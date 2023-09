Nous sommes furieux après que « 20 tonnes » de Caca aient été déversées près de nos maisons – ça sent horrible et nous sommes submergés de mouches

Des habitants FUMANTS affirment que « 20 tonnes » de caca ont été déversées près de leurs maisons – disant que ça sent horrible et qu’ils sont submergés de mouches.

Frank Mcarthur, 71 ans, a déclaré que deux montagnes de fumier avaient été laissées dans un champ derrière sa maison à Hullbridge, dans l’Essex, lors de la canicule de la semaine dernière.

Frank Mcarthur devant les tas de déchets Crédit : SWNS

Il affirme que 20 tonnes de caca ont été déversées à côté de chez lui Crédit : SWNS

Le Conseil de Rochford aurait jeté les tas de déchets sur le terrain avant un programme de plantation d’arbres.

Furieux, OAP Frank a déclaré : « Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais ils viennent de déverser environ 20 tonnes de fumier de compost devant nos maisons.

« Le champ est immense, il aurait pu être placé n’importe où, mais il a été placé juste à côté des maisons. C’est choquant.

« L’odeur est épouvantable et il y a aussi des milliers de mouches. Même avec cette chaleur, nous ne pouvons pas ouvrir nos fenêtres.

« Déverser ce montant à 15 mètres de la porte de quelqu’un est pour le moins peu hygiénique. »

Frank a affirmé qu’un conseiller s’est rendu sur les lieux après avoir signalé les montagnes de fumier.

Le conseiller Stuart Wilson a déclaré : « J’ai été contacté par Frank et je suis donc descendu visiter le site.

« Il y a deux gros tas et avec cette chaleur, ça sent mauvais. Il y avait beaucoup de mouches.

« Je l’ai signalé et j’en ai parlé au conseil et j’attends maintenant les mesures qui seront prises. Mais cela a été assigné et est en cours.

« J’ai été très surpris de voir l’ampleur de la décharge. Il y avait deux gros tas.

« Je peux comprendre tous les résidents et pourquoi ils ne sont pas contents.

« Ça ne sentait définitivement pas bon et c’est encore pire avec le temps chaud. »

