La photo a suscité l’horreur parmi les employés de Verillas.

C’était une photo qui montrait des membres des Proud Boys, désignés comme un groupe haineux par le Southern Poverty Law Center, une organisation de défense libérale, vêtus de kilts noirs et jaunes conçus par l’entreprise de vêtements.

Justin LaRose, vice-président de la marque, a déclaré qu’il craignait que les vêtements de l’entreprise appartenant aux LGBTQ soient cooptés par un groupe dont le message Verillas est «directement contre».

Verillas a répondu à la photo sur Twitter. La société a déclaré qu’elle était «dégoûtée» de voir les Proud Boys porter ses vêtements lors d’un rassemblement contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020 le week-end dernier à Washington, DC. Il s’est également engagé à faire un don de 1000 $ à la NAACP après avoir vu environ 750 $ de sa marchandise sur la photo.

«Nous sommes contre tout ce qu’ils représentent», a déclaré Verillas à propos des Proud Boys dans un tweet.

Ce qui a suivi a été une vague de soutien.

LaRose a déclaré qu’il craignait à l’origine que Verillas – une petite entreprise basée en Virginie avec 10 personnes qui existe depuis 2014 – n’aurait pas la voix ou la portée pour empêcher les Proud Boys de «faire entendre leur voix» sur leurs vêtements.

« Presque immédiatement, comme en moins d’une heure, les gens étaient derrière nous et ils amplifiaient notre message car ils reconnaissaient à quel point nous sommes petits et peu puissants et à quel point nous n’avions pas grand-chose à dire dans la situation au départ », a déclaré LaRose à USA TODAY mercredi. .

Il a ajouté: «C’était soulageant, c’était stimulant et c’était incroyable.»

Le prix des kilts sur Verillas varie d’environ 45 $ pour un demi-kilt à environ 500 $. La marque propose également plusieurs designs LGBTQ + Pride. D’autres choses à vendre comprennent des sweats à capuche, des bottes, une tunique et des ailes de fée.

«Nous voulons être aussi ouverts et inclusifs que possible sur la mode», a déclaré La Rose, ajoutant: «Nous voulons représenter toutes les formes du corps humain d’une manière étonnante et flatteuse et nous voulons être aussi inclusifs que possible pour quiconque identifie tout ce qui comme ils le souhaitent.

Une autre entreprise de vêtements a déjà dénoncé les Proud Boys. Les membres portent fréquemment des polos noirs et jaunes Fred Perry, selon l’Anti-Defamation League. En septembre, la marque a publié une déclaration disant «ne soutient pas et n’est en aucun cas affiliée aux Proud Boys».

Le propriétaire de Verillas, Allister Greenbrier, a déclaré à la BBC que Verillas avait supprimé le design du kilt jaune et noir de son site Web.

«Je ne peux pas contrôler qui achète mon produit, mais s’ils achètent notre produit, ils investissent leur argent dans une bonne cause et je pense qu’ils ne seront pas très heureux quand ils découvriront qu’ils ont accidentellement acheté à une entreprise. c’est vraiment lutter pour le contraire de ce en quoi ils croient », a déclaré Greenbrier à la BBC.

Verillas est reconnaissant pour le soutien, a déclaré LaRose.

« Ce sur quoi nous travaillons maintenant, c’est, maintenant que nous avons ce soutien et que nous avons cette voix, comment l’utiliser de la bonne manière », a-t-il dit. « Nous espérons juste que nous avons du temps et que nous pouvons faire du bien. »

Les Proud Boys ont gagné en notoriété lors de l’élection présidentielle. Le président Donald Trump, lorsqu’on lui a demandé de dénoncer les suprémacistes blancs lors du premier débat contre le candidat démocrate Joe Biden, a dit aux Proud Boys de «prendre du recul et de se tenir prêt».

Selon l’Anti-Defamation League, les membres des Proud Boys «sont connus pour se livrer à des tactiques violentes; plusieurs membres ont été reconnus coupables de crimes violents. «