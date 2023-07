Nous sommes des migrants dans le camp de Dunkerque – quand le verdict du Rwanda a éclaté, les gens ont juste ri… plus de 100 personnes arrivent ici chaque jour

Le pêcheur SOMALIEN Hussein Abdifatah secoue la tête et rit lorsqu’on l’interroge sur le projet troublé du gouvernement britannique d’envoyer des migrants au Rwanda.

Regardant à travers les champs de blé qui s’étendent sur des kilomètres à l’extérieur de la ville française de Dunkerque, le demandeur d’asile affirme que quelque 150 personnes envisagent désormais de traverser la Manche vers l’Angleterre TOUS LES JOURS cet été après que les juges ont interdit leur expulsion vers l’Afrique.

Hussein Abdifatah a ri lorsqu’il a été interrogé sur le plan troublé du gouvernement britannique d’envoyer des migrants au Rwanda 1 crédit

Trois chefs juridiques ont rendu la décision à la Cour d’appel la semaine dernière.

Et on pense que le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni pourrait encore augmenter, car des trafiquants de personnes impitoyables se vantent ouvertement sur TikTok que la décision judiciaire de jeudi rend le voyage dangereux plus attrayant.

Selon des informations, une publicité sur le site de médias sociaux a utilisé des images d’actualités de la décision du Rwanda pour dire aux Albanais potentiellement en quête de refuge : « Il n’y a pas de retour pour les Albanais qui se rendent en Angleterre par bateau. Contactez-moi si vous voulez y aller aussi.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le veto rwandais signifiait pour les demandeurs d’asile, un membre du gang de passeurs qui a produit la publicité a répondu : « Ce ne sont pas des gens qui retournent. . . il n’y a aucune loi pour vous renvoyer. Seulement si vous avez déjà été en Angleterre et avez été expulsé.

Deux juges de la Cour d’appel sur trois ont convenu que ce serait une violation des droits de l’homme d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda pour que leurs demandes soient traitées.

La nouvelle a été un sujet de discussion pour ceux qui cherchaient refuge alors qu’ils vérifiaient leurs téléphones portables dans les ruelles rurales jonchées d’ordures à l’extérieur de Dunkerque.

Mais Hussein, 26 ans, a déclaré qu’avec la politique rwandaise notoirement martelée par des contestations judiciaires, beaucoup n’ont jamais pris au sérieux la menace d’y être envoyés.

Il nous a dit : « Chaque jour, je vois environ 150 personnes partir pour faire le voyage jusqu’à Londres. Et je vois 100 nouvelles personnes arriver ici chaque jour.

« Ce camp est immense. Je suis certain qu’il y a au moins 1 000 personnes ici en ce moment. Ils dorment partout.

« Personne ici n’a pris au sérieux l’affaire rwandaise. Les gens riront quand vous leur poserez des questions à ce sujet. Comment le gouvernement britannique allait-il envoyer des gens là-bas ?

«Lorsque vous avez de la famille vivant en Grande-Bretagne, vous avez le droit de rester. Ils ne peuvent pas vous faire partir.

« Pensiez-vous vraiment que cela allait arriver ? J’ai vécu au Kenya pendant cinq ans et je peux vous dire qu’il était hors de question que quelqu’un me renvoie en Afrique.

Muhamed Hasan, 23 ans, a déclaré que lui aussi serait heureux de déménager au Rwanda 1 crédit

Le migrant pakistanais Bost Mohmand est bloqué à Dunkerque depuis plus de deux ans 1 crédit

Il a ajouté qu’il connaissait les risques de traverser la Manche mais qu’il s’y était préparé, insistant : « Je suis prêt à risquer ma vie pour sortir d’ici. J’étais pêcheur en Somalie et les passeurs me disent que si je conduis le bateau, ils me laisseront aller gratuitement à Londres.

« Tout le monde ici veut se rendre au Royaume-Uni mais cela coûte très cher, environ un millier d’euros.

« Je serais content de rester en France, mais c’est un mauvais pays.

« Ils me donnent 200 euros par mois et ce n’est pas assez pour manger et trouver un logement.

« Je dors par terre toutes les nuits et je n’ai ni couverture ni téléphone pour appeler ma famille. Un homme m’a volé mon téléphone.

Pourtant, le nombre de personnes dormant dans la rue dans le camp de fortune qu’il appelle chez lui – à côté d’une voie ferrée désaffectée dans la campagne française, à 40 minutes de Calais – ne semble jamais changer.

