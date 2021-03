Le soleil brille, les oiseaux gazouillent et les vaccins COVID-19 se font tirer dans nos bras. C’est une belle journée de printemps. –

Je ne peux pas m’empêcher de ressentir cette étrange émotion étrangère connue sous le nom de espérer ces jours-ci, avec un peu de saupoudrage du tout aussi inconnu positivité.

J’ai écrit la semaine dernière sur la façon dont la distribution de vaccins s’est intensifiée, j’ai commencé à voir la fin de la pandémie, aussi loin qu’elle soit. Ce sentiment demeure, et je commence à le voir chez mes amis, ma famille, chez les gens que je vois dans la rue, même derrière leurs masques.

Bien que ce soit aussi merveilleux que soit notre nouvel espoir, nous ne pouvons pas nous laisser espérer que la bataille est déjà terminée. Je n’ai jamais couru de marathon, mais je dois imaginer que souvent la dernière étape peut être la plus difficile, lorsque vous avez déjà couru jusqu’à présent, lorsque la ligne d’arrivée est visible mais que vous devez toujours garder vos jambes fatiguées et douloureuses en mouvement d’une certaine manière. Je le ressens maintenant alors que nous combattons la pandémie. L’admissibilité aux vaccins augmente considérablement, mais nous n’avons pas encore atteint l’immunité collective. Le temps plus agréable et nos cœurs endoloris rendent si tentant de laisser tomber la prudence, car la pandémie est presque terminée de toute façon.

Mais nous avons encore du travail à faire. Je suis donc ici dans le dernier tour avec vous tous, soufflant, soufflant et prêt à saluer la ligne d’arrivée, et je ne suis pas allongé et abandonné avant d’arriver.

Rétrospective d’aujourd’hui: un an après la fermeture des écoles

De l’école primaire aux études supérieures, le développement des jeunes esprits à proximité physique s’est interrompu brusquement à la mi-mars 2020.

Ce qui s’est passé à côté des écoles et des familles a été dévastateur et électrisant, stimulant et apaisant, rassembleur et isolant. Les maisons sont devenues des mondes entiers. Les parents qui travaillent ont jonglé avec l’enseignement de jour. Les étudiants du Collège ont étudié dans les chambres d’enfance. Des millions d’élèves de la maternelle ont commencé l’école dans un format jusqu’alors insondable: sur Zoom.

Les enseignants sont passés à l’éducation et à l’encouragement au moyen d’écrans – avec peu de formation. Beaucoup ont pourchassé les étudiants en personne pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité, nourris et dotés de ressources pour apprendre.

Mes collègues de l’équipe USA TODAY Education ont décidé de parler aux étudiants et aux éducateurs de leurs expériences au cours de l’année écoulée. Voici un extrait de ce qu’ils ont appris.

« Ce qui m’a le plus surpris à propos de l’apprentissage virtuel, c’est probablement à quel point il est épuisant. Et je ne veux pas seulement dire épuisant au sens physique ou votre fatigue oculaire, qui sont tous très réels. Je veux dire aussi épuisant dans le sens où vous êtes vous vous réinventez tous les jours, et vous êtes assis à cet endroit en train d’essayer de comprendre comment vraiment enseigner ce matériel à des étudiants qui n’ont parfois pas leur appareil photo. » – Joellen Persad, 29 ans, professeur de physique, Lycée technique professionnel de Madison Park, Boston.

«Je suis devenu fort quand j’ai réalisé que l’école-maison apprenait à votre rythme. Je pense que c’était à la fin du trimestre que j’ai obtenu de bonnes notes pour tout le trimestre. Je me suis dit: ‘OK, je peux faire ça’ parce que j’étais vraiment peur (que j’allais) devoir redoubler une année. » Victoria Bradley, 17 ans, senior, Académie des arts dans les bois, Fraser, Michigan

«Je n’ai jamais réalisé à quel point la fracture numérique était grande dans certaines communautés. Les choses que nous tenons pour acquises, comme l’accès à Internet, ne sont pas disponibles pour tout le monde. Ou s’il y a un frère plus âgé à la maison, il doit surveiller un frère plus jeune et doit parfois partager un appareil. C’est cette fracture numérique que je ne prévoyais pas. Cela nous a détruits au printemps dernier. – Robert Gregory, 47 ans, Écoles publiques de Hillside, Hillside, New Jersey.

«Même si le monde est au point mort, je dois continuer à bouger, à progresser et à évoluer en tant qu’être humain. Dans vingt ans, j’espère dire à mes enfants qu’il peut y avoir de bonnes choses qui peuvent sortir de l’obscurité. . » Alanis Broussard, 18 ans, première année à l’Université de Boston d’Atlanta

Vous pouvez lire plus d’histoires ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Oliver le lapin.

«Voici mon lapin Lionhead, Oliver», dit Mikayla Levesque avec l’aide de sa grand-mère Liz Levesque et de sa maman Nicole Levesque. « Je l’ai eue quand j’avais 7 ans, et je l’ai depuis quatre ans. Elle adore me faire des câlins pendant que je fais mes devoirs en ligne. »

J’imagine que tout le travail scolaire fait avec Oliver est du matériel A +.