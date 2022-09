Nous sommes furieux après que le conseil nous ait dit qu’ils paieraient pour réparer notre route, mais maintenant NOUS devons débourser 2 000 £ – c’est ridicule

Les résidents de FURIOUS ont été contraints de payer 2 000 £ chacun pour réparer leur route « dangereuse » après que le conseil a mis fin à ses plans pour couvrir les coûts.

Lordswood Close à Southampton était parsemé d’énormes nids-de-poule depuis plus de 20 ans, les habitants demandant désespérément l’aide du conseil pour réparer la route.

Les résidents ont dû payer 2 000 £ CHACUN pour réparer leur route « dangereuse » 1 crédit

La route était en mauvais état depuis plus de 20 ans

Le conseil avait initialement prévu de couvrir les frais

Comme il s’agit d’une route privée, les résidents sont censés être responsables de son entretien, mais les habitants contribuables ont supplié le conseil municipal de Southampton de la reprendre.

Le conseil dirigé par les conservateurs a visité le cul-de-sac l’année dernière lorsqu’ils ont pris le pouvoir et ont envisagé de réparer la route dangereuse.

Il prévoyait de trier une nouvelle surface, un trottoir et un éclairage public – mais cela a disparu lorsque le parti travailliste a repris le dessus en mai.

Cela signifiait que les 14 propriétaires de maisons de la rue devaient payer une facture de 30 000 £ pour réparer la route – certains étant même obligés de contracter des emprunts pour couvrir le coût.

Les habitants sont devenus furieux – affirmant qu’ils n’auraient pas dû débourser car ils paient la même taxe d’habitation que tout le monde.

Le président de l’Association des résidents, Mike Taylor, 76 ans, a déclaré au Sun : « Je suis furieux. La route était dangereuse, nous avons donc dû le faire.

“Nous n’avons eu aucune aide. Il n’y a pas eu de correspondance. Personne n’a appelé. Nous n’avons rien reçu.

« Les gens ne choisissent pas d’être dans un chemin privé. C’est une gueule de bois de la guerre.

“Beaucoup d’entre nous sont des retraités ou ont de jeunes familles en difficulté. Si vous avez trois enfants, c’est vraiment difficile.

«Nous sommes un bon mélange ici, mais personne ne peut vraiment se permettre de dépenser cela. C’est comme si le conseil ne voulait pas aider ses habitants.

“Nous n’avons rien fait pendant deux ans parce que le conseil a dit que cela allait de l’avant, puis cela a changé.”

Il a déclaré que la route était un problème depuis au moins 20 ans mais qu’elle s’était gravement détériorée récemment.

À un moment donné, les résidents ont acheté leur propre tarmac pour combler certains des pires éléments, mais cela n’a pas suffi à résoudre tout le problème.

Son collègue local, Bernard Sweeney, a déclaré que les travaux continuaient d’être repoussés, ce qui signifie que la route devenait “de plus en plus mauvaise”, faisant grimper les coûts.

Il a ajouté: «Le conseil est juste fou. Si le conseil était revenu vers nous à l’origine et avait dit que nous devions le faire nous-mêmes, cela aurait été mieux.

Et il est entendu que les tensions ont augmenté en essayant d’amener les 14 ménages à s’entendre sur la façon dont ils partageraient la facture de 30 000 £ entre eux, certains insistant d’abord sur le fait qu’ils n’allaient pas payer un sou.

On pensait qu’il en coûterait au conseil 250 000 £ pour équiper la route d’une nouvelle surface et d’un nouveau trottoir, et pour installer des lampadaires pour la première fois.

M. Taylor aurait alors travaillé pour obtenir de ses voisins un devis inférieur de 30 000 £ pour la nouvelle surface uniquement lorsqu’on leur a dit qu’ils devaient payer.

La route privée n’a pas été adoptée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – bien que les dossiers du conseil ne fournissent pas de détails sur les raisons pour lesquelles c’est le cas.

