Nous sommes devenus une nation de skieurs paresseux qui restent à la maison et qui sont passés de “je peux faire” à “pourquoi diable devrais-je ?”

Ma femme Celia a pris le bus pour une réunion à Londres aujourd’hui.

Il y avait deux aspects extraordinaires dans son parcours.

Une grève du métro a laissé les navetteurs avoir du mal à se rendre au travail aujourd’hui Crédit : LNP

Il a fallu 90 minutes à la femme de Piers pour parcourir seulement cinq kilomètres Crédit : LNP

Piers a rendu un verdict accablant sur l’état de la Grande-Bretagne aujourd’hui Crédit : Chris McAndrew / All Moral Rights Asserted 2022

La première, qu’elle était dans un bus, une observation plus rare que Matt Hancock à son bureau de circonscription.

La seconde, qu’il lui a fallu 90 minutes pour se rendre de Kensington à Green Park, une distance de seulement trois miles, et encore 45 minutes pour se rendre à Blackfriars, deux miles plus loin, via un taxi qu’elle a finalement hélé après avoir abandonné le bus pratiquement à l’arrêt. .

Selon Google Maps, si elle avait simplement marché tout le trajet, elle serait arrivée à destination une heure plus tôt.

Des millions d’autres navetteurs beaucoup plus endurants auront enduré des expériences aussi mauvaises, sinon pires, et la raison, bien sûr, est qu’il y a eu encore une autre grève du métro de Londres, la sixième cette année.

Donc, une fois de plus, notre grande capitale a été paralysée toute la journée et toute la nuit.

De nombreux trains terrestres ont également été annulés pour des raisons que personne ne comprenait, mais je soupçonne qu’elles étaient liées au fait que les travailleurs de la formation abattaient des outils «en sympathie» avec leurs collègues souterrains.

Et ce ne sont que ceux qui continuent à travailler.

Épuisée et enragée, Celia s’est réfugiée dans un café qui avait une pancarte disant: “S’il vous plaît, soyez patients avec ceux d’entre nous qui ont pris la peine de se présenter au travail aujourd’hui.”

Cela ne résume-t-il pas parfaitement tout cela ?

Soyons brutalement honnêtes : la Grande-Bretagne est brisée.

Nos services publics sont en miettes, tout le monde est en grève, les crimes violents augmentent, les prix de l’énergie et des denrées alimentaires sont hors de contrôle et notre éthique de travail s’est effondrée.

Depuis la pandémie de Covid et le programme de congé prolongé qui payait tout le monde pour s’asseoir sur le canapé à faire tout foutre, nous sommes devenus une nation de skieurs paresseux, autorisés et à la maison qui sont passés d’un ‘can faire », à un« pourquoi diable devrais-je? mentalité.

En 1981, seulement 1,5 % de la population travaillait à domicile. Aujourd’hui, c’est 36%, et 50 des plus grands employeurs du Royaume-Uni déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de renvoyer tout le personnel au bureau à plein temps.

Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour être le seul pays du monde développé avec un taux d’emploi inférieur en 2023 à ce qu’il était avant le début de la crise des coronavirus, avec des niveaux record de personnes “économiquement inactives”, en particulier parmi les plus de 50 ans.

Il y a plusieurs raisons à cela; nombre en forte augmentation de ceux qui sont au chômage depuis cinq ans ou plus avec des problèmes de santé à long terme, davantage de personnes prenant leur retraite plus tôt et de nombreux migrants légaux rentrant chez eux depuis la pandémie et le Brexit.

Mais c’est aussi le cas que des millions d’autres se sont plutôt habitués à rester au lit pendant le verrouillage et n’ont aucune envie d’en sortir maintenant s’ils peuvent éventuellement l’aider.

Si les routes ne sont pas obstruées par des « travaux » incessants ou des grèves ferroviaires, elles sont bloquées par les manifestants de plus en plus débiles de Just Stop Oil. Crédit : LNP

Un pauvre homme d’Essex a révélé hier qu’il avait manqué de porter le cercueil de son père à ses funérailles parce que la route avait été fermée par des manifestants 1 crédit

Et pour être juste envers les gaspilleurs timides au travail, s’aventurer hors de la maison devient de plus en plus cauchemardesque.

Si les routes ne sont pas obstruées par des « travaux » incessants ou des grèves ferroviaires, alors elles sont bloquées par les manifestants de plus en plus débiles de Just Stop Oil qui se moquent de savoir à qui ils perturbent la vie en criant et en gémissant leurs demandes folles. .

Un pauvre homme d’Essex a révélé hier qu’il avait manqué de porter le cercueil de son père lors de ses funérailles il y a plusieurs semaines parce que le tunnel de Dartford avait été fermé par des manifestations.

