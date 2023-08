Nous sommes des taupes qui vivons sous de mystérieuses pyramides de sable… la surface stérile cache une ville entière et c’est bon marché à acheter ici

LA ville australienne de Coober Pedy ne ressemble à aucune autre puisque vivre sous terre est devenu normal pour ses habitants.

Située dans le nord et le sud de l’Australie, à environ 526 milles au nord d’Adélaïde et à 1 600 milles de la capitale Canberra, se trouve la « capitale mondiale de l’opale ».

Les habitants de Coober Pedy « vivent comme des taupes » dans des pyramides de sable souterraines Crédit : Alamy

La ville australienne est située à environ 526 miles au nord d’Adélaïde. Crédit : Getty

Des équipements tels qu’un hôtel, des bars et même une église ont été construits en contrebas Crédit : Youtube/CNET

Les températures ici peuvent monter jusqu’à 48 °C pendant les mois de pointe de l’été, ce qui rend la vie presque impossible pour les humains.

Mais cette ville minière et ses habitants ont trouvé un moyen de surmonter ces conditions difficiles.

De nombreuses personnes ici vivent dans des abris souterrains afin d’échapper à la chaleur et ont ainsi construit leur communauté sous la surface.

Comme le sous-sol est beaucoup plus frais, d’autres équipements de la ville, tels qu’un hôtel, une église et même des bars, ont été construits en contrebas.

Mais les bâtiments souterrains doivent avoir au moins quatre mètres de profondeur pour éviter que leur toit ne s’effondre.

Outre le confort, l’un des principaux avantages de la vie souterraine est l’argent.

Lors d’une récente vente aux enchères, une maison moyenne de trois chambres s’est vendue pour environ 21 000 £, selon ABC, bien que beaucoup de ces propriétés soient extrêmement basiques ou aient besoin d’être rénovées.

Bien que Coober Pedy produise toute sa propre électricité, faire fonctionner la climatisation en surface est souvent incroyablement coûteux.

Jason Wright, un résident qui gère Riba’s – un camping où les gens peuvent planter leur tente dans des niches à plusieurs mètres sous terre – le confirme.

Comme le rapporte la BBC, il a déclaré : « Pour vivre à la surface, vous payez une fortune pour le chauffage et la climatisation, alors qu’il fait souvent au-dessus de 50 C (122F) en été ».

« Coober Pedy » est un mot autochtone qui se traduit approximativement par « homme blanc dans un trou ».

Et il semble que les habitants de cette colonie de l’arrière-pays aient pris cela au pied de la lettre.

Même à l’ombre, les températures restent insupportables, tandis que les précipitations minimes chaque année n’apportent pratiquement aucun soulagement.

Pour lutter contre ce problème, Coober Pedy doit s’approvisionner en eau dans le Grand Bassin Artésien situé à environ 24 kilomètres de là, comme le rapporte ABC.

Croyez-le ou non, cette ville était autrefois sous l’eau plutôt que sous terre, car elle était recouverte par un océan.

C’est ce qui a contribué à la création des mines d’opale de la ville, qui à leur tour font partie de la structure souterraine jusqu’à aujourd’hui.

Selon le conseil du district de Coober Pedy, elle abrite environ 2 500 habitants, dont 80 pour cent ont élu domicile à l’intérieur du grès.

Et ces maisons offrent à peu près tout ce qu’elles offriraient si elles étaient hors sol.

Les maisons souterraines disposent de toutes les commodités des maisons traditionnelles, notamment l’accès à Internet, l’électricité et l’eau.

Mais la lumière naturelle du soleil est la chose évidente qui manque aux habitants de Coober Pedy.

Les gens peuvent payer pour visiter l’une des maisons souterraines, mais ils peuvent également visiter l’église de la ville, située à 55 pieds sous la surface de la Terre.

Ailleurs, un puits minier des années 1930 a été transformé en une petite librairie et le Desert Cave Hotel est disponible pour 118 £.

Il dispose d’un bar, d’une salle de billard, d’un restaurant et d’une boutique de cadeaux, et se présente comme « calme, frais, sombre et aéré » sur son site Internet.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’acheter de la nourriture, il faut se diriger vers le haut et à la surface pour accéder aux deux supermarchés de la ville.

Il y a aussi des magasins en surface, destinés aussi bien aux locaux qu’aux touristes.

Pour rejoindre cette petite ville bizarre, vous pouvez venir en autocar ou en voiture privée, ou encore sur la ligne de chemin de fer Ghan reliant Darwin à Adélaïde.

Une autre option consiste à voler, Coober Pedy disposant de sa propre petite piste d’atterrissage.

Les maisons souterraines comprennent l’accès Internet, l’électricité et l’eau. Crédit : Youtube/CNET

La ville possède également sa propre galerie d’art souterraine Crédit : Youtube/CNET

« Coober Pedy » est un mot autochtone et se traduit approximativement par « homme blanc dans un trou ». Crédit : Getty