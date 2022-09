Nous sommes furieux après que l’école de nos enfants ait retiré ses PORTES DE TOILETTE – les élèves ne se sentent pas en sécurité et n’ont aucune intimité

Les PARENTS sont furieux de la décision “préoccupante” d’une école de retirer les portes de ses toilettes.

Les mamans et les papas disent que leurs enfants n’ont presque plus d’intimité et ne se sentent plus en sécurité dans les toilettes entre les cours.

Parent Farah Sohail, 50 ans, a qualifié la décision de l’école de “préoccupante” 1 crédit

Papa Gabor Olak, 53 ans, dont la fille de 12 ans va à l’école a déclaré: “Ce n’est pas bien” 1 crédit

Parrenthorn High à Prestwich, Bury, a enlevé les portes des toilettes 1 crédit

Les étudiants de Parrenthorn High à Prestwich, Bury, Greater Manchester, sont revenus pour le début d’une nouvelle année universitaire lundi pour découvrir que les portes de deux toilettes avaient été enlevées au cours de l’été.

L’école affirme que la décision – annoncée lors de l’assemblée du matin – a été prise pour assurer la “sécurité maximale” des élèves.

Mais les parents sont furieux, en particulier au milieu des inquiétudes concernant l’intimidation.

Bien que ce soient les portes principales des toilettes qui ont été supprimées – et non celles des cabines individuelles – ils craignent également que cela signifie moins d’intimité pour les étudiants.

Farah Sohail, 50 ans, qui a une fille de 14 ans à l’école, a déclaré: “C’est quelque chose qui me préoccupe.

“Ma fille m’a dit que les portes avaient été enlevées et maintenant elle ne veut plus utiliser les toilettes.

“Elle ne se sent pas en sécurité là-dedans car il y a un manque d’intimité.”

Masarat Nazir, dont le fils de 13 ans fréquente le Parrenthorn High, pense que ce n’est pas seulement un problème pour les filles car “les garçons aussi peuvent être timides”.

Elle a ajouté: “Je ne vois pas comment cela va arrêter l’intimidation. Les intimidateurs vont simplement intimider ailleurs.

“Donc je suis complètement en désaccord avec la décision de l’école et je vais demander à mon fils comment il se sent.”

Gabor Olak, 53 ans, qui n’était “pas au courant” de la décision, s’inquiète également de la façon dont sa fille de 12 ans se sent maintenant que l’entrée des toilettes est ouverte.

“Ce n’est pas bien”, a-t-il dit.

“Si ma fille utilise le miroir pour se coiffer ou ce genre de choses, elle ne veut pas que quelqu’un regarde dans les toilettes, surtout à son âge.”

Et Sadaf Nisa, 40 ans, dont le fils de 15 ans et la fille de 14 ans fréquentent tous deux l’école, a convenu que c’était la “mauvaise solution” au harcèlement.

“C’est une mauvaise idée”, a-t-elle déclaré.

“Les filles en particulier aiment aller aux toilettes quand elles veulent du temps pour elles, et je ne pense pas que cela fera quoi que ce soit pour lutter contre l’intimidation.”

Ma fille ne se sent pas en sécurité là-dedans parce qu’il y a un manque d’intimité. Farah Sohail

Mais tous les parents n’étaient pas en désaccord avec le déménagement de l’école, estimant que cela pourrait aider à décourager les mauvais comportements.

Zahir Idris, 35 ans, a déclaré : “Cela ne me dérange pas car il y a toujours des problèmes dans les toilettes.

“Il y a beaucoup de vapotage qui se passe là-dedans.

“Si les étudiants ont besoin d’intimité, ils peuvent toujours entrer dans l’une des cabines.”

Un autre homme, qui ne souhaitait pas être nommé, a déclaré qu’il n’était pas dérangé de toute façon et pensait que les enseignants considéraient le bien-être des élèves comme une priorité.

Le directeur Chris Bell a déclaré que les deux ensembles de toilettes avaient été ouverts conformément aux directives des écoles et autres bâtiments publics et que cela ne “portait atteinte à la vie privée de personne”.

Il a ajouté: “Au cours de l’été, nous avons mené un programme de rénovation dans certaines zones de l’école, notamment en ouvrant l’entrée des zones sanitaires sur deux couloirs.

“Permettez-moi d’être très clair – tous les élèves continueront à avoir de l’intimité lorsqu’ils utiliseront les toilettes.

“Seules les portes extérieures ont été enlevées, pas les portes des cabines, et il y a des écrans dans les toilettes des garçons pour que les urinoirs ne soient pas visibles depuis le couloir.

“A Parrenthorn, nous prenons nos devoirs de protection au sérieux et la sécurité et le bien-être de tous les élèves sont primordiaux. Cette adaptation ne fait pas non plus de compromis.

“Ces changements sont conformes à la pratique courante dans les écoles nouvellement construites et dans de nombreux bâtiments publics.

“Les directives stipulent que les blocs sanitaires doivent être faciles d’accès pour les étudiants et permettre une surveillance passive par le personnel pendant les pauses et le déjeuner.

“Il s’agit de garantir qu’ils restent des endroits sûrs et accessibles, sans porter atteinte à la vie privée de quiconque.”

Masarat Nazir, 47 ans, a déclaré qu’elle était “complètement en désaccord” avec la décision de l’école 1 crédit

Sadaf Nisa, 40 ans, devant les portes de l’école de Parrenthorn High 1 crédit

L’entrée principale de l’école où les portes principales des toilettes ont été enlevées 1 crédit