Ceux qui réussissent à se rendre au Royaume-Uni sont rapidement remplacés par de nouveaux arrivants d’Afrique et du Moyen-Orient.

Hussein a ajouté : « Les gens ici sont désespérés et vous voyez des gens prendre de la drogue tout le temps.

« La nuit, vous devez surveiller vos arrières car ils essaieront de vous tuer pendant que vous dormez afin qu’ils puissent voler votre argent pour payer les passeurs.

« J’ai une tante et des frères à Londres et ils ont des passeports britanniques, mais ils ne veulent pas m’aider alors je suis coincé.

« Je ne veux pas conduire le bateau car j’ai peur de me perdre et de me noyer.

« Je ne sais pas comment je vais sortir d’ici et j’ai peur de devenir fou. Je pleure tous les jours. »

Selon nos interlocuteurs, l’ambiance du camp n’a pas changé et l’évasion reste dans toutes les têtes.

Des trafiquants de personnes impitoyables se vantent ouvertement sur TikTok de la décision judiciaire de jeudi

Rishi Sunak dit qu’il fera « tout ce qui est nécessaire » pour perturber les gangs criminels qui opèrent de petites traversées en bateau Crédit : AFP

Le même sombre sentiment de détermination pouvait être vu dans les yeux de ses habitants désespérés alors qu’ils rassemblaient des fournitures auprès de travailleurs caritatifs ou fouillaient le sol à la recherche de mégots de cigarettes jetés.

Certains ont même exprimé l’avis qu’ils préféreraient finir au Rwanda plutôt que d’être bloqués en France, où ils affirment que les autorités les traitent de sous-hommes.

Le migrant pakistanais Bost Mohmand est bloqué à Dunkerque depuis plus de deux ans.

Le jeune homme de 29 ans a déclaré : « Les passeurs ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont de très mauvaises personnes. Je partirais pour le Royaume-Uni aujourd’hui si j’avais l’argent.

« Mais je n’ai pas d’argent et c’est tout ce qui préoccupe les passeurs. Ils ne se soucient pas de nous aider.

« Chaque jour, ils viennent ici pour demander : ‘Voulez-vous aller à Londres ?’. Ils se fichent de notre sécurité, ils se fichent si nous mourons en mer.

« Pour être honnête, si on m’offrait la chance d’aller au Rwanda, j’irais là-bas maintenant. C’est comme l’enfer ici. Les conditions sont si mauvaises que je préférerais être ailleurs.

Le gouvernement devrait maintenant faire appel de la décision du tribunal rwandais.

Et le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il ferait « tout ce qui est nécessaire » pour perturber les gangs criminels qui opèrent de petites traversées en bateau.

Le plan rwandais s’est heurté à plusieurs obstacles depuis son annonce en avril de l’année dernière.

Les barrages routiers du plan rwandais

Il y avait l’espoir d’une percée en décembre lorsque la Haute Cour a statué que la politique rwandaise était légale et ne violait pas la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.

Mais une contestation judiciaire par l’association caritative Asylum Aid a été autorisée en janvier, ouvrant la voie au revirement de la semaine dernière.

Muhamed Hasan, 23 ans, a déclaré que lui aussi serait heureux de déménager au Rwanda.

Il a fui la guerre au Soudan il y a sept mois et espère toujours traverser la Manche dans une petite embarcation.

Mais il manque déjà d’argent et craint que ses options ne soient épuisées.

Il a déclaré : « Je connais un peu le Rwanda et cela ressemble à un beau pays où je serais en sécurité.

« Je n’aurais aucun problème à m’y installer si quelqu’un payait mon vol. N’importe où est mieux qu’ici.

Le demandeur d’asile afghan Jalal Muhammady, 22 ans, écoutait la musique d’une paire d’AirPods d’Apple lorsqu’il s’est arrêté pour parler au Sun.

Il avait voyagé à travers l’Europe avec son frère Jawad, 18 ans, après avoir fui le régime taliban en janvier, et était en colère que la police française lui ait bloqué le chemin à plusieurs reprises.

Jalal, qui a refusé de se faire photographier, s’est plaint : « C’est tellement difficile de traverser la Manche en ce moment.

« Je suis ici depuis un mois et mon frère et moi voulons prendre un camion ou un bateau mais nous devons attendre notre chance.

« La police continue de nous arrêter. Ils ne nous donneront aucune chance.

« Ils ont même pris notre bateau et l’ont détruit.

« Mon frère aîné tient une pizzeria à Londres.

« J’ai de la famille au Royaume-Uni, donc ils ne pourront pas m’expulser, j’en suis sûr à 100%. »