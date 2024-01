“Nous sommes du bon côté de l’histoire”.

Raji Sourani, directeur et fondateur du Centre palestinien pour les droits de l’homme, est l’un des principaux avocats des droits de l’homme à Gaza. Le simple fait qu’il soit encore en vie relève d’une sorte de miracle.

Alors qu’il se rendait de La Haye à Bruxelles, Madrid et Dublin, après l’ouverture de l’affaire de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ), il s’est entretenu avec EUobserver.

Depuis qu’Israël a lancé son opération militaire en réponse aux attaques du Hamas, le 7 octobre, il a survécu à deux reprises à un bombardement ciblé. “J’ai eu de la chance d’y échapper”, a déclaré Sourani à EUobserver.

Après que sa maison ait été détruite par les frappes aériennes israéliennes, l’avocat de 70 ans a quitté Gaza le 19 décembre. Il vit désormais en Egypte avec sa famille.

Il a effectivement de la chance. Après le 7 octobre, seuls les citoyens internationaux ou ceux possédant une double nationalité et de bons contacts ont pu quitter la bande de Gaza.

Né et élevé à Gaza, Sourani a passé la majeure partie de sa vie à représenter les victimes palestiniennes et à documenter ce qui s’est passé dans les territoires occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dans l’exercice de ses fonctions, il a été arrêté à six reprises par Israël et l’Autorité palestinienne.

“Notre travail n’est pas facile. Pour les Israéliens, nous sommes des terroristes en costume qui font la ‘lawfare'”, a-t-il déclaré.

Sourani représente les victimes palestiniennes depuis 2009 devant la Cour pénale internationale (CPI) – qui a finalement décidé d’ouvrir une enquête sur d’éventuels crimes de guerre commis en Palestine en 2021, après cinq années d’examens préliminaires.

Et il faisait partie de ceux qui ont convaincu les organisations islamistes (Hamas et Jihad islamique) de signer le Statut de Rome, le traité qui a établi la CPI – ce qui en fait également l’objet d’enquêtes de la CPI.

La CPI enquête et poursuit les individus pour crimes de guerre et autres crimes internationaux, tandis que la Cour internationale de Justice (CIJ) règle les différends juridiques entre États. Les deux sont souvent confondus en raison de leurs deux noms et du fait qu’ils sont tous deux basés à La Haye.

“Nous sommes des croyants romantiques en la justice et nous la voulons pour la Palestine”, a-t-il déclaré. “Personne n’échappe à la responsabilité.”

“Nous vivons l’un des conflits les mieux documentés de l’histoire grâce aux organisations de défense des droits de l’homme”, a-t-il également déclaré, soulignant que le conflit israélo-palestinien est également bien documenté dans l’ensemble du système israélien.

La CPI accusée de politisation

Même si Israël a été accusé d’une série d’allégations bien documentées, Sourani a critiqué la lenteur du travail de la CPI en Palestine.

Il ne veut pas comparer les cas de la CPI concernant la Palestine et l’Ukraine, mais il le fait quand même – critiquant la rapidité avec laquelle les décisions de la CPI ont été prises dans le cas de l’Ukraine et accusant le procureur de la CPI, Karim AA Khan, d’être « politisé » et « sélectif ». “.

“Cela envoie un très mauvais message, non pas aux Palestiniens, mais aux victimes.”

Sourani a déclaré qu’il était “une grande honte” que Khan ait refusé de rencontrer son organisation à de précédentes occasions et sans aucune justification réelle, mais qu’il se soit rendu en Israël en novembre pour rencontrer des survivants israéliens et les familles des victimes après les attentats du 7 novembre. Octobre.

“Vous ne pouvez pas être sélectif”, a-t-il déclaré. “Nous sommes des professionnels, nous sommes des avocats de premier ordre, nous sommes des représentants des victimes, il y a des cas graves”.

Les choses ont changé après le dépôt de l’affaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ) par l’Afrique du Sud en décembre. Le procureur de la CPI a alors accepté de rencontrer l’organisation de Sourani, le Centre palestinien pour les droits de l’homme.

L’affaire devant le tribunal de La Haye ne s’annonce pas bonne pour Khan, selon l’avocat palestinien, car “des années auparavant, on lui avait demandé de faire quelque chose et il n’avait rien fait”. Si des mesures avaient été prises plus tôt, “il y aurait peut-être une sorte de dissuasion”, a prévenu Sourani.

La CIJ a entendu ce mois-ci les premiers arguments dans l’affaire du génocide contre Israël, l’Afrique du Sud demandant des mesures provisoires, y compris un cessez-le-feu.

“Le 11 janvier, l’Afrique du Sud est entrée dans l’histoire”, a déclaré Sourani.

“Notre problème était de trouver un ou plusieurs États [that wanted to launch a case at the UN’s top court] … Nous avons eu de la chance ce jour-là qu’ils aient accepté de prendre en charge l’affaire”.

“L’Afrique du Sud représente beaucoup. Cela signifie le peuple qui a vaincu l’apartheid. Le peuple à qui Nelson Mandela a dit [of] L’Afrique du Sud ne sera jamais libre tant que les Palestiniens ne seront pas libres. »

Sourani espère que le tribunal accordera des mesures provisoires pour mettre fin à la guerre dans un jugement attendu vendredi 26 janvier. “Une aide humanitaire rapide est nécessaire”, a-t-il prévenu.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’Europe pouvait faire pour ramener la paix dans ce conflit, Sourani a répondu : “Nous n’attendons pas de l’Europe autre chose que de soutenir l’État de droit”.

En affirmant qu’Israël a le droit de se défendre, l’Europe “a donné une couverture politique et juridique à Israël pour qu’il fasse ce qu’il fait jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. “L’image de l’Europe [is] détruites dans la région”.

“Sélectivité et politisation du droit international. C’est le pire”, a-t-il ajouté, estimant que l’Europe est “complice” de ce qui se passe aujourd’hui à Gaza et que tout cela “montre”. [some] une sorte de racisme et de colonialisme. »

“Le bon côté de l’histoire”

La situation actuelle à Gaza est « sans précédent », affirme l’avocat de 70 ans. Alors que la majeure partie de la ville est détruite à cause des bombardements israéliens incessants, il reconnaît qu’« il n’y a plus de Gaza ».

Le 7 octobre, le Hamas a tué quelque 1 200 Israéliens et en a kidnappé environ 200 autres. En réponse, Israël a tué plus de 24 000 Palestiniens à Gaza et plus de 300 en Cisjordanie.

“Il s’agit de la plus grande catastrophe provoquée par l’homme”, a déclaré Sourani, soulignant qu’un tiers des 16 000 personnes blessées mourront probablement aussi parce qu’il n’y a “pas de médicaments” et “pas d’hôpital où aller”.

Pendant ce temps, la moitié de la population de Gaza est confrontée à la famine, selon l’ONU.

Environ 80 pour cent de la population est désormais concentrée à Al-Mawasi et Rafah, et nombre d’entre eux vivent dans la rue et dans des conditions misérables, a expliqué Sourani.

“Il n’y a pas de refuge [in Gaza]que ce soit au Nord ou au Sud”, a-t-il prévenu, soulignant que les injustices engendrent la rage et la colère.

“Ce qui se passe à Gaza est inoubliable”.

“Nous voulons mettre fin aux souffrances des gens”, a-t-il également déclaré, affirmant qu’il avait dans son cœur et dans son esprit un “optimisme stratégique” quant au fait que cela serait possible dans le cadre de la solution à deux États.

“Nous sommes du bon côté de l’histoire”.