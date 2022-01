Nous sommes enfermés dans une guerre de 100 000 £ sur nos allocations

Un couple GREEN-FINGERED a dépensé plus de 100 000 £ pour se battre pour conserver les lotissements dont il s’occupe depuis plus de 20 ans.

Mais Wayne Armsby, 70 ans, et Elsie Price, 71 ans, doivent être expulsés demain des deux parcelles qu’ils louent à Finchley, au nord de Londres.

Wayne et Elsie se battent contre la gestion des lotissements depuis près de trois ans

Ils sont accusés de l’utiliser comme une extension de leur jardin Crédit : pointalls.org

Le couple s’est retrouvé mêlé à un « petit » différend avec le site « dictatorial » de gestion des lotissements, qui s’est soldé par une bataille judiciaire.

Wayne et Elsie paient 150 £ par an pour chacune des deux parcelles qu’ils louent, mais sont expulsés après avoir été accusés de les utiliser comme jardin.

Les parcelles sont destinées à être utilisées pour la culture de fruits et légumes, avec un nombre limité de fleurs autorisées.

Mais le couple est accusé d’utiliser les leurs comme jardins, en y installant des sculptures, des bassins et un coin salon.

Ils ont refusé de céder le terrain, qui est proche de la fin de leur jardin, et ont lancé leur bataille juridique il y a près de trois ans.

Le couple a réussi à faire monter une facture légale à six chiffres qui continue d’augmenter et a presque anéanti ses économies et ses fonds de pension.

Tous deux ont emprunté de l’argent à leur famille et à leurs amis pour payer leur cause, qu’ils jugent importante par principe.

Le mois dernier, ils ont gagné un procès devant un tribunal de comté lorsque le juge a jugé illégale la décision de les expulser pour comportement antisocial.

Cependant, Pointalls Allotments, propriétaire du terrain, a donné au couple un préavis de 12 mois et la date d’expulsion est demain.

Un propriétaire n’est pas légalement tenu de fournir une raison lors de l’expulsion avec un préavis approprié, laissant le couple terrifié à l’idée qu’il « enverra les bulldozers » pour détruire tout ce qu’il a créé au fil des ans.

Elsie a déclaré à MailOnline: « Si vous m’aviez dit au début que cela nous coûterait 100 000 £, je n’imaginerais pas d’où dans le monde nous obtiendrions cet argent, mais nous l’avons fait.

« Alors que les coûts augmentaient, nous avions envisagé de céder. Tout ce processus a causé une pression immense, nous avons subi de nombreuses nuits blanches, mais nous avons eu tellement de soutien de la part de la communauté que nous avons continué.

« Ils sont une dictature. »

Pointalls dispose de 160 parcelles pour que les membres cultivent des fruits et légumes, qui sont gérés par un conseil d’administration.

Le couple a accès à un espace commun avec des arbres fruitiers, où ils s’assoient et se détendent, ainsi qu’à deux étangs.

Lorsqu’ils ont été menacés d’expulsion, le couple a enlevé une sculpture en forme de lune qu’ils avaient créée à partir de déchets de jardin.

Le couple affirme avoir travaillé pour améliorer les « normes de culture » sur leurs parcelles, et la relation entre eux et la direction s’est rompue en 2017.

‘DICTATURE’

Après une réunion du comité, le couple s’est vu notifier les avis d’expulsion pour incivilité et s’est vu refuser l’accès à la réunion de médiation.

Lorsqu’ils ont été menacés d’expulsion au début du conflit de longue date, M. Armsby a retiré une sculpture en forme de lune faite à partir de déchets de jardin qu’il avait créés.

Le couple s’est également efforcé d’améliorer les « normes de culture » sur leurs parcelles. Les relations entre eux et la direction se sont rompues en 2017 et deux ans plus tard, ils ont reçu des avis d’expulsion pour comportement antisocial après une réunion de comité agitée.

Le couple, qui vit dans une maison victorienne en bout de terrasse, a demandé que le différend passe en médiation, mais la société de lotissement a refusé.

Finalement, l’affaire a été portée devant le tribunal du comté de Central London en décembre de l’année dernière.

Le juge Mark Raeside QC a décidé en décembre dernier que l’ordonnance d’expulsion du couple pour comportement antisocial devait être annulée.

Cependant, comme l’entreprise leur avait déjà donné un préavis, ils doivent encore partir, mais le couple s’est engagé à se battre pour leurs jardins.

Le président de Pointalls Allotments Ltd, Paul Hendrick, a déclaré : « Oui, nous avons eu des disputes avec eux et d’autres où les parcelles ne sont pas correctement cultivées, où nous avons une procédure pour avertir les gens, les encourageant à cultiver correctement leur site.

« Wayne et Elsie étaient d’avis que les lotissements pourraient être utilisés comme jardins plutôt que pour la production de fruits et légumes et ce n’est tout simplement pas conforme à la législation sur les lotissements. »

Les propriétaires du lotissement ont expulsé le couple des parcelles Crédit : pointalls.org