Nous sommes dévastés après avoir perdu des centaines de personnes dans une arnaque de vacances très convaincante – voici comment éviter d’être pris au dépourvu

AU moins deux soignants ont été escroqués de leur argent durement gagné – avertissant les Britanniques de se méfier des escrocs cette saison des fêtes.

Helen Dove est une travailleuse de soutien aux personnes handicapées et attendait avec impatience des vacances après avoir travaillé pendant la pandémie.

Helen Dove, travailleuse de soutien aux personnes handicapées

Crédit : Helen Dove

Crédit : Helen Dove

Valerie Pyburn

Crédit : Valérie Pyburn

Crédit : Valérie Pyburn

Fin 2021, l’homme de 58 ans a vu un accord sur Facebook avec Holiday Retailers offrant deux nuits d’hébergement partout au Royaume-Uni pour le prix réduit de 82 £.

Elle a déclaré: “Je suis une travailleuse de soutien, donc je reçois un week-end sur deux, donc le temps est important pour moi et nous aimons partir quand nous le pouvons.”

« J’ai questionné [Holiday Retailers] à quel point il était facile de le réserver et l’hôtel qui m’intéressait était à York.”

“Elle a dit que je peux vous garantir que vous obtiendrez votre premier hôtel de choix et m’a promis le monde, mais chaque fois que je suis allé le réserver, il n’y avait pas de disponibilité.”

Helen avait 12 mois pour utiliser son bon mais une fois qu’elle a compris les obstacles à la réservation, elle a demandé un remboursement.

Dans les captures d’écran présentées au Sun, les détaillants de vacances ont déclaré qu’il y avait eu une “augmentation sans précédent des demandes de réservation” et que “la disponibilité des vacances dans notre inventaire pour le Royaume-Uni est maintenant presque complètement épuisée”.

Mais ils ont offert au travailleur de soutien une semaine dans leur hôtel-boutique «partenaire» pour le prix réduit de 199 £ ou la possibilité de passer à une réservation de niveau supérieur pour 99 £.

Helen a dit: “J’ai juste laissé partir l’argent.”

“J’ai de la chance de pouvoir survivre à cela, mais pour certaines personnes, cela pourrait être tout ce qui pourrait être leur pause annuelle.”

Valerie Pyburn, 64 ans, était également sur le marché pour des vacances pour célébrer son 21e anniversaire de mariage avec son mari handicapé dont elle s’occupe.

Elle affirme avoir reçu un appel téléphonique de la même société disant qu’elle était finaliste d’un concours remportant un séjour de deux nuits à l’hôtel au Royaume-Uni pour 82 £.

“[Holiday Retailers] a dit que vous aviez un an pour le réclamer, alors j’ai pensé que nous allions de l’avant.

“Nous n’avions pas l’intention de réserver dans l’immédiat, nous l’avons donc laissé mais nous avons reçu des appels continus. Voulions-nous passer à une semaine à l’étranger ? Avez-vous déjà réservé votre voyage? Voulez-vous le mettre à niveau ? »

Avec trois mois restants sur son contrat, Valérie est allée réserver mais comme Helen, elle a constaté qu’il n’y avait pas de disponibilité.

Selon Valérie, Holiday Retailers avait plusieurs excuses pour expliquer pourquoi elle n’a pas pu réserver sa retraite via leur plateforme et elle s’est finalement vu refuser un remboursement.

Elle a ajouté: “C’était notre 21e anniversaire de mariage et nous voulions passer un bon week-end, mais on nous a reproché de ne pas l’avoir réservé plus tôt.”

Elle a signalé l’entreprise aux sites Web de Watchdog et a finalement été remboursée par l’intermédiaire de sa banque.

Elle a déclaré: Les e-mails et les appels téléphoniques constants qu’ils ont passés pendant des mois et le fait qu’ils essayaient toujours de me vendre des trucs après, je pense que c’était le pire.

“Si quelqu’un passe à cette semaine quelque part, il a payé encore plus d’argent que moi.”

Sur la plate-forme d’évaluation par les pairs de confiance TripAdvisor, il y a 12 avis 1 étoile datant d’octobre de cette année avec un commentaire d’un hôtelier : « Ils appellent à froid et mentent aux gens sur le fait qu’ils sont censés gagner des vacances et leur demandent de payer 82 £ pour le petit-déjeuner. J’ai des invités en larmes qui arrivent à ma réception avec de supposés bons de confirmation de réservation de ce site Web.

Au cours de l’exercice 2021/22, il y a eu une augmentation de 120 % du nombre de rapports de fraude liés aux vacances et aux voyages.

Pauline Smith, responsable d’Action Fraud, a déclaré: «Lors de la réservation de vacances ici ou à l’étranger, il est si important de faire vos recherches avant de remettre de l’argent ou des détails personnels. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous que si un accord semble trop beau pour être vrai, alors c’est probablement le cas.

Si vous pensez avoir été victime d’une fraude, contactez immédiatement votre banque et signalez-le à Action Fraud en ligne sur actionfraud.police.uk.

Les détaillants de vacances ont été contactés pour commentaires.