Nous sommes furieux après que le conseil nous ait infligé une amende de 846 £ pour avoir laissé un sac poubelle supplémentaire – maintenant, nous ne pouvons pas nous permettre des cadeaux de Noël pour notre fils

UNE FAMILLE a accusé les «personnes occupées» du conseil d’avoir gâché leur Noël après avoir été frappées d’une amende de 846 £ pour leurs poubelles.

Robert Wall, 30 ans, et sa compagne Sarah Hebert disent qu’ils ne savent pas comment ils vont payer les cadeaux de Noël pour leur fils, qui a des besoins spéciaux, après avoir été condamnés à une amende pour avoir eu un sac poubelle de trop à l’extérieur de leur maison.

Robert Wall et sa partenaire Sarah Herbert ont été condamnés à une amende de 846 £ pour un sac poubelle 1 crédit

Le couple dit qu’il pourrait ne pas être en mesure d’offrir des cadeaux de Noël à leur fils cette année 1 crédit

M. Wall, de Cwm, dans le sud du Pays de Galles, a affirmé que le sac n’avait même pas été laissé par eux, mais avait été jeté au-dessus de leur poubelle par un voisin pendant la nuit.

Le père au chômage a insisté sur le fait qu’il avait suivi exactement les instructions du conseil de Blaenau Gwent lors de la sortie des poubelles.

Au cours d’une répression de la collecte des ordures par les responsables du conseil plus tôt cette année, le sac noir voyou a été repéré.

L’infraction a conduit Mme Herbert devant le tribunal pour avoir laissé “des déchets supplémentaires pour la collecte” au domicile de la famille.

Mme Herbert était l’une des neuf résidentes de la région de Blaenau Gwent traduites en justice pour non-respect des réglementations en matière de collecte des ordures.

Les magistrats ont été informés qu’elle avait reçu un avis d’amende forfaitaire le 1er avril de cette année, mais les dossiers ont montré qu’il n’avait pas été payé.

Cependant, M. Wall a insisté sur le fait que la lettre, qui proposait de régler l’affaire si elle payait une amende de 100 £, avait été envoyée à la mauvaise adresse.

Il a déclaré à The Sun Online: “Le conseil a envoyé la lettre l’informant de l’amende de 100 £ à la mauvaise adresse et parce qu’elle n’a pas reçu la lettre, le conseil a envoyé une autre lettre, également à la mauvaise adresse.

“Quand le voisin a finalement donné les deux lettres à Sarah, il était trop tard et elle s’est retrouvée avec un total de 846 £ d’amende et de frais de justice.

“Tout cela l’a dévastée. Cela l’a vraiment affectée. Tout cela a été un gros malentendu.”

Il a ajouté qu’ils ne savaient pas comment ils allaient payer Noël cette année après l’amende.

Il a dit: “C’est tellement injuste. Il n’était pas nécessaire que ces personnes occupées du conseil la poursuivent parce que ce n’était pas son sac noir au-dessus de sa poubelle.

« Comment sommes-nous censés gérer financièrement à un moment où nous essayons tous de payer nos factures de chauffage et autres coûts croissants ?

«Elle vit sur Universal Credit avec un garçon de huit ans ayant des besoins spéciaux. Tout cela ne pouvait pas arriver à un pire moment, juste avant Noël. Nous sommes fauchés et nous avons des cadeaux à acheter. Je ne sais pas comment on va gérer.”

Les voisins se sont joints à la famille pour critiquer le conseil au sujet des poursuites.

Ils ont affirmé que la répression des autorités locales avait entraîné des amendes de 2 500 £ infligées aux habitants.

Un résident, Stacy Woodland, a déclaré: “Le conseil facture environ 6 £ pour emporter un sac de déchets supplémentaire, donc infliger autant d’amendes aux gens pour avoir embrouillé le recyclage ou ajouté un sac supplémentaire semble beaucoup trop excessif.

« Comment peuvent-ils facturer à une jeune maman comme Sarah la meilleure partie d’un grand pour avoir sorti un sac de déchets supplémentaire ? C’est absolument horrible.”

Elle a également fait valoir que les gens devraient recevoir un avertissement approprié avant d’être giflés d’une amende.

Pendant ce temps, les amis Sam Rossiter et Thomas Bennett se sont qualifiés comme travailleurs de la gestion des déchets et aident maintenant à collecter les ordures dans la région.

M. Bennet a déclaré au Sun: “Nous nous sommes réunis et avons acheté un camion et maintenant nous sommes en train de transporter les déchets des gens pour eux.

“Nous venons à peine de commencer, mais je pense que nous allons bien faire. J’espère seulement que nous pourrons aider certaines des personnes qui reçoivent une amende injuste.”

Un porte-parole du Blaenau Gwent Council a déclaré: “Le Blaenau Gwent Council s’est engagé à jouer son rôle dans la lutte contre l’urgence climatique mondiale.

“Le recyclage et l’envoi de moins de déchets à la décharge en sont un élément majeur, et nous pouvons tous y contribuer.

“Le Pays de Galles a le troisième taux de recyclage le plus élevé au monde et toutes les autorités locales galloises ont l’obligation imposée par le gouvernement gallois de veiller à ce que des taux de recyclage de 70 % soient atteints d’ici 2025.”

La déclaration a ensuite directement abordé la situation de Mme Herbert, en disant: “Nous offrons une gamme de services réguliers et faciles à utiliser de déchets et de recyclage en bordure de rue et fournissons à nos résidents de nombreux conseils et informations sur la façon de recycler et d’éliminer correctement les déchets, ainsi que tous les matériel nécessaire.

“Nous contribuons également à réduire la quantité de déchets mis en décharge grâce à notre programme de contrôle des déchets secondaires.

“Notre premier objectif est toujours d’éduquer et de travailler avec nos résidents afin qu’ils puissent recycler facilement, et nous nous engageons à plusieurs reprises avec toute personne identifiée comme ne le faisant pas. Une amende ne serait jamais prononcée, ni une poursuite engagée dans une première occasion.

“Cependant, si quelqu’un persiste à ne pas participer correctement aux programmes de recyclage et de gestion des déchets, l’Autorité a le pouvoir d’émettre une amende forfaitaire. Si cela n’est pas payé, nous pouvons, en vertu de l’article 46 de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement, poursuivre un tribunal. poursuite.

“L’Autorité n’a pas son mot à dire sur le niveau des amendes ou des frais accordés, cela dépend du tribunal. Les poursuites seront toujours un dernier recours lorsque toutes les autres tentatives de soutien et d’engagement avec le résident ont échoué.”

La résidente locale Stacy Woodland a qualifié les amendes d ‘”excessives” 1 crédit

Les amis Sam Rossiter et Thomas Bennett se sont recyclés en tant que travailleurs de la gestion des déchets pour aider leur communauté à collecter les poubelles 1 crédit