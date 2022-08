“Nous sommes de retour, bébé”: un nouveau projet de loi renforce la crédibilité climatique des États-Unis

WASHINGTON (AP) – Après un moment où les espoirs se sont estompés que les États-Unis pourraient devenir un leader international sur le changement climatique, la législation que le Congrès est sur le point d’approuver pourrait rajeunir la réputation du pays et renforcer ses efforts pour pousser les autres nations à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. rapidement.

La tournure vertigineuse des événements, qui a généré un joyeux coup de fouet parmi les démocrates et les écologistes, rappelle à quel point la politique intérieure est étroitement liée à la diplomatie mondiale.

Les partisans craignaient que l’échec des négociations le mois dernier au Congrès n’ait sapé les efforts visant à limiter les effets catastrophiques du réchauffement climatique. Maintenant, ils sont stimulés par l’opportunité de vanter un succès américain sans précédent.

“Cela dit:” Nous sommes de retour, bébé “”, a déclaré Jennifer Turner, qui travaille sur les questions climatiques internationales en tant que directrice du Forum sur l’environnement de la Chine du Woodrow Wilson Center à Washington.

La législation, qui contient également des dispositions sur les taxes et les médicaments sur ordonnance, prévoit environ 375 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour le développement de l’énergie propre et des incitations financières pour l’achat de voitures électriques, l’installation de panneaux solaires et le sevrage du réseau électrique des combustibles fossiles. Bien que les propositions aient été réduites au cours de négociations difficiles, il s’agit du plus gros investissement dans le changement climatique de l’histoire des États-Unis et d’un changement significatif par rapport à des années d’inaction qui ont limité l’influence de Washington à l’étranger.

Le Sénat a adopté la législation dimanche et la Chambre devrait l’approuver vendredi. Ensuite, il va au président Joe Biden pour sa signature.

Les pays pauvres restent préoccupés par le fait que des pays riches comme les États-Unis n’ont pas rempli leurs engagements financiers pour les aider à faire face au réchauffement climatique et à la transition vers une énergie propre, ce que la législation ne traite pas. Mais Biden peut toujours y voir la preuve que le système politique américain peut résoudre les problèmes les plus urgents du monde.

“Notre capacité à avoir de la crédibilité sur la scène mondiale dépend de notre capacité à livrer chez nous”, a déclaré Ali Zaidi, conseiller national adjoint pour le climat à la Maison Blanche. « Nous sommes la voiture pilote. Cela aide les autres à aller de plus en plus vite.

Après le retrait du président Donald Trump de l’accord de Paris sur le climat, Biden est entré en fonction en s’engageant à rejoindre la lutte contre le réchauffement climatique. Il a fixé un nouvel objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre – au moins 50% en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030 – et a commencé à proposer des politiques pour remettre le pays sur la bonne voie.

La législation que Biden devrait signer devrait réduire les émissions de 31% à 44%, selon une analyse du Rhodium Group, une société de recherche indépendante. De nouvelles mesures réglementaires de la part de l’administration pourraient combler le reste de l’écart.

“C’est bien que les États-Unis essaient enfin de rattraper leur retard après des années de traîner les pieds sur le changement climatique et cet investissement contribuera grandement à réparer certains des dommages causés par l’administration du président Trump”, a déclaré Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, un groupe de réflexion basé à Nairobi, au Kenya.

Le mouvement sur le projet de loi intervient à peine trois mois avant la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, connue sous le nom de COP27 et qui aura lieu en Égypte.

“Espérons que cette législation est le début d’une plus grande coopération internationale dans la perspective du sommet COP27, où les plus vulnérables obtiendront le soutien dont ils ont besoin”, a déclaré Adow.

Bien que les États-Unis soient toujours confrontés à un scepticisme enraciné, les progrès à Washington pourraient également donner à John Kerry, l’envoyé spécial de la Maison Blanche sur le climat, un nouvel élan avant la conférence de novembre.

“Cela met du vent dans ses voiles, cela lui donne un véritable coup de pouce de crédibilité”, a déclaré Turner. “Cela va changer toute la dynamique.”

Plusieurs experts ont déclaré que les États-Unis seraient habilités à exercer davantage de pression sur la Chine, l’Inde et d’autres pays qui ont des émissions élevées mais qui n’ont pas voulu réduire pour des raisons économiques.