Cela a été considéré comme une anomalie.

BOSSES SUR LA ROUTE

Le chef du conseil municipal, Cllr Satvir Kaur, a affirmé que les travaillistes avaient choisi “de travailler avec les résidents” pour trouver une solution.

Mais le propriétaire de 14 ans, Dave Black, 53 ans, a rejeté leurs revendications et a insisté sur le fait que le conseil n’avait rien fait pour les aider.

Il a ajouté: «Ce sont une bande de voleurs d’argent. Ils n’avaient rien à voir avec ça. Rien à voir avec la route, rien à voir avec le trottoir.

« Tout a été nous. Il a été organisé et payé par les résidents. Le conseil a affirmé avoir aidé – ils ont dit un tas de mensonges. Ils ne l’ont jamais organisé, jamais payé pour cela. C’est ridicule.

« Certaines personnes ont vraiment du mal. Au fil des années, c’est devenu de pire en pire.

Je suis furieux. La route était dangereuse donc nous devions le faire Mike Taylor

« Finalement, le conseil est venu voir la route et ils ont dit que c’était ridicule. Mais ensuite, le gouvernement travailliste a fait marche arrière.

“Même les hommes des poubelles se plaignaient de l’état de la route.”

Maman de trois enfants, Hannah Smith, 37 ans, a fait faire une conversion de loft et a déclaré qu’elle devait contracter un prêt en raison du coût supplémentaire de la route.

Elle a déclaré: «Beaucoup de gens prétendent que nous sommes tous à l’aise simplement parce que c’est une route privée. Nous ne sommes pas de la classe supérieure.

« Ça a été une inquiétude d’avoir à payer. Le conseil n’a rien fait. Je me sens un peu abandonné.

«Ils avaient prévu de le faire pour nous. Mais nous en avions tous assez de la route et nous ne pouvions rien faire d’autre.

CUL-DE-MAL

Le conservateur Cllr Jeremy Moulton a déclaré: «Je suis très déçu que les travaillistes aient utilisé les habitants de Lordswood Close comme ballon de football politique.

“Les habitants de la proximité sont des contribuables municipaux et contrairement à la façon dont les conseillers du travail les ont qualifiés, ils ne sont pas riches.

“Ils demandent le soutien du conseil depuis des décennies et finalement nous avons eu un nouveau conseil conservateur prêt à écouter et à adopter une approche pragmatique.

“C’est une anomalie que leur route n’ait pas été officiellement adoptée par le conseil et j’exhorte la nouvelle administration du travail, maintenant que les habitants ont payé de leur poche pour refaire la surface de la clôture, de veiller à ce que cela se produise maintenant.”

Cllr Satvir Kaur a déclaré: «Les conservateurs voulaient dépenser 250 000 £ d’argent public pour réparer une route privée.

« Le travail a mis un terme à ce plan en choisissant de travailler avec les résidents à la place. Cela nous a permis d’économiser cette énorme somme d’argent des contribuables, et signifie qu’elle peut maintenant être réinvestie dans les routes publiques et d’autres améliorations indispensables au sein de nos communautés.

“Les travailleurs veulent que chaque livre que le conseil dépense pour travailler pour la population locale, le rapport qualité-prix est la clé de cela, il est donc choquant que le coût de la réparation de la route soit en fait de 30 000 £, ce qui ouvre clairement de réelles inquiétudes quant à la gestion irresponsable des conservateurs. des finances du conseil quand ils étaient au pouvoir.

Cllr Eamonn Keogh, membre du Cabinet pour les transports, a ajouté : « Les travailleurs au pouvoir ont réussi à résoudre ce problème de manière sensée, en travaillant avec des résidents qui étaient prêts à payer pour l’amélioration de leur route privée.

“L’approche chaotique des conservateurs n’a servi à rien et aurait coûté beaucoup trop cher aux contribuables”.

La route n’a pas été adoptée depuis la guerre 1 crédit