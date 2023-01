Nous sommes furieux après que le conseil maladroit ait laissé les voisins GARDER leurs 2 maisons de «fête» secrètes – ils allaient les démolir

Les RÉSIDENTS sont furieux après que le conseil local ait laissé leurs voisins garder deux “maisons de fête” secrètes.

Le riche propriétaire terrien John Sugden a construit les propriétés controversées – dont les planificateurs du conseil ont exigé la destruction.

Les “maisons de fête” sont autorisées à rester

John Sugden a été autorisé à conserver les deux propriétés

Sa femme Carol Ann s’est dite “satisfaite” de la décision

Cependant, dans un revirement qui a encore plus irrité les habitants, John a obtenu le droit de conserver les développements sur le site d’une ancienne pépinière.

Le riche propriétaire terrien et son épouse Carol Ann ont récemment reçu le feu vert du Charnwood Borough Council après avoir soumis un plan rétrospectif “favorable”.

Le couple de Newtown Linford, dans le Leicestershire, n’a pas demandé le consentement à la planification et a reçu l’ordre unanime des membres du conseil de démolir les maisons de style cabane après avoir reçu une “mesure d’exécution formelle”.

Mais après avoir perdu le premier tour de leur bataille, les Sugden déterminés ont finalement mis en place un plan pour conserver les propriétés.

Les voisins d’à côté, Terry et Sarah Smith, les décrivent comme des «maisons de fête» à l’usage du couple, de leur famille et de leurs amis et dont ils craignent qu’elles ne se transforment en locations Airbnb.

La fonctionnaire Sarah a déclaré à The Sun Online aujourd’hui: «Nous sommes tellement déçus. Le conseil est allé à l’encontre de sa propre décision. C’est fou.

“Ils peuvent désormais conserver les deux maisons de style chalet qu’ils avaient déjà construites sans autorisation, mais ils doivent changer et remplacer la grande terrasse autour de l’extérieur.”

Sarah, 50 ans, a ajouté: «Les bâtiments ne sont plus de caractère pour la forêt de Charnwood et ont un impact sur notre belle maison Brook Cottage dans laquelle nous avons emménagé il y a cinq ans.

“Une des dépendances sur le terrain va être transformée en extension d’un des chalets existants en lui donnant une chambre supplémentaire et un sauna.

“Avant que nous ne le sachions, tous les bâtiments abandonnés finiront par devenir de nouvelles maisons.”

Ils se sont précédemment plaints au conseil du bruit, du manque d’intimité et de l’obstruction qui, selon eux, avait causé “un stress considérable”.

Le partenaire directeur de la société de Sarah, Terry Smith, 54 ans, est également furieux du revirement de l’autorité de planification, en disant : “Nous n’avons découvert que l’autorisation avait été accordée que lorsque j’ai appelé le conseil et dit ‘Vous plaisantez !’

«Ils n’auraient pas dû recevoir d’approbation et le conseil aurait dû s’en tenir à sa décision unanime initiale.

“Lorsque d’autres travaux de construction commenceront à démolir la terrasse et à construire une extension, ce sera un cauchemar.

“Nous ne sommes pas NIMBY (pas dans ma cour arrière), nous sommes réalistes.

« Avec le temps, ces endroits au cœur de la forêt pourraient être loués, ce qui serait épouvantable.

“Ils deviendront des Airbnb.”

LA FIÈVRE DE LA CABINE

Le conseil d’arrondissement de Charnwood déclare avoir récemment approuvé le “changement d’utilisation de M. et Mme Sugden d’une pépinière à un usage résidentiel” impliquant “la conversion, l’extension et la démolition de bâtiments” avec l’installation d’une zone de terrasse, de revêtement et d’aménagement paysager”.

Il dit: “Il accorde l’autorisation de développement, en partie rétrospective, sous réserve de certaines conditions et raisons.”

Il ajoute que l’éclairage extérieur existant, la terrasse surélevée et la zone de gravier à côté d’une conversion de cabine doivent être retirés dans les six mois suivant l’octroi de ce permis de construire “dans l’intérêt de conserver le caractère et l’apparence d’origine du site”.

