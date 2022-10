Nous sommes furieux après que des CAMÉRAS aient été installées dans notre parc – nous voulons qu’elles soient retirées maintenant

Les habitants d’ANGRY ont riposté après l’installation de caméras espions secrètes dans un parc public.

Les militants disent que des appareils cachés dans une boîte de jonction près de l’entrée du parc surveillent illégalement les gens à leur insu.

Les résidents Helen Powell, Emma Burgess et David Mayer sont furieux à propos de la boîte cachant une caméra secrète

Des habitants fumants ont accusé l'école Cotham d'avoir installé les caméras à Stoke Lodge Park, Bristol – mais l'école dit qu'elles sont pour la sécurité

Des habitants furieux ont accusé l’école Cotham d’avoir installé les caméras à Stoke Lodge Park, Bristol – mais l’école dit qu’elles sont pour la sécurité le long d’une clôture.

Un groupe de campagne appelé We Love Stoke Lodge a été créé pour s’opposer aux plans et a rassemblé une pétition de 4 500 personnes appelant le conseil à bloquer la clôture.

Helen Powell, 52 ans, du groupe, a déclaré: “L’école pense qu’elle a le droit de fouler aux pieds la loi.

“Il s’agit évidemment d’un grave sujet de préoccupation pour tous les usagers des terrains de jeux dont le droit au respect de la vie privée et familiale a été compromis à leur insu.”

Les tensions qui couvent font partie d’une bataille de 11 ans pour que le parc soit protégé par le statut de ville ou de village vert.

Le bâtiment scolaire classé Grade II et 26 acres de parc dans la partie verdoyante de Bristol ont été achetés par le conseil municipal en 1947.

Pendant plus de 60 ans, le parc a été un lieu de refuge pour des générations de jeunes et moins jeunes.

Mais tout cela a changé en août 2011 lorsque le terrain a été loué pour 125 ans à une académie qui a repris la direction de l’école Cotham.

Il y a trois ans, l’école a entrepris de clôturer une grande partie du parc, privant les riverains des droits de passage publics sur le territoire.

L’école de Cotham affirme que les caméras – près de Stoke Lodge House et d’un parc de jeux pour enfants – protègent la clôture périphérique.

Mais les militants affirment que ce n’est pas le cas car ils pointent du doigt le terrain et dénoncent la nécessité d’une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme “pas une réponse proportionnée ou justifiée”.

Ils veulent également que l’école prouve que les caméras sont légales en vertu de la loi de 2000 sur la réglementation du pouvoir d’enquête (RIPA) qui autorise une organisation à effectuer une surveillance du public.

Les résidents disent que l’évaluation de l’impact de la protection des données de l’école de Cotham pour la vidéosurveillance indique que “l’école n’utilisera pas de caméras cachées” et que “tous les emplacements des caméras seront clairement visibles”.

Et ils veulent que les caméras soient arrêtées dès que la demande pour le vert de la ville ou du village est accordée.

“GARDEZ LES GENS HORS DE LA TERRE”

L’homme d’affaires à la retraite David Mayer, 73 ans, a été l’un des premiers à se battre pour que le parc soit transformé en Town ou Village Green.

Il a déclaré: «L’école a travaillé dur pour essayer d’éloigner les gens du terrain afin qu’il ne reçoive pas le statut de ville ou de village vert.

“Nous pensons qu’ils le font parce qu’ils ont en tête un développement futur du terrain de jeu.”

Une autre militante, la directrice de l’entreprise Emma Burgess, 49 ans, a déclaré: “Les caméras enregistrent les utilisateurs du terrain, y compris les jeunes enfants et les familles, les adolescents qui socialisent, les membres des clubs sportifs et autres.”

Le mécanicien Rob Wilton, 44 ans, dit que les caméras filment “des moments précieux en famille sans nous le dire” alors qu’il joue avec ses filles Lois, sept ans, et Elsie, cinq ans.

Tandis que Chris Harries, 70 ans, dont la maison surplombe le parc est un bailleur de fonds régulier du groupe de campagne.

Il a déclaré: “Ils doivent être conscients que lorsque les squames d’un Anglais sont en place, il est un animal dangereux.”

Le médecin du NHS, Jo Quilter, 52 ans, et son mari Bruce, 53 ans, visitent régulièrement le parc avec leur fille de 12 ans, Ella, et leur chien Bruno.

Jo a déclaré: “C’est l’un des rares endroits près de chez nous où nous pouvons simplement nous détendre et respirer l’air frais.”

On estime que l’école a dépensé plus de 500 000 £ en frais juridiques pour lutter contre les militants – l’argent qui, selon les militants, aurait pu être mieux dépensé pour l’éducation des enfants.

L’école de Cotham a admis avoir installé les caméras secrètes en janvier de cette année et a déclaré l’avoir fait après avoir rencontré la police pour discuter des incidents de vandalisme en cours à Stoke Lodge.

Dans un communiqué, l’école a déclaré qu’il y avait eu plus de 25 rapports distincts de dommages criminels à la propriété de l’école à Stoke Lodge entre juillet 2018 et décembre 2021.

Un porte-parole a ajouté: “Cela enlève de manière décevante des fonds scolaires vitaux à l’éducation de nos élèves pour couvrir le coût des réparations nécessaires pour garantir que nos élèves disposent d’une offre sportive hors site qui peut être sécurisée et reste adaptée à l’usage.”

L’école de Cotham a déclaré avoir installé les caméras en janvier 2022, puis mis à jour sa propre évaluation de l’impact sur la protection des données pour la vidéosurveillance afin de “supprimer toutes les sections relatives à la non-utilisation de la vidéosurveillance secrète, afin de permettre l’utilisation de ces caméras”.

Cette décision a été soutenue par l’instance dirigeante de l’école, selon le communiqué, qui “souhaiterait voir les dommages criminels et le gaspillage de fonds publics en cours se terminer”.

« En janvier 2022, nous avons rencontré des représentants de la police d’Avon et du Somerset à la suite d’un afflux d’incidents et on nous a conseillé d’envisager l’utilisation d’une surveillance secrète par vidéosurveillance pour essayer d’attraper les auteurs de ces crimes.

“Avon et la police du Somerset ont fortement soutenu que nous essayions de résoudre ces problèmes en cours et ont suggéré l’utilisation de caméras pour la faune ou la surveillance secrète par vidéosurveillance des points chauds de la criminalité.”