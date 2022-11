Nous sommes des superfans d’EastEnders, de Coronation Street et d’Emmerdale – voici celui qui, selon nous, sera éliminé en premier

LE monde de la télévision a perdu deux grandes émissions cette année sous la forme de Holby City et Neighbours.

Le drame médical de la BBC a pris fin en mars après 23 ans, tandis que le feuilleton australien Neighbours a diffusé son dernier épisode en juillet après 37 ans.

Heureusement, nous, les Britanniques, avons toujours EastEnders, Coronation Street et Emmerdale pour nous divertir presque quotidiennement.

Cependant, certains fans de feuilleton se sont lancés dans un débat hypothétique sur Reddit à propos de celui qui subirait le même sort que Neighbours et serait ensuite licencié.

Un utilisateur, TommyAtoms, a demandé : “Les notes sont terribles par rapport au passé et je connais très peu de gens qui regardent… Lequel tombe en premier ?!”

Un autre fan de savon a répondu: “Excellente question, qui sait. Ils auraient tous dû être tués il y a des années. Corrie et Enders se vendent bien à l’étranger, donc mon vote est pour emmerdale.

Un autre écrit d’accord: «Certainement Emmerdale. Corrie est pour les habitants du Nord, EastEnders est pour les habitants du Sud et je suppose que la cible démographique d’Emmerdale succombera à l’exode rural.

Mais un autre a fait valoir: «Eastenders obtient mon vote, uniquement parce que Corrie parvient parfois à faire de la comédie assez bien.

“De plus, personne ne va croire qu’une horde de pseudo-Cockneys ne peut pas s’offrir des machines à laver ces jours-ci!”

Un autre fan de télé a partagé: «J’irais aussi pour Emmerdale, Coronation Sreet et EastEnders dans cet ordre.





“La grande inquiétude des chaînes établies est qu’elles perdent régulièrement l’audience des moins de 30 ans.

«Je pense qu’EastEnders a fait de son mieux pour retenir les moins de 30 ans, mais pas aussi bien que Hollyoaks, alors qu’Emmerdale a eu le moins de succès. (Pas un observateur de savon, cependant.) »

Pendant ce temps, un autre a posté: «Certainement pas Corrie. C’est une importante source de revenus pour ITV par rapport au coût de sa fabrication.

« C’est pour ça que c’est passé de 2 épisodes par semaine dans les années 80 à 6 épisodes aujourd’hui (et ce ne serait pas trop étonnant si ça passe à 7 dans un futur proche). Dans tous les cas, il est considéré comme une institution aussi ancienne qu’ITV elle-même, ce qui lui fera gagner du temps en cas de problème.

« Entre Emmerdale et Eastenders, ça devrait logiquement être Emmerdale étant donné que c’est un statut de deuxième feuilleton sur sa chaîne mais honnêtement je pense que c’est Eastenders.

“Le nombre de téléspectateurs a commencé à se débattre ces dernières années et le Beeb peut être impitoyable lorsqu’une émission est passée, c’est une vente par date et les téléspectateurs commencent à partir – regardez Top of the Pops. Cela pourrait ne pas aller complètement, mais je ne serais pas surpris si cela se terminait sur l’IPlayer. »

Cependant, d’autres ont fait valoir que les notes inférieures enregistrées par les feuilletons reflètent désormais l’évolution du paysage télévisuel et la façon dont les gens regardent la télévision, et non les émissions elles-mêmes.

Un autre utilisateur de Reddit a écrit : « Ils sont toujours dans les meilleures émissions pour leurs chaînes respectives ; la baisse des cotes d’écoute reflète la baisse des audiences de télévision en général plutôt que l’abandon de ces programmes en particulier.

Heureusement, les trois feuilletons sont toujours sur nos écrans, Emmerdale célébrant récemment son 50e anniversaire.