Nous sommes en 2022, donc je joue absolument toujours à ma Nintendo Wii

En avril, Nintendo sorti Switch Sports, une suite directe du légendaire Wii Sports, un jeu pack-in pour l’une des consoles les plus populaires de Nintendo, la Nintendo Wii. C’est une excellente nouvelle pour la plupart des gens, mais je l’ai à peine remarqué. Parce que malgré le fait que nous vivons très clairement en 2022, je joue toujours à ma Nintendo Wii. Et il s’avère que je ne suis pas seul.

Un peu de contexte : C’était l’été 2019, et j’étais un junior montant à l’Université du Texas, concentré sur une tâche essentielle : la mise en place d’un appartement universitaire tueur. Mon ami et moi étions en train d’emménager dans l’endroit, et nous étions déterminés à le rendre élégant pour nos invités. J’apportais la télé, elle fournissait l’aspirateur. Mais nous avions encore besoin d’une chose. Quelque chose qui ferait vraiment passer notre pad au niveau supérieur.

“Je veux une Wii”, ai-je envoyé un texto à mon amie qui, parce qu’elle me soutient, a immédiatement convenu que cette console de jeu sortie en 2006 était nécessaire. “Nous montons dans le train de la nostalgie tout le chemin bébé,” répondis-je avec enthousiasme. “Tout le.”

C’est ainsi qu’à 20 ans, j’ai acheté une Nintendo Wii d’occasion, un gadget qui faisait partie de mon enfance. Cela semblait être quelque chose que d’autres étudiants apprécieraient s’ils venaient, un souffle du passé avec des tonnes de jeux reconnaissables. Nous avons payé 60 $ pour la Wii d’un vendeur sur OfferUp, et avons lentement construit une petite pile de jeux qui comprenait certains des plus grands : Mario Kart, Wii Sports et Just Dance 3.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je continue à investir mon temps (et mon argent) dans cette console encombrante et abandonnée, même si des gens que je connais jouent à des remakes de jeux plus beaux sur la Nintendo Switch ou attendent en ligne une PS5 brillante. La Wii est un démarreur de conversation, et il n’est pas difficile de trouver des jeux abordables. Bottom line: Il y a juste quelque chose à propos de lancer un circuit Mario Kart familier et à basse résolution que je ne peux trouver nulle part ailleurs.

Domination Wii

Lorsque la Wii a fait ses débuts en novembre 2006, George W. Bush était président, SexyBack était en tête de liste Tableaux d’affichage et Happy Feet jouait dans les théâtres. La Wii a coûté 250 $, ce qui était moins que la Playstation 3 de Sony (500 $ et plus) et la Xbox 360 de Microsoft (300 $ et plus). L’ancien PDG de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, a déclaré que Nintendo visait à plaire non seulement aux joueurs actuels, mais également à ceux qui n’avaient pas tendance à prendre une manette. “La prochaine étape dans le jeu consiste à ramener le jeu aux masses”, avait-il déclaré à l’époque.

L’original Pack Wii US est venu avec une seule télécommande, un nunchuck et le jeu de base, Wii Sports. Les nouvelles fonctionnalités de suivi de mouvement de la Wii étaient notable alors, bien que moins vu dans les consoles aujourd’hui, et Microsoft et Sony le feraient répondre avec Kinect et PS Move en 2010. Chris Tom, propriétaire du magasin de réparation de jeux vidéo Game Republik, se souvient à quel point il a été difficile de mettre la main sur la console Wii en 2006. “J’ai vérifié comme tous les Walmart et Target essayant d’en trouver un,” il dit. “C’était incroyablement difficile à obtenir.”

“Vous ne pouviez pas trouver de commutateurs, vous ne pouviez pas trouver de PlayStation, de Xbox. Je pense que cela a conduit les gens à dépoussiérer leurs anciennes consoles.” Chris Tom, propriétaire de Game Republik

Mais finalement, les gens ont acheté des Wiis – beaucoup d’entre eux. Avant la Nintendo Switch l’a détrôné en décembre, la Wii s’est imposée comme la console de salon la plus vendue de Nintendo, avec 101,63 millions d’unités vendues.

