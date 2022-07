Nous sommes furieux après que le conseil ait laissé une note interdisant à nos enfants de jouer sur un terrain de football “surutilisé” – c’est ridicule

Des parents FURIEUX ont raconté comment leurs enfants avaient été interdits de jouer sur leur terrain de football local par le conseil.

Les jeunes gars s’amusent avec leur équipe des moins de 8 ans au Brigg Recreation Ground dans le nord du Lincolnshire tous les samedis matins.

Les parents d’enfants jouant au football sur le terrain de loisirs de Brigg ont été informés que le terrain était “surutilisé” Crédit : GrimsbyLive/MEN

Mais alors que leurs parents se rassemblaient pour les regarder jouer le mois dernier, ils ont reçu des lettres du North Lincolnshire Council, disant que les activités là-bas seraient «restreintes».

Il a déclaré que de mai à août, les sports et activités organisés seront restreints sur le terrain de loisirs en raison d’une “surutilisation”, rapporte Grimsby Live.

Il se lit comme suit: “Le North Lincolnshire Council a pris la décision de restreindre toutes les activités organisées sur les terrains de football en gazon en dehors de la saison de football de mai à août inclus, en raison d’une utilisation excessive.

“Cette décision affectera certains clubs et utilisateurs avec lesquels nous avons eu de bonnes relations de travail, ce dont nous nous excusons.

“La décision a été prise d’être juste et cohérente avec tout le monde et rendra les terrains d’un bon niveau pour la nouvelle saison.”

Un parent, Steven Sykes, a parlé de la confusion et de la frustration de l’équipe.

Il dit qu’il a grandi à Brigg – et n’a jamais entendu parler de la terre sur le terrain de loisirs ayant besoin de se reposer.

Steven a fulminé: «Les terrains ne sont pas délimités et ils n’arrosent pas l’herbe – ce n’est pas comme s’ils la maintenaient à un niveau où si des enfants jouent dessus, cela va la gâcher.

« En ce moment, l’herbe est brûlée parce que nous n’avons pas eu beaucoup de pluie. C’est un sol jaune, dur et sec. Mon enfant rentre à la maison et il n’a même pas une couche de boue sur ses bottes, donc ce n’est pas comme s’ils étaient potentiellement en train de brasser l’herbe. Nous cueillons juste une parcelle d’herbe et nous jouons dessus.

Steven affirme que jusqu’à présent, le terrain a été utilisé toute l’année et a qualifié la nouvelle règle de “ridicule”.

Il a déclaré: “Ce n’est pas comme si 22 hommes adultes couraient sur un terrain pendant une heure – ce sont des enfants de huit ans.

«À part verrouiller les portes et ne laisser personne entrer sur le terrain de loisirs, ce qu’ils ne peuvent pas faire, que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent pas vous arrêter ou vous infliger une amende, car vous n’enfreignez pas la loi. Nous avons été choqués et sidérés. »

“FOOTBALL DE BASE”

Pendant ce temps, un autre père dit que les règles risquent de détourner les enfants du sport pour la vie.

Il a déclaré: “C’est juste une équipe de football de base qui veut juste jouer au football. Ils sont tous les huit et absolument amoureux du jeu.

«Vous essayez d’encourager les enfants à faire du sport plutôt que d’être dans la rue, causant des problèmes et adoptant un comportement antisocial. C’est très décevant et cela vous fait remettre en question les motivations.”

Le chef du North Lincolnshire Council, Cllr Rob Waltham, a déclaré que la façon dont la règle avait été expliquée était “malheureuse”.

Il a déclaré: “Le conseil ne limitera pas et ne devrait pas restreindre l’accès au terrain de loisirs de Brigg – il restera ouvert et accessible tout l’été pour que la communauté puisse en profiter.

“Cependant, pour maintenir la qualité des terrains pour la saison de football lorsqu’elle commencera plus tard dans l’année, il y aura un programme d’activités au cours des prochains mois.

“Là où les terrains doivent être réparés, il y aura des cordons et je voudrais demander aux gens de nous aider à maintenir les normes élevées en utilisant d’autres zones pendant ces périodes.

“Toute suggestion de fermeture complète et de restriction est tout simplement fausse.”