Nous sommes dévastés après la disparition de cartes-cadeaux de 700 £ le lendemain de notre mariage – des voleurs sans cœur ont ruiné notre grand jour

Un couple de jeunes mariés a été dévasté après la disparition de cartes-cadeaux contenant 700 £ le lendemain de leur mariage.

La bulle de bonheur conjugal de Kayleigh, 29 ans, et Ashley Hanrahan a éclaté après avoir découvert que certains de leurs cadeaux avaient disparu.

Kayleigh et Ashley ont été horrifiées de découvrir que leurs cadeaux de mariage avaient été volés 1 crédit

La paire a eu le cœur brisé après avoir été incapable d’ouvrir une seule carte 1 crédit

Elle a expliqué qu’ils avaient demandé aux invités de déposer toutes les enveloppes dans leur boîte aux lettres de nouveauté à la réception du Gathurst Golf Club à Wigan, dans le Grand Manchester.

Le couple affirme qu’il était plein à craquer après une journée complète de fête avec leurs parents et amis le 7 octobre.

Ils se sont ensuite couchés pour un repos bien mérité.

Mais quand Kayleigh et Ashley, 31 ans, se sont réveillées le lendemain matin, elles disent que la boîte aux lettres était complètement vide moins de 12 heures plus tard.

Le duo a déclaré qu’environ 50 cartes-cadeaux contenant au moins 700 £ avaient en quelque sorte disparu du lieu.

Les jeunes mariés ont dit qu’ils avaient “absolument le cœur brisé” et qu’ils voulaient retrouver les voleurs sans cœur qui ont gâché leur grand jour.

La mère au foyer Kayleigh et son mari chauffeur de poids lourd n’ont même pas pu ouvrir une seule carte les félicitant d’avoir noué le nœud.

Elle a fulminé: “Nous sommes tristes pour l’argent, qui est beaucoup, mais c’est surtout la valeur sentimentale des cartes que je voulais garder.

“Nous n’avons même jamais pu les ouvrir et les lire. Nous avons dû contacter tous nos invités pour savoir exactement combien il manquait. C’était plus de 700 £.

“Ils ont été volés – qui pourrait faire quelque chose comme ça ? Nous avons attendu si longtemps notre mariage.

“Je suis tellement en colère et bouleversée que quelqu’un ait pu nous faire ça lors de notre nuit de noces.”

Les parents ont décidé de se marier après avoir été en couple pendant plus d’une décennie.

Après avoir prononcé leurs vœux dans un pavillon près de leur maison familiale, ils se sont dirigés vers le club de golf pour célébrer.

Kayleigh a déclaré qu’une salle de conférence au rez-de-chaussée avait été décorée pour l’occasion.

Une boîte aux lettres a également été fournie par une société d’événements pour donner aux invités un endroit où déposer leurs cartes remplies d’argent.

Mais lorsque la mariée rougissante s’est présentée au club à midi le lendemain, elle avait disparu de la pièce.

Le joueur de 29 ans a déclaré: “Nous étions les derniers à partir et les cartes étaient dans la boîte fermée par une ceinture.

“Quand je suis revenu le lendemain, tout avait été déplacé dans une autre pièce pour que la grande puisse être nettoyée.

“Tout le reste était là, le gâteau, le bouquet et tous les autres cadeaux, mais la boîte aux lettres avait disparu et il n’y avait plus de cartes.

“C’est déchirant. Je veux juste que justice soit faite.”

Le frère de Kayleigh a lancé une collecte de fonds pour le couple afin qu’ils puissent emmener leurs enfants en lune de miel au Pays de Galles, ce pour quoi ils espéraient utiliser leur argent manquant.

La police du Grand Manchester a confirmé qu’elle enquêtait sur l’affaire.

Le club de golf de Gathurst et la société d’événements ont refusé de commenter.