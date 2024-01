« Nous sommes confrontés à une menace tangible » : les scientifiques parlent de « virus zombies » qui pourraient déclencher une pandémie

La fonte des glaces arctiques en Sibérie pourrait libérer d’anciens virus « zombies », posant ainsi une potentielle crise sanitaire mondiale, ont récemment averti d’éminents scientifiques. Le généticien Jean-Michel Claverie, professeur émérite de médecine et de génomique à Aix-Marseille Université, a déclaré au Guardian: « Nous sommes désormais confrontés à une menace tangible et nous devons être prêts à y faire face. C’est aussi simple que ça.”

Le pergélisol est tout sol qui reste complètement gelé, à 32°F (0°C) ou moins, pendant au moins deux années consécutives.

Les virus zombies, scientifiquement reconnus comme des microbes Mathusalem, sont capables de rester viables pendant des dizaines de milliers d’années enfermés dans le sol gelé.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a déjà signalé que la température moyenne de l’Arctique a augmenté à un rythme trois fois supérieur à la moyenne mondiale et qu’il s’agit de la région où le taux d’augmentation moyenne est le plus élevé. changement de température.

Crédits images : Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Des experts auraient collaboré avec l’Université de l’Arctique, une coopérative internationale d’enseignement et de recherche, à l’organisation d’un réseau de surveillance pour aider à déterminer le plus tôt possible les cas de maladies causées par ces micro-organismes anciens, afin d’éviter leur propagation. de contrôle, le Poste de New York signalé.

Le réseau de surveillance fournirait des installations de quarantaine et des services médicaux aux personnes potentiellement infectées par ces virus zombies afin de minimiser une épidémie potentielle, notamment en empêchant les patients contagieux de quitter la région, selon The Post.

Les virus zombies, scientifiquement reconnus comme des microbes Mathusalem, seraient capables de rester viables pendant des dizaines de milliers d’années enfermés dans le sol gelé, qui couvre près de 20 % de l’hémisphère nord de la Terre.



Crédits images : Freepik

Le professeur Claverie a déclaré : « L’aspect crucial du permafrost est qu’il est froid, sombre et manque d’oxygène, ce qui est parfait pour préserver le matériel biologique.

« Vous pourriez mettre un yaourt dans le pergélisol, et il serait peut-être encore comestible 50 000 ans plus tard. »

Selon NASAle pergélisol est tout sol qui reste complètement gelé, à 32 °F (0 °C) ou moins, pendant au moins deux années consécutives.

Crédits images : James Cheney

Le généticien a également expliqué que la disparition de la glace de la mer Arctique, provoquée par le réchauffement climatique, posait un risque énorme pour la santé humaine, et a ajouté : « Cela permet une augmentation du transport maritime, du trafic et du développement industriel en Sibérie.

« D’énormes opérations minières sont prévues et vont creuser de vastes trous dans le profond pergélisol pour extraire du pétrole et des minerais.

« Ces opérations libéreront de grandes quantités d’agents pathogènes qui y prospèrent encore. Les mineurs entreront et respireront les virus. Les effets pourraient être désastreux.

Crédits images : Division de la santé et de la médecine du NASEM

Les scientifiques pensent que les couches les plus profondes du pergélisol pourraient abriter des virus qui habitaient la Terre il y a un million d’années, c’est-à-dire bien avant les plus anciens ancêtres de l’homme, dont on pense qu’ils ont fait leur première apparition sur la planète il y a environ 300 000 ans.

En conséquence, si une épidémie de virus zombie devait se produire, nous n’aurions aucune immunité naturelle pour nous défendre contre cette épidémie.

Le professeur Claverie a expliqué : « Notre système immunitaire n’a peut-être jamais été en contact avec certains de ces microbes, et c’est une autre inquiétude.

“Le scénario d’un virus inconnu ayant infecté un Néandertalien et revenant vers nous, bien que peu probable, est devenu une possibilité réelle.”

Crédits images : studio de cotonbro

Beaucoup de le mystère entoure l’extinction de Néandertalavec des hypothèses incluant la violence, la transmission de maladies des humains modernes contre lesquelles les Néandertaliens n’avaient aucune immunité, le remplacement compétitif, l’extinction par croisement avec les premières populations humaines modernes, les catastrophes naturelles, le changement climatique et la dépression consanguine.

Même si les chances que de tels organismes préhistoriques sortent de leur habitat gelé dans les régions les plus reculées de la Terre pour déclencher une nouvelle pandémie mondiale restent improbables, les virologues estiment qu’il y a au moins une certaine inquiétude, selon The Post.

La virologue Marion Koopmans du centre médical Erasmus de Rotterdam a révélé : « Nous ne savons pas quels virus se trouvent dans le permafrost, mais je pense qu’il existe un risque réel qu’il y en ait un capable de déclencher une épidémie, par exemple. une forme ancienne de polio.

“Nous devons supposer que quelque chose comme cela pourrait se produire.”

“C’est reparti”, a plaisanté un lecteur

