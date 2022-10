Nous sommes expulsés de notre appartement “dangereux” – c’est dangereux pour notre bébé et nous avons subi un “choc électrique”

UNE FAMILLE a raconté comment elle s’est retrouvée sans abri après avoir été chassée de son appartement « dangereux ».

Lewis, 28 ans, et Amy, 26 ans, disent que la propriété de Derby est “dangereuse” pour leur fille de quatre mois après qu’Amy ait subi un “choc électrique” douloureux.

Lewis, 28 ans, Amy, 26 ans et leur nouveau-né sont expulsés de chez eux Crédit : BPM

Amy affirme avoir reçu un “choc électrique” à cause d’un interrupteur Crédit : BPM

Ils ont refusé de payer le loyer parce que leur maison était trop humide Crédit : BPM

Ils ont emménagé dans la maison en juin 2021 – mais ont vite réalisé que les murs étaient criblés d’humidité.

Ils craignent que la qualité de l’air ne soit nocive pour leur nouveau-né et affirment qu’Amy a récemment été « choquée » à cause de l’humidité.

Le couple est maintenant en conflit avec l’agent de location et le propriétaire – après avoir décidé de retenir leur loyer mensuel de 695 £ en raison des conditions.

Cependant, l’agent de Letting TJS Properties dit que le “choc” était dû à l’électricité statique – et dit que tous les problèmes ont été résolus.

Lewis a déclaré à Derbyshire Live: “Amy a reçu un choc électrique à cause de l’interrupteur à l’étage, et je le leur ai immédiatement signalé par e-mail.

« Mais j’ai dû me battre pour obtenir la visite d’un professionnel au téléphone et je n’aime pas être argumentatif.

Cependant, l’agent de location affirme avoir parlé avec le personnel d’une “manière inacceptable” lorsqu’ils ont envoyé un électricien.

Amy a expliqué: “C’était un choc. J’ai eu des chocs statiques avant, ce n’était pas comme ça.

« Tout ce qu’il a fait, c’est changer le couvercle de l’interrupteur, mais l’eau sera toujours dedans.

“Nous avons également signalé l’humidité il y a un an, et ils ne sont pas vraiment intéressés.”

Maintenant, le couple a reçu un avis de quitter la propriété avant le 5 décembre.

Le propriétaire du couple a déclaré: « Quelques heures après la notification du problème signalé, le fils du propriétaire, accompagné d’un électricien qualifié, s’est rendu sur place.

“La locataire a dit qu’elle avait reçu un choc d’un interrupteur d’éclairage sans le toucher. L’interrupteur de mise à la terre ne s’est pas déclenché. L’interrupteur en plastique a été testé par l’électricien et s’est avéré sûr. Le déclenchement de la mise à la terre a été testé pour fonctionner.

“On pensait que l’électricité statique était la cause du choc présumé, probablement dû à la marche sur un tapis de fibres synthétiques en chaussettes. Un deuxième électricien s’est rendu trois jours plus tard, a trouvé des traces d’humidité non apparentes lors de la première inspection et a changé l’interrupteur pour un avec vis isolées.

“Le toit a été vérifié pour détecter les fuites le 13 septembre et s’est avéré en bon état. La sécurité est notre principale préoccupation, comme en témoignent la mienne et la réponse rapide de TJS Property Services à cette affaire.”

Un porte-parole de TJS a déclaré: “Un e-mail a été envoyé par Lewis, signalant le problème avec l’interrupteur d’éclairage car Amy en avait reçu un choc. J’ai appelé le propriétaire pour l’informer du problème.”

“Le 30 août, le propriétaire a confirmé que l’électricien avait démonté l’interrupteur, que tout le câblage était intact, qu’il n’y avait aucune trace d’arc et que le tableau n’avait pas déclenché, il est donc d’avis que l’interrupteur peut être utilisé en toute sécurité et il (l’électricien ) avait utilisé l’interrupteur lui-même et n’a pas été choqué.”

“Le 27 septembre, un électricien a placé un matériau isolant à l’intérieur de l’interrupteur lui-même, pour empêcher toute humidité d’entrer en contact avec des composants métalliques et a scellé l’interrupteur lui-même.

“Il a également confirmé que l’unité de consommation électrique est en parfait état de fonctionnement et qu’en cas de problème avec l’interrupteur, l’unité déclenchera tous les appareils électriques, évitant ainsi les dommages à la vie. Le locataire était présent lorsque l’interrupteur a été changé. “

“Le 4 octobre, les résultats d’une enquête sur l’humidité ont révélé qu'”il y a un problème d’humidité pénétrante dans la salle de bain, qui peut être causé par l’eau de pluie saturant la maçonnerie à l’extérieur. Il faudra y prêter attention ; il identifie également un problème d’humidité ascensionnelle. dans la salle de réception arrière, cela aussi nécessitera une attention.”