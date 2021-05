Nous sommes confrontés à des problèmes similaires au Brésil: l’actrice Priscilla Avila | Nouvelles des gens

L’actrice brésilienne Priscilla Avila, qui a fait ses débuts dans les cinémas indiens cette année avec le film Telegu «Mosagallu», parle de ce moment difficile lors de la deuxième épidémie de COVID.

«J’étais sur le point de faire ma carrière à Hollywood au début de 2020 lorsque je suis arrivé dans mon pays d’origine, le Brésil, qui après avoir rencontré les mêmes problèmes et je m’attendais à ce que mon visa de talent soit approuvé là-bas, mais COVID a frappé durement le monde entier et j’ai dû venir de retour pour déménager en Inde après le succès du film dans lequel je suis sorti dans tout le pays en mars dernier, mais la deuxième vague est arrivée en Inde et je n’ai pas pu y aller. Le monde entier est confronté aux conséquences de ces politiques de vaccination très faibles et ma malchance expérience de vie n’en est qu’une petite partie. »

Priscilla dit qu’au Brésil, ils n’ont pas eu de campagne de vaccination sérieuse et que le président brésilien a tellement attendu pour prendre des mesures sérieuses contre la pandémie et que le pays fait toujours face à des milliers de morts par jour. «Je suis dévasté de voir le même nombre de décès se produire en Inde maintenant.» Elle termine.

Priscilla dit également que les Brésiliens ne prennent pas le verrouillage au sérieux et que le taux de vaccination est toujours très bas, elle attend donc que les États-Unis ouvrent à nouveau les pensionnaires pour reprendre sa vie professionnelle.

«Les États-Unis autorisent lentement les Brésiliens à revenir au pays et je sais que la seule façon de me faire vacciner est quand j’y serai, et j’espère que ce sera avant août. Mon rêve de travailler dans l’industrie cinématographique indienne sera probablement de nouveau reporté ».

