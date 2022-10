Nous sommes expulsés de notre maison de plus de 21 ans – nous n’avions aucune idée que ce que nous faisions était mal

Un couple de personnes âgées fait partie des résidents du parc de caravanes qui ont été forcés de quitter leur maison dans laquelle ils disent qu’ils vivaient inconsciemment illégalement depuis deux décennies.

Doug Davis, 73 ans, et sa partenaire Pam Donovan, 77 ans, ont payé la taxe d’habitation sur le camping-car standard du parc de loisirs de Porthkerry près de Barry pendant 21 ans.

Le couple dit qu’il ne savait pas qu’il faisait quelque chose de mal Crédit : NCJ MEDIA

Mais lors du premier verrouillage du coronavirus à l’été 2020, le gouvernement gallois a demandé aux propriétaires de caravanes de quitter le site et de retourner chez eux.

On s’est alors rendu compte qu’environ 40 personnes vivaient sur le site pendant 10 mois de l’année dans des caravanes autorisées uniquement pour une résidence secondaire.

Le site est maintenant sous la nouvelle propriété de Vale Holiday Parks qui l’a repris cette année à condition que l’ancien propriétaire Phil Edwards mette fin au problème des résidents qui y vivent de façon permanente.

Dans tout le Royaume-Uni, il est illégal de vivre en permanence dans un parc de vacances dans une caravane sans résidence principale ailleurs.

La caravane doit être réservée aux loisirs et aux vacances et ne nécessite pas le paiement de la taxe d’habitation Doug et Pam.

Ils font partie d’un petit groupe de personnes qui vivaient dans le parc et qui sont parties en juin après avoir conclu un règlement à l’amiable avec M. Edwards coûtant des dizaines de milliers de livres.

Doug et Pam disent qu’ils ont payé 120 £ par mois de taxe d’habitation chaque année au Vale of Glamorgan Council, ce qui a montré qu’ils vivaient en permanence dans le parc.

Le couple dit que tous leurs paiements au conseil ont montré qu’ils vivaient là-bas pendant dix mois de l’année et qu’on ne leur avait jamais dit que ce qu’ils faisaient était mal.

Le conseil de Vale n’a pas voulu commenter la question.

Doug a déclaré: «En 2003, Pam et moi nous sommes séparés de nos partenaires et j’ai emménagé avec Pam.

“Nous pensions que puisque nous vivions sur le site, nous devions payer la taxe d’habitation, et nous avons contacté la commune pour commencer à payer. À partir de ce moment-là, nous avons payé annuellement jusqu’en 2018, lorsque Phil a arrêté la publication sur le site.

« Ensuite, nous avons commencé à recevoir notre courrier du bureau de poste chaque semaine, mais le bureau de poste a cessé de le faire. Ensuite, nous avons dû envoyer tout notre courrier à la fille de Pam à Gabalfa.

“NOUS AVONS ÉTÉ INCONNUS”

Doug et Pam disent qu’ils réalisent maintenant qu’ils n’auraient pas dû payer de taxe d’habitation sur une caravane à moins qu’il ne s’agisse de leur résidence permanente, et ils disent donc que le conseil aurait dû savoir d’après les documents qu’ils vivaient sur le site contre les règles du site.

Pam a déclaré: “Ce fut un choc. Nous ne pouvions pas le croire. Tout le monde savait que nous vivions là-bas et rien n’a été dit pendant deux décennies.

Doug a ajouté: «Chaque année, je suis allé au bureau, j’ai payé mon argent pour l’année, j’ai reçu mon petit bordereau et c’était tout. Tout le monde savait. Et nous avons adoré là-bas.

Le couple, qui se rend toujours sur le site tous les vendredis ou samedis pour prendre un verre au club, a déclaré qu’après être finalement arrivé à un règlement, il avait eu du mal à trouver un endroit dans la vallée où il pourrait vivre, mais avait finalement trouvé un logement à louer.

Doug a déclaré : « Nous n’avons pas l’impression d’avoir fait quoi que ce soit de mal. Si on nous avait dit que ce que nous faisions était mal, nous n’aurions pas continué à le faire.

“Nous étions inconscients. Nous voulions continuer à nous battre mais nous avons finalement signé parce que nous ne voyions pas d’issue.”

M. Edwards a déclaré qu’il estimait avoir été juste en offrant au couple des chances pour leur caravane. Il leur a payé 25 000 £ pour la caravane qu’ils ont achetée en 2018 pour 21 000 £.

Ceux qui ont refusé de quitter le parc ont tous été payés de grosses sommes, alors que la plupart sont repartis l’an dernier sans rien.

« LES PROPRIÉTAIRES NE NOUS AVONT PAS DIT »

L’année dernière, avant de vendre le parc à Vale Holiday Parks, M. Edwards a déclaré à WalesOnline: «Nos règles ont toujours été claires que nous sommes un parc de loisirs et que les propriétaires ne pouvaient rester avec nous que pendant les vacances. Nous avons toujours demandé à nos propriétaires une adresse personnelle.”

Le gouvernement gallois a demandé la fermeture du parc en mars 2020, M. Edwards affirme avoir découvert environ 40 propriétaires qui ne pouvaient pas partir car ils n’avaient pas d’autre maison ou avaient décidé de louer leur autre propriété.

Il a déclaré: “Ces propriétaires ne nous en avaient pas parlé. Nous avons alors convenu avec les autorités locales que nous prendrions des mesures pour empêcher que cela ne se produise à l’avenir et pour remédier à ce qui se passait en ce moment.”

Les propriétaires ont été informés en juillet et août 2020 que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour prouver qu’ils habitaient à une adresse résidentielle.

M. Edwards a déclaré: «À l’origine, nous avons demandé aux propriétaires de commencer à se conformer à nos règles d’ici la fin octobre 2020.

“La majorité l’a fait, et dans ce cas, et pour ne pas stresser indûment ceux qui avaient besoin d’un peu plus de temps, l’autorité locale a accordé une prolongation jusqu’au 1er mars 2021, car ils étaient satisfaits de ce que nous avions mis en place et notre surveillance.

“Les règles mises à jour ont été envoyées en octobre, avant tout paiement pour la saison 2021 à venir. Les nouvelles règles s’appliquent donc à tous ceux qui ont renouvelé pour 2021.

« Nous leur avons dit que leur remède était de déménager dans une résidence principale éloignée du parc.

“Nous avons dit que, parce que la situation durait depuis si longtemps, il était peu probable qu’il suffise de nous dire qu’ils avaient déménagé et qu’ils devraient produire des preuves qu’ils vivent maintenant ailleurs.

“Alors qu’une option pour eux serait de vendre leur caravane, ils étaient également invités à rester nos clients tant qu’ils étaient prêts à se conformer aux règles du parc en ne nous visitant que pour les vacances.”