Nous sommes des Juifs antisionistes et nous assistons au génocide à Gaza | Ellen Brotsky et Ariel Koren

jeIl est désormais impossible pour les politiciens américains d’ignorer le massacre de Gaza : plus de 3 500 Palestiniens ont été tués au cours des 12 jours de tirs de barrage, dont les 500 qui auraient été tués mardi à l’hôpital baptiste Al-Ahli Arabi. Quelque 50 familles entières ont été anéanti — tous les membres de la famille vivants, y compris les enfants et les bébés, ont disparu. Et Israël a émis une directive adressée à ceux qui restent qui équivaut à un ultimatum : quittez le nord de Gaza, vous tous, 1,1 million d’entre vous, « pour votre propre sécurité » – en d’autres termes, évacuez ou risquez la mort dans le blitz et l’invasion terrestre imminents.

Les Nations Unies dit une telle évacuation massive est « impossible » et pourrait avoir des « conséquences humanitaires dévastatrices ». plaidoirie avec Israël pour annuler l’ordonnance. Un rapporteur spécial de l’ONU a été clair, qualifiant cet ordre de « crime contre l’humanité et de violation flagrante du droit international humanitaire ».

Nous appelons cela autrement : le déroulement du génocide.

Il n’y a pas d’autre mot pour décrire l’apparat de mort adopté par les politiciens israéliens. Sous la loi internationale, le génocide requiert deux choses : une « intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », puis la tentative de destruction de ce groupe. Sans intention, ces actions s’apparentent à un nettoyage ethnique. S’ils sont délibérés, ils sont considérés comme un génocide.

Israël semble préparer le terrain pour détruire Gaza et ses habitants : le président Isaac Herzog vendredi dit Les habitants de Gaza ne sont pas des civils innocents : « C’est toute une nation qui en est responsable. Ce n’est pas vrai cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas au courant, ne sont pas impliqués. Ce n’est absolument pas vrai. Cela contredit le droit international qui interdit les punitions collectives et le ciblage des civils, qui constituent tous deux des crimes de guerre. Cela suggère également qu’Israël ne fera preuve d’aucune retenue dans ses attaques contre Gaza.

Le déplacement forcé, qu’Israël a commencé, est un précurseur établi de l’extermination – la dernière étape, en fait, dans le processus d’extermination. 10 étapes du génocide cité à l’échelle internationale par les spécialistes et les institutions sur le génocide, notamment par les musées de l’Holocauste à travers le monde. Ces mesures, qui peuvent se produire simultanément, incluent la « déshumanisation », des actes qui privent des groupes d’eau et de nourriture et la fausse qualification des opérations militaires de « contre-terrorisme ».

Nous sommes là. Les responsables israéliens invoquent le terrorisme pour justifier leur campagne de bombardements aveugles, tandis que le ministre israélien de la Défense a déclaré qu’ils combattaient « animaux humains » – un langage déshumanisant qui est toujours utilisé avant le génocide. Et un responsable israélien anonyme de la défense était cité comme disant : « Gaza finira par se transformer en une ville de tentes. Il n’y aura pas de bâtiments.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a a répété sa promesse que les morts massives infligées jusqu’à présent ne sont « que le début ». La bande de Gaza est « complètement assiégée », selon le ministre de la Défense dit, et privés d’électricité, de carburant, de nourriture et d’eau. Un membre de la Knesset ouvertement a appelé à une deuxième Nakbafaisant référence au déplacement massif de Palestiniens en 1948. Encore une fois, créer délibérément une autre Nakba équivaudrait à un génocide à Gaza.

La rhétorique a également touché les simples citoyens : un soldat israélien dit à la télévision nationale que cette guerre n’est pas seulement contre le Hamas, mais « contre tous les civils ». Cet effacement aveugle des Palestiniens à Gaza serait, sans aucun doute, un génocide – comme l’a lui-même dit un spécialiste israélien du génocide. déclaré. Les précurseurs du génocide se déroulent activement sous nos yeux.

En tant que juifs, nous condamnons totalement cela. Nous condamnons le soutien inconditionnel de nos représentants à la politique israélienne, qui a facilité une occupation de plusieurs décennies reconnue par la majorité du monde comme un problème. violation du droit international. Nous condamnons toute action qui entraînerait notre peuple dans un autre génocide – qu’il soit auteur ou opprimé.

Nous appelons nos législateurs à faire de même. Financer un potentiel génocide en notre nom n’est pas un antidote à l’antisémitisme : ils trahissent les Juifs qu’ils prétendent soutenir.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués la semaine dernière dans des attaques surprises brutales du Hamas – en plus des 150 retenus en otages. Il s’agit d’un bilan terrible et dévastateur, et nous déplorons sans réserve les pertes de vies civiles. Empêcher de nouvelles pertes en vies humaines, notamment parmi les otages, est une priorité urgente.

Nous rejetons également l’hyperfixation sur le Hamas qui a englouti la politique américaine, et comprenons cette récente attaque comme le résultat de crimes et de siège israéliens qui durent depuis des décennies. Ce fait a été affirmé par Israël dirigeants de l’opposition, groupes d’anciens combattantset journaux.