J’ai parlé avec Tom un lundi récent, alors que Game Republik réparait trois Wiis et six consoles Wii U, le successeur plus trapu et moins réussi de la Wii. Il a dit qu’ils étaient occupés depuis le début de la pandémie, car plus de temps libre ainsi que des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont conduit les gens à creuser leurs systèmes autrefois aimés. “Vous ne pouviez pas trouver de commutateurs, vous ne pouviez pas trouver de PlayStations, de Xboxs”, dit-il. “Je pense que cela a conduit les gens à dépoussiérer leurs anciennes consoles.”

Lorsque j’ai cherché en ligne des passionnés de Wii comme moi, il n’a pas fallu longtemps pour trouver des communautés de personnes qui berçaient encore leurs consoles blanches carrées. Après avoir répondu à une question sur mon jeu Wii préféré (c’est Animal Crossing: City Folk), j’ai été accepté dans le groupe Facebook de 5 000 membres “Wii/Wii U Collectors North America”, où les gens partagent des photos de leurs énormes collections et des titres qu’ils ‘ rev vendre. En m’aventurant sur le subreddit Wii, j’ai trouvé plus de gens exhibant leurs cachettes, ainsi qu’un mème de Drake éviter le nouveau jeu Switch Sports. “Wii Sports sera toujours meilleur”, lit-on dans la légende.

Juste moi et ma Wii

Juan Rodriguez, directeur du magasin de jeux vidéo Gamefellas, à Austin, au Texas, pense que la nostalgie motive la décision de réinvestir dans Wiis. Qu’il s’agisse de la Super Nintendo pour les enfants du début des années 90 ou de la Nintendo 64 pour les enfants de la fin des années 90 et du début des années 2000, il y a toujours des gens qui ont grandi en jouant à la console, dit-il. Il note également que parce que la Wii est sortie il y a environ 15 ans, bon nombre de ses premiers joueurs sont maintenant de jeunes adultes – comme moi – et ont un revenu disponible.

Je ne vais pas prétendre qu’il n’y a pas d’inconvénients à posséder un système vieux de dix ans et demi. Lorsque je joue à des jeux Wii avec mes amis, il arrive parfois qu’une télécommande se déconnecte de manière aléatoire et que l’intérieur de la Wii émette fréquemment un bourdonnement fort, comme si elle fonctionnait un peu trop fort. Plusieurs mois après avoir acheté ma Wii, la console a cessé de lire les disques et j’ai dû payer pour la faire réparer. Mais la Wii me garde toujours engagé – ou même actif, selon le jeu – et c’est amusant de partager avec les autres.

Bien que Gamefellas vende plus de jeux Wii certains jours que d’autres, les gens viennent généralement chercher des titres tous les jours, dit Rodriguez. Chez Gamefellas, des jeux Wii moins chers qui n’ont peut-être pas de valeur nostalgique sont mis sur le sol, mais des jeux plus rares sont conservés derrière le comptoir. “Ce que nous appelons rare, c’est tout ce qui vaut plus de 24,99 $”, dit-il. “Et la plupart de ces trucs seront remplis de titres Mario, Mario Kart, Super Mario Bros, Super Mario Galaxy.” Les titres Pokemon et Zelda sont également importants, dit-il.

Rileigh Braisher, une Californienne de 21 ans, dit qu’elle achète généralement de nouveaux jeux Wii sur eBay. Elle a repris la Wii après avoir joué à la PS4 de son petit ami. “Cela ne pouvait pas accomplir ce que je me souviens de mon enfance, la Wii a fait”, m’a-t-elle dit. “Rien ne vaut les sports Wii, et je le pense vraiment.” Elle est donc allée sur le site Web de Goodwill il y a un peu plus d’un mois et a acheté une Wii, qui est finalement arrivée la semaine dernière.

Au cas où je n’aurais pas encore plaidé pour la Wii, voici : la musique emblématique et entraînante de Wii Sports, la carte Mario Kart de Coconut Mall, accrocher un requin virtuel dans Animal Crossing et transformer vos amis en une armée de minuscules avatars dans le menu Mii.

Même si je ne suis plus un étudiant aspirant à impressionner mes pairs, je considère toujours mon appartement – grâce à ma Wii – comme le plus cool du quartier.