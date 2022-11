“Nous sommes fatigués de la futilité”: les refuges d’Okanagan appellent à des changements dans la réponse aux sans-abrisme

Alors que le temps froid s’installe, un groupe d’opérateurs de refuges et de services de proximité de l’intérieur de la Colombie-Britannique appellent à un changement dans la façon dont les villes et l’autorité sanitaire s’attaquent à la crise des sans-abri.

Dans une lettre ouverte aux maires et aux conseillers de l’intérieur de la Colombie-Britannique, ainsi qu’à BC Housing and Interior Health, les opérateurs de refuges et de sensibilisation soulignent les problèmes liés aux programmes d’abris d’hiver temporaires, la «promesse non réalisée» des abris toute l’année, la main-d’œuvre et la formation défis et plus encore.

La lettre était signée par des représentants de la Nicola Valley Shelter and Support Society, de la John Howard Society of Okanagan and Kootenay, de la ASK Wellness Society, de la Penticton and District Society for Community Living, de la Kelowna Gospel Mission et de la Turning Points Collaborative Society.

Les auteurs de la longue et vaste lettre affirment que les programmes d’hébergement temporaire sont « en proie à des problèmes pour les opérateurs et les personnes vulnérables et complexes qu’ils desservent ». Ils disent que le cycle consistant à faire venir des gens du froid et à leur fournir le minimum de soutien, puis à les renvoyer dans la rue au printemps est devenu « au mieux un exercice futile ».

«Nous sommes fatigués de ne voir aucun résultat significatif au cycle des abris d’hiver froids intérieurs et des zones de tentes d’été extérieures. Nous sommes fatigués de savoir que la brièveté de l’investissement et du séjour signifie que la santé ne s’améliorera pas, que le logement permanent ne se matérialisera pas et que rien ne changera », indique la lettre.

Le groupe souligne également les défis auxquels sont confrontés leurs employés, qui occupent des emplois «dangereux, sous-payés et terriblement sous-financés».

“Le travail est devenu si dangereux et reste si sous-investi qu’il est déraisonnable pour les opérateurs de dire oui à cet arrangement”, déclare le groupe, ajoutant que la plupart des organisations gèrent leurs refuges avec des effectifs très faibles.

Les groupes affirment que les défis auxquels sont confrontés les programmes d’abris d’hiver temporaires sont aggravés par des problèmes non résolus dans le système d’abris régulier. Ils disent que le système ne tient pas sa promesse de mettre les personnes protégées dans la file d’attente pour un logement avec services de soutien.

«Après plusieurs années d’exploitation de refuges, cette promesse reste non réalisée… laissant la plupart d’entre nous avec des clients qui vivent depuis des mois ou des années dans nos refuges.»

Le groupe affirme que leurs abris sont devenus un lieu où les hôpitaux peuvent renvoyer les personnes ayant besoin de soins de santé et où la police dépose les personnes atteintes de maladie mentale.

«Nos refuges sont devenus un endroit où les gens languissent parce qu’il n’y a eu aucun investissement dans les programmes, la santé, les compétences, la planification du bien-être et le logement de deuxième étape», indique la lettre.

“Les opérateurs gèrent des abris dans des bâtiments délabrés, dans des pièces surpeuplées et dans des structures temporaires, en partie parce que certaines municipalités de la région n’ont pas eu la volonté politique ou le courage de construire des abris permanents et construits à cet effet et des logements avec services de soutien supplémentaires.”

Le groupe demande à Interior Health de “venir à la table”, après avoir laissé aux opérateurs des refuges et des services de proximité la responsabilité de gérer l’administration des médicaments, les comorbidités, le bain et l’hygiène, les inversions de surdose et une crise d’intoxication médicamenteuse. Ils notent que Interior Health ne fournit aucun financement aux opérateurs pour embaucher des infirmières, des infirmières en santé mentale, des travailleurs sociaux et d’autres professionnels de la santé.

“Enfin, nous vous implorons, en tant qu’autorité sanitaire, de cesser de renvoyer les patients de l’hôpital vers nos refuges lorsqu’ils sont très malades et non ambulatoires, qu’ils ont une consommation problématique de substances non résolue avec des problèmes de santé complexes et qu’ils ne sont pas connectés aux services de santé communautaires.”

Le groupe souligne d’autres défis à la prestation de leurs services, notamment la pénurie de main-d’œuvre en Colombie-Britannique, un investissement “énorme” dans la formation dans les refuges d’hiver temporaires, une clientèle aux prises avec des problèmes de santé complexes et un saut du refuge au logement supervisé qui est “souvent trop important”. ”

La lettre formule 10 recommandations pour améliorer la réponse à l’itinérance. La liste comprend le déplacement de certains clients vers des hôtels et des motels pendant l’hiver, la fourniture de suppléments de loyer qui correspondent à l’écart entre les taux d’allocation de logement et le coût réel des locations, l’investissement dans le détournement des abris pour empêcher les gens de se retrouver sans abri, la création d’un pipeline de jeunes employés dans le secteur, en fournissant un financement aux opérateurs pour des postes liés à la santé et en réduisant les obstacles à la création d’options de logement diversifiées,

«Nous demandons à Interior Health et à la province de travailler avec votre gouvernement municipal et vos organisations locales pour développer des solutions de logement et de rétablissement immédiates et à long terme pour faire face à la crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés», conclut la lettre.

Brendan Shykora

ItinéranceKamloopsKelownaMerrittOkanaganPentictonVernonrefuges pour femmes