Nous demandons à notre communauté juive : où sont le deuil et le chagrin les jours où les vies civiles perdues sont palestiniennes ? Quand les enfants sont capturés par les soldats israéliens ?

Entre 2000 et la récente vague de violence, plus de 10 600 Palestiniens ont été tués par des Israéliens, selon le groupe de défense des droits humains B’Tselemcontre 1 329 Israéliens par Palestiniens – une différence huit fois supérieure.

Les décennies entre 1948 et 2000 sont remplies de des dizaines de milliers plus de morts – en grande partie des Palestiniens. L’histoire de ce conflit, comme le montrent clairement les chiffres, a été une histoire de morts et de déplacements massifs de Palestiniens.

La grande majorité des politiciens américains ont, de temps à autre, acquiescé.

Au cours de la semaine dernière, le président Joseph R. Biden a déclaré à plusieurs reprises que l’engagement américain envers Israël était inébranlable : « résolu et inébranlable » – puisque 1 000 bombes sont larguées chaque jour. Le secrétaire d’État Anthony Blinken supprimé déclarations, à deux reprises, appelant à un cessez-le-feu. Alors que Biden se rend en Israël, il est essentiel qu’il appelle immédiatement à la fin des hostilités. S’il ne parvient pas à utiliser l’énorme levier dont il dispose pour sauver des vies à Gaza, ces morts seront en partie de sa responsabilité.

Un envoyé spécial américain dit que « personne n’a le droit de dire à Israël comment se défendre ». Le Département d’État a en fait averti aux diplomates de rester à l’écart des expressions « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/effusion de sang » et « rétablissement du calme ».

La plupart de nos représentants au Congrès – des deux partis – ne valent pas mieux : le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré qu’il s’agissait d’une « guerre de religion » et appelé sur Israël de « niveler la situation » lorsqu’il parle de Gaza.

La représentante Nancy Pelosi, notre députée californienne, a affirmé que les États-Unis se tiennent « sans hésitation » aux côtés d’Israël dans la conduite de sa défense – c’est pourquoi sept d’entre nous nous sommes enchaînés à ses bureaux de San Francisco vendredi, alors que plus de 200 Juifs antisionistes se sont rassemblés pour appeler à la fin de l’aide militaire américaine à Israël.

Les quelques dissidents sont mis à l’écart : la représentante Rashida Tlaib, par exemple, a déploré les pertes des deux côtés mais a appelé à la fin de l’occupation et de l’apartheid ; Les Républicains de la Chambre sont cherchant à censurer son. La représentante Ilhan Omar a également déploré les pertes israéliennes et palestiniennes, mais a été fustigé pour avoir osé remettre en question « les ventes d’armes inconditionnelles et l’aide militaire à Israël ».

La maison Blanche étiqueté tout législateur qui pousse à la retenue est « honteux » et « répugnant ».

L’impulsion humanitaire la plus fondamentale – déposer les armes – est désormais impensable dans la politique américaine. Remettre en question le droit d’Israël à « se défendre » est, en fait, assimilé à de l’antisémitisme.

Pourtant, nous voyons clairement la réalité de cette soi-disant défense : une campagne de terreur et l’élaboration de plans de génocide d’en haut. Avec le soutien de l’Occident, Israël se lance tête baissée dans le massacre.

Et tandis que l’incursion initiale du Hamas a suscité une condamnation immédiate de la part des hommes politiques à travers le pays, les récents attentats à la bombe n’ont entraîné aucun règlement de compte. Il n’y a eu presque aucune réflexion sur l’histoire qui a donné naissance au Hamas, barricadé Gaza et créé l’occupation.

Israël a essentiellement dit aux habitants de Gaza de partir ou de mourir, un choix entre l’expulsion et l’extermination, entre le nettoyage ethnique et le génocide – et ce faisant, il a voies de sortie effacées et tirs sur des convois en fuitelaissant les Gazaouis piégés.

Au lieu d’appeler à un arrêt immédiat de la violence, les législateurs américains ont illuminé nos bâtiments du Capitole en bleu et blanc et ont déclaré qu’ils « étaient aux côtés d’Israël ». Ils ont le pouvoir de modifier les calculs et de contraindre Israël – le le plus grand bénéficiaire de l’aide militaire américaine – pour respecter le droit international, mais ils choisissent de ne pas le faire.

Assez. Nous appelons les législateurs à rassembler le courage d’empêcher le génocide de se produire en notre nom. Ils peuvent soutenir les victimes israéliennes sans permettre des massacres massifs et des déplacements forcés, actions qui coûteront des milliers et des milliers de vies.

Toute mort ultérieure sera du sang non seulement sur les mains d’Israël, mais aussi sur celles des Américains – en particulier ceux qui ont eu l’occasion de prôner les normes internationales et de réprimander l’occupation, mais qui ont plutôt choisi de rester les bras croisés.