Kara Godfrey

CENTER Parcs fermera ses cinq sites en Angleterre lundi « en signe de respect » pour les funérailles de la reine – écartant tous les invités.

Ceux qui sont à mi-chemin de leur séjour seront obligés de passer la nuit ailleurs ou de rentrer tôt chez eux.

La société d’escapade dans les bois en peluche a déclaré qu’elle “espère que nos clients comprendront” et offrirait des remboursements.

Mais un invité a déclaré: «Nous sommes cinq familles qui se réunissent. Où sommes-nous censés aller pour une nuit ? » Un autre a déclaré: « Groupe de six personnes dont un tout-petit et un adulte ayant des besoins spéciaux. Faites-vous expulser de notre logement à 10h lundi et ne pouvez pas revenir avant mardi.”

Les autres entreprises fermant pour la journée incluent Aldi, Lidl, Morrisons et Primark. Certains dépanneurs Sainsbury’s et Tesco resteront ouverts.