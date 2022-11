Nous sommes dévastés après l’annulation de notre mariage de rêve par le lieu… la raison divise l’opinion

LE MARIAGE D’UN COUPLE a été annulé car l’hôtel était complet pour héberger des demandeurs d’asile.

Chris Wise, 74 ans, et Carole Haragan, 68 ans, ont été informés que toutes les chambres de la salle avaient été réservées jusqu’à la fin décembre de l’année prochaine.

Carole Haragan et Chris Wise, dont le mariage a été annulé car l’hôtel est utilisé pour héberger des demandeurs d’asile 1 crédit

Et ils sont furieux contre les patrons d’hôtels d’Ashford, dans le Kent, car ils pensaient que leur mariage était confirmé par un contrat.

M. Wise a déclaré: “Cela fait cinq mois que nous l’avons réservé et payé l’acompte.

“Nous étions sous le choc et en colère parce que nous pensions avoir un contrat avec eux et ils l’ont totalement ignoré.

“Ils nous ont rendu notre argent comme si c’était la fin.”

Le couple est actuellement en pourparlers avec un nouveau lieu, mais estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour trouver des endroits plus appropriés pour héberger les demandeurs d’asile.

Il a ajouté: “D’autres conseils ayant les mêmes problèmes ont obtenu une injonction temporaire l’empêchant de se produire jusqu’à ce qu’il soit évalué si cet hôtel était réellement adapté.

“Rien de tel ne s’est produit à Ashford.

“Cela montre un mépris total pour les gens qui vivent dans la ville.

“Le ministère de l’Intérieur a maintenant deux immenses hôtels à Ashford remplis de demandeurs d’asile.

“Ils doivent aller quelque part bien sûr, mais ce problème d’asile est un problème national, pas un problème de Kent. Le reste du pays devrait faire sa part.”

Plus tôt cette semaine, le conseil d’arrondissement d’Ashford a publié une déclaration disant qu’il était “extrêmement en colère” contre le ministère de l’Intérieur pour avoir réservé un hôtel sans assurer la liaison avec les autorités locales.

Le chef du Conseil, Gerry Clarkson, a déclaré que “la situation ne peut pas continuer”, ajoutant: “Nous n’avons aucun contrôle sur cette décision et sommes extrêmement en colère contre le ministère de l’Intérieur pour la façon dont il a géré cette situation”, a-t-il déclaré.

“Ils ont ignoré non seulement nos points de vue, mais aussi ceux du conseil du comté de Kent, de la police de Kent et des services de santé locaux. Ils ont montré un mépris total pour nous et la communauté locale, et cette situation ne peut pas continuer.

“Tous les dirigeants des autorités locales de Kent et de Medway écrivent conjointement au secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur pour lui demander de cesser d’utiliser le comté comme une solution facile à ce qui est un problème stratégique national.”

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni qui ont besoin d’un logement a atteint des niveaux records et a mis notre système d’asile sous une pression incroyable.

“L’utilisation d’hôtels pour héberger des demandeurs d’asile est inacceptable – il y a actuellement plus de 37 000 demandeurs d’asile dans des hôtels qui coûtent au contribuable britannique 5,6 millions de livres sterling par jour.

“L’utilisation des hôtels est une solution à court terme et nous travaillons dur avec les autorités locales pour trouver un logement approprié.”