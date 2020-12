En 1950, la Constitution de l’Inde indépendante a interdit la discrimination fondée sur la caste, et dans une tentative de corriger les injustices historiques et de fournir des règles du jeu équitables aux personnes traditionnellement défavorisées, les autorités ont annoncé des quotas dans les emplois gouvernementaux et les établissements d’enseignement pour les castes et tribus répertoriées.

Si vous vivez toujours dans ce pays, ou faites partie de sa diaspora, vous saurez que le système des castes vit toujours comme une construction sociale, même s’il a été «aboli» institutionnellement.

Nous savions déjà que la caste est l’un des facteurs les plus importants dans les publicités matrimoniales, en plus de votre teint. Il s’avère que certaines personnes dans le pays veulent également jouer au cricket uniquement avec des personnes de leur caste. Le besoin de ce groupe exclusif était tel qu’il y a un tournoi de cricket brahmane qui a lieu chaque année à Hyderabad. Cette année ne faisait pas exception.

Une affiche du « Brahmin Cricket Tournament » qui s’est déroulée cette année au BSR Cricket Grounds à Nagole, Hyderabad, a fait le tour sur Twitter indien.

L’une des conditions sur l’affiche mentionne clairement « Chaque joueur doit obligatoirement porter sa preuve d’identité et aucun autre joueur de caste n’est autorisé. »

Les dates du tournoi sont les 25 et 26 décembre 2020, ce qui signifie que le tournoi a déjà eu lieu le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Actualités18 a contacté l’un des numéros indiqués sur l’affiche, et ils ont confirmé que le tournoi avait eu lieu et qu’il ne s’agissait pas d’un événement annuel ou récurrent. Ils ont ajouté que l’événement avait eu lieu avec l’autorisation des élus locaux, et tous Covid-19 les restrictions ont été maintenues. Ils ont mentionné que les bénéfices de l’événement étaient allés à « une ONG privée locale » et ils ont fait don d’une importante somme d’argent d’inscription pour la cause.

L’affiche, qui est devenue virale le 27 décembre, au lendemain de la fin du match, n’a pas très bien marché sur Twitter.

Suis-je surpris? Non! J’ai grandi dans cette ville et je sais à quel point l’élitisme brahmane est omniprésent et régressif (ma propre famille élargie pratique des formes modernes d’intouchabilité) .Mais comment laissons-nous cette mentalité de division s’épanouir, @KTRTRS et @GHMCOnline? https://t.co/fS2T0YI7hw – Lasya Nadimpally (@nlasya) 27 décembre 2020

Tournoi de cricket exclusif pour les brahmanes. Imaginez cela, mais avec une éducation qui représente au moins 1000 ans d’histoire sous-continentale. https://t.co/xYkKwxrJXR – Raj Shekhar || রাজ শেখর (@DiscourseDancer) 27 décembre 2020

« Tournoi de cricket brahmane » « Aucun autre joueur de caste n’est autorisé » Bien sûr … dis-moi que la caste n’est pas un problème aujourd’hui. (Aussi chaque entreprise, chaque organe décisionnel non?) https://t.co/Q56ObZs67c – Dr Aarti Shyamsunder (@Aartideetoo) 28 décembre 2020

Le tournoi de cricket brahmane sera remporté par l’équipe qui peut donner le plus puissant Shraap. Idéalement, le prix gagnant devrait être l’ensemble de l’équipe rassemblant Bhiksha des spectateurs et les bénissant pic.twitter.com/yqHChUT4OM – Joie (@Joydas) 28 décembre 2020

C’est peut-être le premier tournoi de cricket de ce type à entamer la conversation sur Twitter, mais ce n’est pas le premier à avoir lieu, même ces derniers temps.

Un site appelé Cricheroes qui se décrit comme « une application pour les joueurs de cricket amateurs locaux du monde entier. Il vous permet de marquer votre match de cricket local et de diffuser les scores en ligne comme un match international », a une page dédiée à la Résultats de Brahmin Cricket League 2020.

En 2017, La Tribune a rapporté qu’un tournoi exclusivement brahmane avait lieu à Jalandar. C’était aussi pour une cause: «Mettre fin à la menace de la drogue». L’article décrit l’événement qui se déroulait << Un tournoi des brahmanes, par les brahmanes, pour les brahmanes. Chaque joueur des 24 équipes participantes du Pendjab, de l'Haryana, de Delhi et du Rajasthan, et chaque membre de l'organe organisateur - le Bhargav Association de cricket, Punjab (BCAP) - est un brahmane. "

Velivada, un site Web Dalit qui documente des histoires et aide à organiser des rapports collectifs sur l’événement a constaté qu’un tournoi similaire a eu lieu en 2015.

La caste-isme en Inde, ou plus précisément dans le cricket, n’est pas un problème récent. En 2017, Ramdas Athawale avait appelé à des réservations pour SC, ST dans l’équipe de cricket indienne.

Les joueurs de cricket populaires ont également reflété au fil des ans leur ignorance du privilège de caste. Sachin Tendulkar a posté des photos de lui portant le «Janeu» – un fil porté par les mâles brahmanes. Pour prouver qu’il est un «garçon Rajput», Ravindra Jadeja fait le tour avec des épées. Yuvraj Singh a déjà qualifié son ancien coéquipier Yuzvendra Chahal de « Bhangi » et a déclaré plus tard qu’il ne connaissait pas les implications de caste.

Dans un article d’opinion à propos de l’appel, le Dr Rajesh Komath, professeur adjoint à la Faculté des sciences sociales de l’Université Mahatma Gandhi, avait écrit: « Le cricket est un jeu où onze brahmanes et castes supérieures jouent et onze millions d’imbéciles sarvajans et bahujan regardent et onze cents imbéciles dans la caste supérieure, les médias commentent et analysent. Mais, la question de donner l’opportunité à chacun et de la rendre plus représentative est importante pour rendre la nation plus démocratique dans toutes les sphères de la vie. «