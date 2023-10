« Nous sommes en guerre » : 5 choses à savoir sur l’attaque sans précédent du groupe militant du Hamas contre Israël

JERUSALEM (AP) — Sans avertissement, samedi, les dirigeants militants du Hamas à Gaza ont attaqué Israël par voie aérienne, terrestre et maritime. Des millions d’Israéliens dans le sud du pays se sont réveillés au son fulgurant des roquettes et au bruit inévitable de l’impact. Les sirènes des raids aériens ont retenti jusqu’à Tel Aviv au nord. Les intercepteurs anti-roquettes israéliens ont tonné à Jérusalem.

Et dans une escalade sans précédent, des combattants armés du Hamas ont fait exploser des parties de la barrière de séparation hautement fortifiée d’Israël et ont pénétré dans les communautés israéliennes le long de la frontière de Gaza, terrorisant les habitants et échangeant des tirs avec les soldats israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses alliés d’extrême droite se sont efforcés de réagir à l’évolution rapide des événements. En seulement neuf heures, une quarantaine d’Israéliens et près de 200 Palestiniens ont été confirmés morts, et ce chiffre devrait encore augmenter.

Voici quelques points clés à retenir de l’attaque sur plusieurs fronts qui a soudainement plongé Israël dans la guerre.

Israël pris au dépourvu

Le choc que les Israéliens ont ressenti samedi matin – à Sim’hat Torah, l’un des jours les plus joyeux du calendrier juif – a rappelé la surprise de la guerre de 1973 au Moyen-Orient. Près de 50 ans plus tôt jour pour jour, une attaque égypto-syrienne à grande échelle contre une fête juive s’est rapidement transformée en désastre pour une armée israélienne non préparée.

À l’époque comme aujourd’hui, les Israéliens pensaient que leurs services de renseignement seraient en mesure d’alerter l’armée de toute attaque ou invasion majeure bien à l’avance. Cet échec colossal hante toujours l’héritage de Golda Meir, alors Premier ministre, et a contribué à faire tomber le long règne du Parti travailliste, autrefois dominant.

Aujourd’hui, la question de savoir comment les militants ont pu organiser une attaque d’une telle ampleur et coordonnée – qui a déjà tué plus d’Israéliens que n’importe quelle autre attaque depuis le deuxième soulèvement palestinien il y a vingt ans – sans susciter l’inquiétude des services de renseignement israéliens, constitue déjà un défi majeur. Le gouvernement ultranationaliste de Netanyahu.

Les partisans du gouvernement s’attendaient à ce que Netanyahu et de puissants ministres radicaux ayant un passé de rhétorique anti-arabe, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, adoptent une position particulièrement belliqueuse contre les Palestiniens et répondent avec plus de force aux menaces des militants à Gaza.

Alors que les analystes politiques fustigeent Netanyahu pour cet échec et que le nombre de victimes augmente, Netanyahu risque de perdre le contrôle à la fois de son gouvernement et du pays.

UNE INFILTRATION SANS PRÉCÉDENT

Le Hamas a affirmé que ses combattants avaient capturé plusieurs Israéliens dans l’enclave, publiant des vidéos horribles de militants traînant des soldats ensanglantés sur le sol et se tenant au-dessus de cadavres, certains d’entre eux nus jusqu’à leurs sous-vêtements. Il a indiqué que des officiers supérieurs de l’armée israélienne figuraient parmi les captifs.

Les vidéos n’ont pas pu être immédiatement vérifiées mais correspondaient aux caractéristiques géographiques de la zone. Les craintes que des Israéliens aient été kidnappés ont évoqué la capture en 2006 du soldat Gilad Shalit, que des militants liés au Hamas avaient capturé lors d’un raid transfrontalier. Le Hamas a détenu Shalit pendant cinq ans jusqu’à ce qu’il soit échangé contre plus de 1 000 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Dans une escalade dramatique sans précédent depuis des décennies, le Hamas a également envoyé des parapentes voler en Israël, a déclaré l’armée israélienne. Cette attaque effrontée rappelle un assaut célèbre de la fin des années 1980, lorsque des militants palestiniens avaient traversé la frontière du Liban vers le nord d’Israël à bord de deltaplanes et avaient tué six soldats israéliens.

