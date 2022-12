Nous sommes furieux après avoir été bannis de la crèche de l’école de nos enfants – le directeur ne reculera pas

Les PARENTS sont devenus furieux après avoir été bannis de la crèche de leurs enfants – et le directeur ne reculera pas.

L’école de Bracknell, dans le Berkshire, n’a pas autorisé les parents d’enfants d’un groupe d’âge particulier à regarder ses pièces de théâtre de la nativité.

Le directeur de l’école, Michael Dillon, a défendu la mesure

Et la décision a été qualifiée de “folle” et “confuse” par des parents furieux.

Maman Charlotte s’est plainte qu’on lui avait dit, à elle et à d’autres parents d’enfants de première année, de ne pas assister aux pièces de théâtre de la nativité de l’école primaire de Birch Hill, l’école n’invitant que les parents de deuxième année aux spectacles.

La décision a été confirmée et justifiée par le directeur, Michael Dillon, qui a déclaré que la mesure devait être prise en raison d’un montant important et de l’absence du personnel et des élèves pour cause de maladie.

Les habitants et les parents de Bracknell ont rapidement exprimé leur opinion et critiqué la décision sur Facebook.

Sherrie May-Reeves a déclaré : « C’est fou. Pourquoi ne font-ils pas un événement payant et autorisent 1 à 2 billets maximum par famille des deux groupes d’âge ? »

De même, Sharn Taylor a déclaré : « Je serais absolument furieux ! Pas d’excuses! Vous avez tous les parents ou aucun des parents. Aussi simple que cela!”

Pendant ce temps, Allan Scorer a demandé qui avait pris la décision, que ce soit le directeur ou les gouverneurs, rapporte Bracknell News.

Allan a déclaré: «Dans les deux cas, il y avait une réflexion très confuse.

“S’ils s’inquiètent de l’infection, il ne devrait y avoir aucun public extérieur à l’école.”

Cependant, tous les parents n’étaient pas contre la décision, certains étant d’accord avec la justification de l’école.

Voyant le point de vue du directeur, maman Emily Nicholls a déclaré: «Parent de 2e année ici. Nous n’avons pas pu entrer et regarder l’année dernière en raison de restrictions.

“C’est notre dernière occasion d’entrer et de voir nos enfants participer. Les parents actuels de première année auront cette opportunité l’année prochaine. Je comprends que je me sente un peu vidé, mais ce n’est vraiment pas une grosse affaire.

“Ceux qui disent que c’est injuste pour les enfants qui verront d’autres parents regarder les enfants mais pas leur famille… cela ne se produit-il pas à CHAQUE émission scolaire?”

“Certains parents sont incapables d’obtenir du temps de travail et ne peuvent donc pas toujours y aller de toute façon, donc dans cet aspect, ce n’est pas différent pour l’enfant.”

M. Dillon, le directeur, a défendu les mesures prises.

Il a déclaré: “Malheureusement, la décision ne sera pas annulée. Nous voulions prendre la décision tôt pour minimiser toute perturbation pour les parents. Nous connaissons également toujours un nombre élevé d’absences du personnel et des enfants, en raison du rhume, de la grippe et du COVID.

« La crèche de la crèche a déjà eu lieu. Il y a deux représentations de réception et deux représentations combinées Y1 et Y2 cette semaine.

“Ces spectacles sont des événements payants, facturés 1,50 £ par billet avec des billets disponibles dans la boutique en ligne de l’école”.

“La décision a été prise en consultation avec l’équipe de direction et l’enseignant responsable de l’année 1 et de l’année 2. Tout le monde a convenu que c’était mieux, compte tenu du niveau d’absence”.