèche par les employés du conseil, la qualifiant de « bousculade ».

Les villageois de Selsley sont furieux de la destruction d’un mur de pierres sèches. Crédit : SWNS

Les travailleurs du conseil du comté de Gloucestershire ont démoli l’ancienne structure à Selsley, près de Stroud, et l’ont remplacée par du bois.

Une lettre de plainte a maintenant été envoyée par le conseiller du district de Stroud, Steve Hynd, et la résidente Marisa Godfrey, aux autorités locales.

Ils affirment que le conseil avait promis de reconstruire le mur de 150 m de haut qui avait besoin d’être réparé, mais que, sans consultation, Gloucestershire Highways l’a complètement retiré.

Les ouvriers auraient ensuite érigé une clôture au sommet d’un petit mur, ce qui aurait pris 12 semaines et coûté 200 000 £.

M. Hynd a déclaré : « Outre le changement esthétique, je crains que le remplacement d’un mur traditionnel en pierre sèche par une clôture en bois ne soit qu’une fausse économie.

“Les murs en pierre des Cotswolds, lorsqu’ils sont érigés par des artisans locaux qualifiés, peuvent durer des décennies avec un entretien occasionnel simple – cette clôture en bois devra être remplacée dans quelques années.

“‘La communauté aurait dû avoir la possibilité de collecter des fonds supplémentaires pour remplacer le même mur.

“Ces options ne nous ont même pas été proposées. Les gens se seraient probablement rassemblés et auraient effectivement fait quelque chose.”

Il a accusé les autorités d’un “manque de communication” avec les habitants, les qualifiant de “furieux à ce sujet”.

Il a ajouté : « On ne nous a pas dit que le mur ne retrouverait pas son ancienne position.

“Je pense que quelque chose qui a un changement esthétique aussi tangible dans un village historique des Cotswolds devrait être consulté par la communauté.”

Mme Godfrey a expliqué à quel point les villageois étaient “en colère et déçus” et estimaient qu’il y avait “une règle pour le conseil du comté et une autre pour les résidents”.

Elle poursuit : « Comme nous l’a dit un agriculteur local, il ne s’en sortirait jamais en enlevant un mur de pierres sèches historique sur ses terres.

“‘Les murs en pierre sèche sont une caractéristique intrinsèque du paysage des Cotswolds – un artisanat ancien qui a été transmis de génération en génération – et les résidents ruraux sont à juste titre fiers de l’artisanat et du patrimoine qui ont servi à leur création.

Nous avons ce sale boulot Marisa Godfrey, résidente

“Ces magnifiques murs définissent nos villages et nos fermes.

“Il faut des compétences pour construire, mais nous avons ces compétences ici même dans les Cotswolds et le travail aurait dû être fait par un artisan local qualifié – au lieu de quoi, nous avons ce sale boulot.”

Le conseil du comté de Gloucestershire s’est maintenant excusé après avoir accepté que sa communication avec les habitants “aurait pu être plus claire”.

Un porte-parole a déclaré : « Ce mur nécessitait des réparations urgentes coûtant plus de 200 000 £, qui sont désormais terminées.

“La partie inférieure du mur a empêché la route, les trottoirs et les services publics de s’effondrer dans les champs – il fallait donc les remplacer.

“Construire le mur à son ancienne hauteur le long de la voie piétonne aurait doublé le coût et la durée du projet.

« Les poteaux et clôtures en bois à l’épreuve du bétail sont largement utilisés en milieu rural et ont été conçus pour être aussi respectueux que possible de la zone locale tout en garantissant que nous utilisons les fonds publics de manière responsable.

“Nous acceptons que notre communication aurait pu être plus claire sur les détails du plan de ce projet et nous tenons à nous en excuser ainsi que pour tout inconvénient causé pendant les travaux.”

Un autre propriétaire de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, a raconté avoir dû démolir la moitié de son mur de jardin d’une valeur de 5 000 £ après qu’un conseil a déclaré qu’il était 20 cm trop haut.

Un habitant de Warrington, dans le Cheshire, était furieux après avoir reçu l’ordre de retirer son mur, bien qu’il ait insisté sur le fait que le conseil avait donné l’autorisation.

Des voisins se sont également plaints de l’installation de clôtures pour protéger la vie privée, comme à Birmingham, dans les West Midlands, qui, selon les enseignants, étaient essentielles pour assurer la sécurité des élèves.

Un couple de retraités quittant près d’Édimbourg, la capitale écossaise, a célébré après avoir obtenu le droit de maintenir sa clôture malgré les protestations.

Mais les habitants ont juré de lutter contre une « vilaine » clôture de 8 pieds à Bournemouth, dans le Dorset.

Le mur du village du Gloucestershire a été décrit comme « historique » Crédit : SWNS

Les employés du conseil municipal sont intervenus pour démolir le mur et le remplacer Crédit : SWNS

Une clôture en bois a maintenant été installée à la place Crédit : SWNS