Écrivant dans le New York Times, Bennett Cohen et Jerry Greenfield ont déclaré qu’ils étaient « Juifs fiers » qui considèrent l’occupation de la Cisjordanie par Israël comme un obstacle à la paix.

« Il est possible de soutenir Israël et de s’opposer à certaines de ses politiques, tout comme nous nous sommes opposés aux politiques du gouvernement américain. En tant que tel, nous soutenons sans équivoque la décision de l’entreprise de mettre fin à ses activités dans les territoires occupés, qu’une majorité de la communauté internationale, y compris les Nations Unies, a considérée comme une occupation illégale », ils ont fait valoir, dans un éditorial publié mercredi. La décision de retirer Ben & Jerry’s des étagères des territoires occupés par Israël était conforme à la volonté de l’entreprise « valeurs progressistes ».

Le duo emblématique de la crème glacée a noté que, bien qu’ils n’aient plus le contrôle opérationnel de l’entreprise, ils ont néanmoins estimé que le boycott était « l’une des décisions les plus importantes » que l’entreprise a fait dans son histoire de plus de 40 ans.

Les co-fondateurs voulaient également qu’il soit absolument clair qu’ils ne haïssaient pas les Juifs. « Que nous soutenions la décision de l’entreprise n’est pas une contradiction ni antisémite » Cohen et Greenfield ont écrit. Au contraire, le boycott est en faveur de la justice et des droits de l’homme, « principes fondamentaux du judaïsme ».

L’éditorial intervient au milieu du tumulte en cours au sujet de l’embargo sur les glaces. Plus tôt cette semaine, des informations ont révélé qu’un soldat des Forces de défense israéliennes tentait de poursuivre Ben & Jerry’s, arguant qu’il avait été injustement privé de son « préféré » le dessert.

Le gouvernement israélien a exprimé une angoisse similaire. La semaine dernière, le président israélien Isaac Herzog a qualifié le boycott de « une nouvelle sorte de terrorisme, le terrorisme économique », contre l’Etat juif.

Le Premier ministre Naftali Bennett était également bouleversé par l’embargo sur les crèmes glacées et a affirmé que Ben & Jerry’s s’était rebaptisé « glace antisémite ».

La marque de crème glacée du Vermont, qui s’est forgée au fil des ans une réputation de championne des causes progressistes, a annoncé en juillet qu’elle serait « inconsistant » avec ses valeurs pour vendre ses glaces dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!