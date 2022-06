“Nous sommes de retour bébé” Romelu Lukaku confirme le retour de la Serie A en vidéo avec le président de l’Inter

Romelu Lukaku a confirmé son retour à l’Inter Milan en prêt pour la saison après 12 mois d’absence, annonçant que “nous sommes de retour bébé” aux côtés du président de l’Inter Steven Zhang.

L’attaquant est devenu à la fois la vente record de l’équipe italienne et la signature record des Blues lorsqu’il a fait le changement l’été dernier après une saison prolifique en Serie A. Cependant, il a eu une prochaine fois torride à Stamford Bridge, et en novembre avait déjà admis qu’il aspirait à un retour en Italie.

À la fin de la saison, Lukaku n’avait inscrit que 8 buts en Premier League et établi un nouveau record pour le moins de touches dans un match lorsque Chelsea a battu Crystal Palace 1-0 en février.

Maintenant, cependant, il est revenu pour un prêt d’une saison avec l’équipe italienne et l’a annoncé sur un toit à Milan avant de promettre de marquer de nombreux buts à San Siro.

Officiel, confirmé. Romelu Lukaku rejoint l’Inter pour un prêt d’un an jusqu’en juin 2023, sans option d’achat ni clause d’obligation. L’Inter couvrira l’intégralité du salaire. 🚨🔵 #Inter Ici Lukaku avec le président de l’Inter Steven Zhang 🎥⤵️ @Inter pic.twitter.com/enF2yfOC89 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 29 juin 2022

On pense que l’Inter paiera une redevance de 8 millions d’euros pour l’année, avec des suppléments liés aux performances également inclus.

Raphinha en route ?

Chelsea fait face à une pression tardive pour finaliser un accord pour Raphinha, avec son propre détournement de l’accord d’Arsenal pour l’ailier de Leeds United maintenant en danger d’être lui-même détourné par Barcelone, Raphinha préférant un déménagement au Camp Nou.

Chelsea attend la réponse de Raphinha. On m’a dit que Deco avait une conversation directe avec Chelsea prévue demain 🚨 #Raphinha Pourparlers toujours en cours, après accord avec Leeds [£60m]. Barcelone et Arsenal essaieront jusqu’au bout. Rappel : le Barça s’est mis d’accord avec Deco il y a 4 mois. pic.twitter.com/yCWYRIdkRE — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 29 juin 2022

Reste à savoir s’ils peuvent ou non conclure l’accord, et il semble probable que l’on en saura plus d’ici la fin de la semaine.

