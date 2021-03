Comme ils sont devenus des experts dans la préparation minutieuse d’aliments sains pour leurs chiens, Solo a décidé de mettre ses compétences d’ingénieur au service de la conception et de la production de superaliments pour animaux de compagnie. Et c’est ainsi que le couple a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Cependant, le food truck n’a presque jamais vu le jour. Problème de trésorerie, un entrepreneur qui a déposé son bilan… le couple a finalement réussi à concrétiser son projet. En plus de la satisfaction d’apporter de la joie aux chiens, le couple fait don d’une partie de ses bénéfices à des associations caritatives pour les animaux et les vétérans.

