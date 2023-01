Nous sommes furieux après que les écoles aient obligé nos enfants à «faire face au mur» pendant 20 minutes en guise de punition et à rester à l’intérieur à l’heure du déjeuner

Des parents FURIOUS ont critiqué les écoles qui, selon eux, ont obligé leurs enfants à “faire face au mur” pendant 20 minutes en guise de punition et à rester à l’intérieur à l’heure du déjeuner.

Les élèves des académies Wednesfield et Smestow à Wolverhampton seraient contraints de suivre les nouvelles règles draconiennes.

Les parents étaient furieux à la Wednesdayfield Academy pour leurs punitions sévères et le traitement des élèves Crédit : Google Earth

Détenue par le même Trust, l’académie Smestow a également été critiquée Crédit : Google

Les deux écoles ont été reprises par la Matrix Academy Trust en début d’année.

Mais certaines des nouvelles règles strictes n’ont pas été bien accueillies par les parents de Wednesdayfield, qui disent que le fait d’être enfermé à l’intérieur est mauvais pour la santé mentale de leurs enfants.

Les parents ont également critiqué d’autres règles, notamment l’obligation pour les jeunes de demander la permission d’utiliser les toilettes à l’heure de la pause.

Et ils ont également été laissés furieux contre les enfants qui auraient été nommés et humiliés et obligés de «faire face au mur» pour leur retard.

Une pétition lancée par Tanya Rathbone intitulée “Laissez nos enfants être libres” a jusqu’à présent été signée par près de 600 personnes, rapportent Express et Star.

La pétition se lit comme suit: “La Wednesdayfield Academy a été reprise par Matrix Trust, et la nouvelle fiducie a introduit une nouvelle règle de déjeuner.

“Les enfants qui entrent dans la salle à manger commencent à faire la queue, à manger et ne sont pas autorisés à sortir pour sortir ni à utiliser les toilettes, sauf s’ils ont un laissez-passer ou dans des circonstances exceptionnelles.”

Tanya a déclaré qu’elle pensait que ces règles avaient eu un impact néfaste sur la santé physique et mentale des jeunes.

Elle a ajouté: “L’air frais aide les enfants à rester concentrés. Les jeux extérieurs encouragent l’exercice et fonctionnent très bien pour leur santé mentale, c’est un fait prouvé.

“Rester à proximité avec autant d’enfants à l’intérieur augmente le risque que les enfants contractent de plus en plus de maladies.

“Pouvez-vous m’aider en signant cette pétition pour que les enfants soient libres comme ils l’étaient avant les vacances de Noël.

“Cela a vraiment affecté mon enfant et de nombreux autres enfants à qui j’ai parlé.”

Des dizaines de parents et d’élèves ont commenté la pétition pour faire entendre leur voix.

Emma Moseley a déclaré: “Ma fille va à Wednesdayfield, les enfants devraient être libres à l’heure du déjeuner pour se déplacer. Ce n’est pas bon pour la santé mentale.”

Alors que Tab Lloyd a simplement décrit les nouvelles règles comme “absolument BS”.

Jane Jones a déclaré qu’il était “ridicule” que les enfants soient obligés de faire face au mur pendant 20 minutes à l’heure du déjeuner s’ils étaient en retard.

Elle a dit: “Est-ce qu’ils essaient de donner à ces enfants du stress et de l’anxiété?

“Ils parlent de santé mentale et comment ils essaient de s’y attaquer, puis ils proposent ces règles inutiles, ce qui entraîne une détérioration de leur santé et de leur bien-être.”

Jane s’est également plainte que les enfants devaient lever la main s’ils avaient besoin d’aller aux toilettes.

Elle a dit: “C’est une école PAS une prison. Alors arrêtez de les traiter comme s’ils étaient des criminels.”

Un élève stressé a écrit: “J’ai littéralement mon GCSE dans quelques mois et ce nouveau système qu’ils ont n’aide tout simplement pas du tout avec tout le stress qui en découle.”

Dans un communiqué, Matrix Academy Trust a déclaré: “En tant que fiducie, nous sommes fiers de notre culture d’attentes élevées et d’offrir à nos jeunes une excellente éducation.

“Lorsqu’une école rejoint une fiducie, il y a inévitablement de nouveaux systèmes qui sont introduits et qui prennent du temps à s’intégrer.

“L’un d’eux est la journée continue qui est une pratique courante dans de nombreuses écoles secondaires et est en place dans toutes nos écoles de confiance.

“Nous apprécions beaucoup et tenons à remercier les parents qui ont soutenu les changements jusqu’à présent.

“Nous aimerions également profiter de cette occasion pour rassurer tous les membres de notre communauté que toutes les décisions prises sont dans le meilleur intérêt de nos élèves et basées sur des antécédents de réussite éprouvés.

“Nous sommes impatients de travailler avec les parents pour apporter une amélioration continue à la Wednesdayfield Academy.”

Cela vient après qu’une maman a dit qu’elle était horrifiée d’apprendre les règles strictes de l’école secondaire de son fils.

Elle affirme que l’école n’autorise pas les élèves à boire de l’eau en classe et qu’ils ne peuvent pas enlever leur pull sans autorisation.

Pendant ce temps, un directeur d’école a déclaré qu’il était choqué par les règles d’une autre école et a déclaré qu’ils devraient avoir honte.