“Cela redonne une certaine légitimité diplomatique aux États-Unis en tant qu’acteur influent dans les négociations internationales sur le climat”, a déclaré Scott Moore, directeur des programmes et initiatives stratégiques pour la Chine à l’Université de Pennsylvanie.

Shayak Sengupta, membre de l’Observer Research Foundation America, une filiale basée à Washington d’un groupe de réflexion en Inde, était moins enthousiaste.

“Étant donné que ce projet de loi est attendu depuis longtemps après des années d’inaction climatique des États-Unis, de nombreux pays peuvent considérer cela comme le” strict minimum “de la responsabilité historique et morale des États-Unis pour le climat”, a-t-il déclaré.

Sengupta a souligné que les nations pauvres recherchent toujours des pays riches pour remplir leur engagement de 100 milliards de dollars d’aide financière pour lutter contre le réchauffement climatique, une question qui a été un point sensible lors des négociations internationales.

Les autres défis ne manqueront pas non plus. Si les républicains reprennent le Congrès ou la Maison Blanche, ils pourraient démêler les progrès de Biden. Les chaînes d’approvisionnement pourraient avoir du mal à répondre à la demande accrue d’équipements tels que les panneaux solaires et les batteries. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé vendredi que le pays mettait fin aux pourparlers directs sur le climat avec les États-Unis en réponse au voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, rompant un point rare de coopération de longue date, bien que parfois tumultueuse, entre les deux pays.

Cependant, les experts ont déclaré que la Chine remarquerait toujours si les États-Unis réussissaient à devenir une puissance énergétique propre.

“Depuis un certain temps maintenant, la Chine est le leader mondial des investissements dans les énergies propres”, a déclaré Xizhou Zhou, expert en climat et durabilité chez S&P Global, une société de recherche mondiale. “Ils verront probablement cette législation comme une décision compétitive.”

Deborah Seligsohn, experte de la politique et de l’énergie chinoises à l’Université Villanova et ancienne diplomate américaine à Pékin, a déclaré que le résultat pourrait être une baisse des prix à l’échelle mondiale.

“Dans la mesure où les États-Unis commencent vraiment à investir dans des choses qui concurrencent les principales entreprises chinoises – dans le solaire, l’éolien, les véhicules électriques, les batteries – je pense que vous allez voir des entreprises chinoises intéressées à accroître leur compétitivité dans ces industries, en faisant de meilleurs produits et faire baisser les prix », a-t-elle déclaré.

Cela pourrait avoir un effet d’entraînement dans le monde entier.

“Les pays en développement pourraient voir les prix des énergies renouvelables baisser et leur adoption augmenter”, a déclaré Seligsohn.

Vibhuti Garg, un économiste de l’énergie axé sur l’Inde, a déclaré que l’investissement américain dans la recherche sur l’énergie propre pourrait rapporter des dividendes dans les pays les plus pauvres qui n’ont pas les mêmes ressources pour développer de nouvelles technologies.

“Les États-Unis peuvent partager le savoir-faire technologique avec d’autres pays, en particulier les pays du Sud”, a-t-elle déclaré.

Aditya Ramji, de l’Institute of Transportation Studies de l’Université de Californie à Davis, a déclaré que la coopération – ainsi qu’une aide financière – sera essentielle.

“À un moment donné, il faudra discuter de la manière dont ils peuvent fournir un accès à la propriété intellectuelle ou réduire les coûts à des pays comme l’Inde et d’autres pour tirer parti de la technologie des véhicules électriques”, a-t-il déclaré.

Les militants du climat ont déclaré que la législation américaine n’est qu’une étape sur une voie plus large vers l’action climatique. Des progrès supplémentaires sont nécessaires pour mettre le monde sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), un objectif qui, selon certains scientifiques, est hors de portée.

“Nous devons nous battre pour des engagements politiques dans d’autres pays”, a déclaré la militante pour le climat Luisa Neubauer, figure de proue du mouvement militant Fridays for Future.

“C’est la seule façon de réussir à transformer cette année de contrecoup des combustibles fossiles en une année de justice climatique”, a-t-elle déclaré.

Les rédacteurs de l’Associated Press Frank Jordans à Berlin et Sibi Arasu à Bangalore, en Inde, ont contribué à ce rapport.

Christina Larson et Chris Megerian, Associated Press