L’armée israélienne a confirmé tardivement que des soldats et des civils avaient été pris en otage à Gaza, mais a refusé de fournir davantage de détails.

UN PARI DANGEREUX DU HAMAS

Les responsables du Hamas ont cité des sources de tension de longue date entre Israël et les Palestiniens, notamment le différend autour du complexe sensible de la mosquée Al-Aqsa, qui est sacrée à la fois pour les musulmans et les juifs et reste au cœur émotionnel du conflit israélo-palestinien. Des revendications concurrentes sur le site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, ont déjà débouché sur des violences, notamment une guerre sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas en 2021.

Ces dernières années, les nationalistes religieux israéliens – comme le ministre de la Sécurité nationale Ben-Gvir – ont multiplié leurs visites dans l’enceinte. La semaine dernière, pendant la fête juive des récoltes de Souccot, des centaines de Juifs ultra-orthodoxes et de militants israéliens ont visité le site, ce qui a suscité la condamnation du Hamas et des accusations selon lesquelles les Juifs y priaient en violation de l’accord de statu quo.

Les déclarations du Hamas ont également cité l’expansion des colonies juives sur les terres que les Palestiniens revendiquent pour un futur État et les efforts de Ben-Gvir pour durcir les restrictions sur les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

Plus récemment, les tensions se sont intensifiées avec de violentes manifestations palestiniennes le long de la frontière avec Gaza. Lors des négociations avec le Qatar, l’Égypte et les Nations Unies, le Hamas a fait pression pour obtenir des concessions israéliennes qui pourraient assouplir le blocus imposé à l’enclave depuis 17 ans et contribuer à mettre un terme à une crise financière qui s’aggrave et qui a aiguisé les critiques du public à l’égard de son régime.

Certains analystes politiques ont lié l’attaque du Hamas aux négociations en cours sous l’égide des États-Unis sur la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite. Jusqu’à présent, les rapports faisant état d’éventuelles concessions aux Palestiniens dans les négociations concernaient les Palestiniens de Cisjordanie occupée, et non ceux de Gaza.

« Nous avons toujours dit que la normalisation ne garantirait pas la sécurité, la stabilité ou le calme », a déclaré à l’AP Bassem Naim, un haut responsable du Hamas.

ISRAËL EN CRISE

Cette éruption de violence survient à un moment difficile pour Israël, qui fait face aux plus grandes protestations de son histoire contre la proposition de Netanyahu d’affaiblir la Cour suprême alors qu’il est jugé pour corruption.

Le mouvement de protestation, qui accuse Netanyahu de prendre le pouvoir, a profondément divisé la société israélienne et déclenché des troubles au sein de l’armée israélienne. Des centaines de réservistes ont menacé de cesser de se porter volontaires pour se présenter au travail en signe de protestation contre la refonte judiciaire.

Les réservistes constituent l’épine dorsale de l’armée du pays, et les protestations dans les rangs de l’armée ont soulevé des inquiétudes quant à la cohésion, à l’état de préparation opérationnelle et à la puissance de dissuasion de l’armée, face à des menaces sur plusieurs fronts. Netanyahu a appelé samedi à « une vaste mobilisation des forces de réserve ».

UN CYCLE PÉRILEUX

Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et échangé des tirs à de nombreuses reprises depuis que le groupe militant islamique a pris le contrôle de Gaza des mains des forces loyales à l’Autorité palestinienne en 2007. Les cessez-le-feu ont mis fin aux combats majeurs lors des précédents cycles de conflit, mais se sont toujours révélés fragiles.

Chaque accord dans le passé a offert une période de calme, mais les problèmes plus profonds et sous-jacents du conflit sont rarement abordés et préparent le terrain pour la prochaine série de frappes aériennes et de roquettes.

Avec son influence accrue dans ce cycle, le Hamas va probablement insister davantage pour obtenir des concessions sur des questions clés, telles que l’assouplissement du blocus et la libération des prisonniers détenus par Israël.

Isabel Debré, Associated Press