‘Comment osent-ils?’ il s’est excalmé.

Mais la vérité est qu’ils osent le faire parce que la police s’assoit pour la plupart et les laisse, tout comme ils semblent maintenant s’asseoir et laisser les criminels commettre une myriade d’infractions, des agressions aux cambriolages, parce qu’ils manquent de personnel pour faire face.

Seulement 5,6% des crimes signalés se terminent par une accusation ces jours-ci (j’ai signalé une menace de mort publique sur la page Instagram de mon fils en février de l’année dernière, et j’attends toujours une décision d’inculpation contre le suspect 14 mois après qu’il a été arrêtés), les condamnations pour viol ont diminué de moitié, la fraude financière, en particulier en ligne, explose et nos tribunaux sont encombrés d’énormes arriérés.

Il vient d’être révélé qu’un nombre record de personnes attendent plus de quatre heures dans les services A&E des hôpitaux anglais Crédit : SOPA Images/LightRocket via Gett

Les résidents du centre de traitement des migrants de l’aérodrome de Manston font un geste à travers une clôture – Piers dit que le système d’asile est “en lambeaux” Crédit : Getty

Alors, la justice est brisée.

Tout comme l’ancien NHS.

Il vient d’être révélé qu’un nombre record de personnes attendent plus de quatre heures dans les services A&E des hôpitaux anglais, et les temps d’attente des ambulances manquent également massivement leurs objectifs.

Les gens ne peuvent pas obtenir de rendez-vous chez le médecin – le nombre de patients attendant un an ou plus pour un traitement a été multiplié par 13. Et le taux de patients atteints de cancer qui consultent un spécialiste dans les deux semaines suivant la consultation de leur médecin généraliste a également chuté à un niveau record.

Pourquoi est-ce si mauvais ? Essayez ce fait : il y a 40 000 postes d’infirmiers et 8 000 médecins vacants.

Tout cela signifie que de nombreuses personnes meurent alors qu’elles ne devraient pas l’être.

‘Sir’ Gavin Williamson a été licencié deux fois, a reçu le titre de chevalier pour échec, et a maintenant été licencié une troisième fois Crédit : Elliott Franks

Grâce à Liz Truss et Kwasi Karteng qui nous ont entraînés dans l’abîme économique avec leur jeu téméraire, nous sommes maintenant sur le point d’être giflés par des augmentations massives d’impôts Crédit : AFP

Piers n’est pas impressionné par l’apparition de Matt Hancock dans I’m A Celeb 1 crédit

Vous voulez voir un dentiste? Bonne chance avec ça, beaucoup refusent de prendre de nouveaux patients, y compris des enfants. Certaines personnes désespérées ont même recours à l’arrachage de leurs propres dents avec des pinces pour arrêter la douleur. Sommes-nous de retour à l’époque de Dickens ?

Notre système d’asile est en lambeaux, 90% des écoles manquent d’argent et nos plages et nos rivières sont devenues des égouts puants.

Pourtant, à quoi d’autre pouvons-nous nous attendre lorsque ceux qui sont chargés de diriger le pays se sont révélés être une telle douche chaotique, honteuse et enfreignant les règles ?

Il suffit de regarder “Sir” Gavin Williamson, qui a été renvoyé deux fois, a reçu le titre de chevalier pour échec, et a maintenant été renvoyé une troisième fois après que Rishi Sunak ait inexplicablement donné à la belette incompétente un autre poste au sein du cabinet.

Quelle sera sa récompense cette fois – une pairie ?

Et quel message son CV bouleversant envoie-t-il à l’électorat ?

Ou bien celui de Matt Hancock, le “mâcheur de testicules de kangourou” susmentionné, qui profite maintenant de manière obscène de son propre échec abject en tant que secrétaire à la Santé et de sa sortie scandaleuse du gouvernement ?

Grâce à Liz Truss et Kwasi Kwarteng qui nous ont entraînés dans l’abîme économique avec leur jeu téméraire, nous sommes maintenant sur le point d’être giflés par des augmentations massives d’impôts à un moment où la plupart des gens peuvent le moins se le permettre.

Et oubliez de vous envoler pour échapper à toute cette misère.

Le transport aérien est devenu un enfer avec des annulations tardives constantes et le chaos dans les aéroports en raison de la pénurie aiguë de bagagistes et de personnel au sol.

Donc, il n’y a pas d’échappatoire, et je crains que les choses ne s’aggravent avant de s’améliorer.

Mais si vous cherchez au moins un rayon de soleil au milieu de toute la misère, considérez ceci : si Arsenal bat les Wolves samedi, nous serons en tête de la Premier League jusqu’après Noël. Ho ho ho!