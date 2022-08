Nous sommes furieux après que nos voisins “sournois” aient construit 2 maisons secrètes de “fête” – maintenant nous voulons qu’ils soient démolis

Les PROPRIÉTAIRES ont accusé leurs voisins “sournois” d’avoir construit deux “maisons de fête” secrètes dans les bois voisins.

Les habitants affirment que John et Carol Ann Sugden ont organisé des soirées bruyantes dans des propriétés qu’ils ont construites sur leur refuge de deux acres.

Des voisins enragés disent que le couple n’avait pas de permis de construire pour construire la maison

John et Carol Ann Sugden ont organisé des fêtes bruyantes sur le refuge de deux acres, selon les voisins

Carol et son mari ont construit les maisons

Le couple n’avait pas de permis de construire pour construire les maisons sur le terrain isolé d’Ulverscroft, dans le Leicestershire.

Ils n’ont pas non plus obtenu l’autorisation de laisser les gens rester dans la propriété, a entendu hier soir la réunion de planification du conseil d’arrondissement de Charnwood.

Des voisins ont accusé le couple d’avoir organisé des fêtes bruyantes et d’avoir des feux de joie sur le site éloigné – qui était autrefois une pépinière.

Un bénévole de la Shuttlewood Clarke Foundation – qui gère le manoir d’Ulverscroft à proximité – a déclaré au Sun : “Personne n’aime que les règles d’urbanisme soient ignorées.

“Les bâtiments ne devraient pas être là en tant que maisons, il est donc juste que le conseil prenne des mesures. Il était temps.

Un habitant du village a déclaré : « Je ne connais pas le propriétaire ou le promoteur de ceux-ci, mais je suis étonné qu’ils s’en soient sortis si longtemps.

« Cela fait plus de quatre ans. C’est plutôt sournois. »

Lors de la réunion du conseil, M. et Mme Sugden ont été accusés de n’avoir soumis aucune demande d’aménagement.

M. Sugden – accompagné d’un agent – a déclaré au comité de planification qu’il avait acheté l’ancienne pépinière Ulverscroft Grange et les terres environnantes en octobre 2017.

Ils ont commencé à convertir les bâtiments et ont créé une grande terrasse à l’extérieur de la maison principale. Le couple a également construit une résidence secondaire.

M. Sugden a insisté : “Ce ne sont pas des habitations, ce sont des cabanes de loisirs.

“Ce sont de petits immeubles modestes et ils sont bien grillagés.”

Il a ajouté: “Je ne vois pas comment ils peuvent affecter qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit.”

Le propriétaire a raconté comment lui et sa famille utilisaient occasionnellement les lieux et que sa femme s’occupait également des abeilles sur place.

Même ainsi, les agents de planification du Charnwood Borough Council ont voté à l’unanimité en faveur de «l’action formelle d’exécution».

Cela pourrait voir les propriétés démolies.

Les Sugden ont six mois pour le faire – mais pourraient faire appel.

M. Sugden a refusé de faire tout commentaire lorsqu’il a été approché par The Sun après la réunion.

Un avocat a révélé plus tôt jusqu’où vous pouvez construire sur la propriété de votre voisin sans autorisation de planification du conseil.

Dans leurs conclusions, les agents de planification ont écrit : “Le préjudice identifié à la campagne et à l’emplacement non durable est considéré comme important et démontrable.

“Alors que le développement entraînerait l’ajout d’un logement, cela n’est pas considéré comme un avantage qui l’emporterait sur le préjudice identifié.

“Par conséquent, il est considéré que des mesures d’exécution formelles doivent être poursuivies.”

Le conseil a donné aux Sugden “six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avis” pour démolir les maisons.

Hier soir, les agents de planification du Charnwood Borough Council ont voté à l’unanimité en faveur de la démolition des propriétés

M. Sugden a déclaré qu’il avait acheté l’ancienne pépinière Ulverscroft Grange (photo à l’époque) en octobre 2017.

Le bâtiment était délabré avant que M. Sugden ne construise les lodges