Nous sommes des infirmières qui ont commencé à jouer au loto il y a quelques jours – nous avons déjà gagné

UN GROUPE d’infirmières a remporté 1,2 million de livres sterling quelques jours seulement après avoir joué à la loterie pour la première fois.

Les 16 syndicats forts, de l’Ontario, au Canada, empocheront 76 000 £ chacun après avoir remporté le jackpot.

Sonia Correia-Batista et 15 autres infirmières ont gagné environ 1,2 million de livres sterling Crédit : OLG

Les infirmières, qui travaillent ensemble depuis 10 ans, ont commencé à jouer à leur loterie il y a un peu moins d’un mois – et leur dernière entrée s’est avérée gagnante.

“L’un des membres du groupe a vérifié notre billet et a vu le numéro deux et un tas de zéros et a dit:” Je pense que nous avons gagné quelque chose “”, se souvient la chef du groupe Sonia Correia-Batista.

“J’ai dit:” Ce n’est pas quelque chose, c’est 2 millions de dollars! “”

Le groupe de travailleurs de la santé dit avoir divers plans pour gagner, notamment l’achat de nouvelles voitures pour terminer les rénovations domiciliaires.

Et Sonia a dit que c’était juste une récompense pour leur travail acharné au cours des dernières années.

“Nous avons tous dû traverser l’épuisement et l’épuisement professionnel, et cette victoire a été une joie incroyable pour nous tous et une excellente raison de célébrer”, a-t-elle ajouté.

Il s’avère que le groupe n’était pas le seul à célébrer une victoire commune dans la région – avec des syndicats à succès dans tous les domaines.

Selon le Daily Hive, il a fallu quatre ans à un autre groupe de collègues pour remporter une célèbre victoire à la loterie.

Alors que l’attente a été encore plus longue pour 27 amis qui ont ramassé 611 000 $ après dix ans d’essais.

La chef de groupe, Sylvie Bureau, a déclaré qu’elle avait vérifié leur billet de loterie et qu’elle était heureuse d’apprendre qu’ils avaient gagné ce qu’elle pensait être 1 000 $.

Mais quand elle a vérifié à nouveau, elle a remarqué les zéros supplémentaires

“J’ai rapidement attrapé mon téléphone et j’ai cherché sur Google ‘Combien y a-t-il de zéros dans un million'”, a plaisanté Bureau.

Elle a ajouté qu’appeler tout le monde à 5 heures du matin pour partager la nouvelle était “l’un de mes appels téléphoniques préférés”.

Leurs victoires surviennent quelques semaines après qu’un groupe d’OAPS britanniques ait remporté la somme stupéfiante de 88 000 £ après avoir joué au loto EuroMillions chaque semaine pendant sept ans.

Le groupe a acheté son premier billet en 2015 et a pris la décision de dernière minute d’acheter un billet unique pour le Daily Millions avec sa « monnaie de rechange ».

Et il était sûr de dire que leur pari a définitivement payé.