L’aménagement ne doit pas être occupé “jusqu’à ce que les installations de stationnement et de virage aient été mises en place conformément au plan d’implantation”.

Le feu vert pour les Sugden, qui vivent à deux miles de là, vient quelques mois seulement après le refus de leur projet déjà réalisé.

En août de l’année dernière, les planificateurs ont voté sans réserve pour la démolition des cabines de « fête ».

Les propriétaires, qui dirigent une société de développement, n’avaient pas demandé de permis de construire.

Les habitants avaient accusé le couple d’avoir organisé des fêtes bruyantes et d’avoir des feux de joie à l’endroit éloigné et se sont plaints de la perte d’intimité et d’être négligés par les caméras de vidéosurveillance.

M. Sugden – accompagné d’un agent – avait déclaré au comité de planification de Lougborough, Leics, que leur famille et leurs amis utilisaient le site depuis quatre ans comme retraite sociale.

Il a déclaré avoir acheté l’ancienne pépinière Ulverscroft Grange et les terres environnantes en octobre 2017.

Ils ont commencé à convertir les bâtiments et ont créé une grande terrasse à l’extérieur de la maison principale.

Le couple a également construit une résidence secondaire.

M. Sugden a insisté : “Ce ne sont pas des habitations, ce sont des cabanes de loisirs.

“Ce sont de petits immeubles modestes et ils sont bien grillagés.”

Il a ajouté: “Je ne vois pas comment ils peuvent affecter qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit.”

LES BÂTIMENTS CAUSENT DES «NUISANCES À LA CAMPAGNE»

Le propriétaire a raconté comment lui et sa famille utilisaient occasionnellement les lieux et que sa femme s’occupait également des abeilles sur place.

Mais les planificateurs ont voté à l’unanimité en faveur de “mesures d’exécution formelles”.

Ils ont insisté sur le fait que des mesures de démolition devaient être prises pour empêcher que davantage de maisons illégales n’apparaissent sur le terrain et “s’étendent sur tout le site” qui n’avait pas de limites pour restreindre le jardin.

Lors de la réunion, une Sarah Smith furieuse, soutenant pleinement les recommandations des agents de prendre des mesures d’exécution, a déclaré à la réunion qu’il y avait “une grave préoccupation”.

Elle a dit des Sugdens, a déclaré: «Ils ont acheté le terrain avec un objectif clair en tête, développer une propriété résidentielle sans demander le consentement approprié et créer un précédent futur pour le développement et la vente.

“Bien qu’ils aient été informés par le conseil qu’une autorisation était requise et que les travaux devaient s’arrêter, ils ont continué à développer le site et ont choisi d’ignorer la demande.”

Elle a déclaré que les bâtiments non autorisés causaient “d’autres dommages à la campagne”, ajoutant: “Le site se trouve dans une zone non perturbée du parc régional de Charnwood et de la forêt nationale adjacente à une forêt ancienne avec une faune abondante.

“Il ressort clairement des photographies que les structures délabrées n’étaient plus des bâtiments susceptibles d’être convertis.

“Il ne restait que quelques briques pour soutenir un toit en amiante et celui-ci a été reconstruit avec quatre nouveaux murs et un support structurel supplémentaire.

“Ce n’est pas une conversion, cela équivaut à une reconstruction.”

Elle a exhorté: «Ne laissez pas M. et Mme Sugden ignorer l’autorité.

“Nous devons tous respecter les lois et les règlements. M. et Mme Sugden ne devraient pas être différents.”

Carol Ann Sugden, qui s’est battue conjointement avec son mari John pour obtenir un consentement de planification rétrospectif pour deux maisons de «fête» cachées, a déclaré aujourd’hui: “Nous sommes ravis que l’autorisation ait été accordée.”

Elle a déclaré que le processus avait « traîné en longueur » et a déclaré que certaines réclamations faites contre eux par des voisins vivant près des cabanes étaient « des ordures ».