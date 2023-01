Nous sommes déconcertés après que notre conseil ait installé SIXTY bollards devant l’école de nos enfants… c’est une horreur absolue

Les RÉSIDENTS ont été déconcertés après que le conseil local ait installé soixante bornes “horribles” devant l’école de leurs enfants.

L’étrange étendue de postes est apparue à l’extérieur de l’école primaire Meadows à Birmingham, qui accueille environ 700 enfants, il y a environ 18 mois.

Un nombre ridicule de bollards bordent une rue à Birmingham 1 crédit

Le tronçon bizarre est apparu devant une école primaire il y a environ 18 mois 1 crédit

Les habitants ont été déconcertés par la décision du conseil d’ériger les 60 bornes 1 crédit

Les bornes bordent l’A38 Bristol Road entre Longbridge et Northfield.

Les habitants affirment que les mesures d’apaisement de la circulation sont “inutiles” et pourraient en fait s’avérer plus dangereuses pour les cyclistes, les piétons et les autres usagers de la route.

Mais après qu’une vidéo du vaste tronçon de 50 mètres soit devenue virale sur les réseaux sociaux cette semaine, de nombreux habitants ont commencé à le qualifier de gaspillage total de l’argent des contribuables.

Et les voisins vivant à proximité ont également révélé à quel point ils étaient tout aussi déconcertés par la décision d’installer trois rangées de 60 bornes – au lieu d’une simple clôture.

La mère d’un enfant, Jessica Grant, 38 ans, qui vit à proximité, a déclaré: “Ils ont surgi de nulle part il y a environ 18 mois et tout le monde était un peu déconcerté.

“Nous sommes tous pour la sécurité routière autour d’une école primaire, mais cela ressemble à un étrange slalom de poteaux plus adapté aux Jeux olympiques d’hiver.

“Une simple clôture ou quelques barrières le long de la route auraient fait l’affaire mais c’est sûrement plus cher.”

Elle a poursuivi: “C’est aussi une horreur absolue et si quelque chose pouvait s’avérer plus dangereux pour les cyclistes ou les piétons essayant de s’y diriger.

“Les chauffeurs-livreurs n’ont pas non plus été en mesure de se garer et j’entends dire que les parents ont également eu des difficultés.

“Je n’ai jamais rien vu de tel nulle part ailleurs pour être honnête.”

Un autre local, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré que la décision du conseil était “complètement exagérée”.

Ils ont dit: “Des questions sérieuses doivent être posées au conseil. C’est fou. Qui diable a pensé que c’était une bonne idée?

“Nous avons eu des problèmes de stationnement près de l’école, mais c’est une horreur inutile et une exagération totale de la part du conseil.

“La première rangée la plus proche de la route, je comprends en quelque sorte, mais les autres sont juste bizarres.”

Plus tôt, la World Bollard Association a tweeté une image de bornes à l’extérieur d’un magasin en Asie avec la légende : “Il n’y a pas trop de bornes”.

Un internaute a effrontément répondu avec des images du tronçon de Birmingham et a écrit: “L’A38 entre Longbridge et Northfield (Birmingham) semblerait convenir.”

Alors qu’une autre personne a commenté: “Les arbres serviraient le même but et vous savez, faites bien en le faisant.”

Un troisième a dit : “Pour l’amour de Dieu, et tout ce qui est saint. Pourquoi ?”

Une quatrième personne a même comparé les bollards à la ligne Siegfried – la ligne défensive d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale qui s’étendait sur 390 milles le long de la frontière allemande.

Une porte-parole du conseil municipal de Birmingham a déclaré: “Nous recevons régulièrement des plaintes de résidents concernant un stationnement inconsidéré et dangereux à l’extérieur de l’école.

“Nous travaillons avec l’école pour aider à lutter contre ce comportement et encourager la marche et le vélo le cas échéant, mais malheureusement, le nombre de bornes qui ont été installées démontre l’ampleur du problème.

“Nous continuerons d’encourager les parents à envisager d’autres modes de transport et à en considérer d’autres lorsqu’ils déposent des enfants à l’école.”