Nous sommes de la chair à canon pour Poutine – 300 d’entre nous ont été perdus dans une bataille sanglante, selon une fuite d’une lettre des marines russes

Les marines RUSSES ont critiqué Poutine pour les avoir entraînés dans un “massacre” dans une lettre divulguée.

Les troupes fatiguées ont accusé le tyran de les traiter comme de la “viande” alors qu’elles affirment que 300 hommes ont été tués dans un bain de sang de quatre jours.

Les marines russes ont accusé les généraux de les utiliser comme "chair à canon"

Poutine a été critiqué par des troupes marre en Ukraine

Les soldats russes combattant à Pavlivka, en Ukraine, ont fustigé leurs généraux “incompétents” pour les avoir utilisés comme “chair à canon” dans une lettre.

Ils ont exigé que Poutine soit informé personnellement du massacre signalé et qu’une commission militaire indépendante soit mise en place pour enquêter.

Cela survient au milieu de rapports croissants selon lesquels les forces russes organisent des mutineries à plusieurs endroits au cours de la guerre de plus en plus impopulaire et coûteuse de Poutine.

Les troupes de la 155e brigade de marines ont écrit à leur gouverneur régional Oleg Kozhemyako à Primorsky – dans l’Extrême-Orient russe – dans le but de faire passer leur message à Poutine.

Ils déclarent dans la lettre divulguée: “Encore une fois, nous avons été jetés dans une attaque incompréhensible par les généraux (Rustam) Muradov et (Zurab) Akhmedov, afin que Muradov puisse obtenir des bonus de (chef d’état-major Valery) Gerasimov et de son héros promis. de Russie (médaille).

“C’était donc nous et les Marines du Kamchatka qui avancions sur Pavlivka.

« À la suite de l’attaque ‘préparée avec soin’ par ces ‘grands commandants’, nous avons perdu environ 300 personnes en quatre jours, tuées, blessées et portées disparues.

“Nous avons perdu 50% de notre équipement militaire, et ce n’était que notre brigade.”

Les troupes démoralisées affirment également que les commandants “cachent” le chaos à Donetsk, occupé par la Russie, et “minimisent le nombre de pertes de peur d’être tenus pour responsables”.

S’adressant au gouverneur, ils ont écrit : « Combien de temps des médiocrités comme Muradov et Akhmedov planifieront-elles des opérations militaires pour leurs rapports et pour recevoir des récompenses au prix de tant de vies ?

“Ils ne se soucient de rien d’autre qu’eux-mêmes, ils appellent les gens de la chair à canon.”

Le gouverneur a envoyé l’appel aux “autorités compétentes”, tout en affirmant qu’il pourrait s’agir d’un faux, selon un rapport.

Cependant, plusieurs sources russes indiquent que la lettre des marines est authentique.

Il a été mis en évidence pour la première fois – initialement sans le texte réel – par le journaliste de guerre de la télévision d’État russe Alexander Sladkov.

Il a averti que “le sang coule et coule” parmi les forces russes, avec “de grandes pertes” de personnes et d’équipements.

Après avoir affirmé que la lettre était peut-être l’œuvre des forces spéciales ukrainiennes, il a riposté aujourd’hui [Monday] niant que son compte avait été piraté en déclarant: “Le but est de sauver [Russian forces].

“Laissez-les devenir des héros, pas de la viande mélangée à de la terre et des planches.”

Les rapports suggèrent également de lourdes pertes ukrainiennes dans des combats intenses.

Mais certains prétendent que les troupes russes sont tombées dans un piège en occupant la moitié de Pavlivka, puis ont été enlevées par les forces ukrainiennes.

GUERRE MORTELLE

Dimanche, le ministère russe de la Défense a mentionné le village – affirmant que ses “groupes de tirs et d’assaut d’artillerie ont vaincu les unités militantes” dans ce village et dans d’autres.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré qu’à Pavlivka, l’armée russe avait tiré des mortiers, des canons et des roquettes d’artillerie.

Cela survient alors que Poutine, humilié, continue de subir des revers majeurs en Ukraine après avoir cru avec arrogance qu’il pourrait balayer et prendre le pays en quelques jours.

L’Ukraine a affirmé la semaine dernière que la Russie avait subi sa journée la plus meurtrière sur la ligne de front après que près de 1 000 soldats ont été tués en seulement 24 heures.

Un nouveau nombre de morts dans la guerre suggère que la guerre de Poutine a coûté la vie à plus de 100 000 Russes.

La chaîne Telegram General SVR affirme que le dirigeant russe a été informé de 77 291 tués dans ses forces régulières depuis le début du conflit en février.

De plus, quelque 23 517 personnes ont été tuées dans des entreprises militaires privées comme Wagner qui sont impliquées dans sa guerre.

Et quelque 5 308 gardes nationaux russes ont été tués, a indiqué la chaîne.

La chaîne russe a régulièrement suggéré que le bilan était plus élevé que d’autres sources.

Si c’est correct, cela signifierait un bilan russe global de 106 116.

Pendant ce temps, des images ont montré le moment où un drone ukrainien a largué des grenades sur un soldat russe dans un avertissement ferme aux forces d’invasion.

Le clip semblait montrer le dépliant militaire sans pilote lâchant des grenades sur un soldat pro-Poutine dans une tranchée.

Les troupes russes et ukrainiennes se battent à Pavlivka